“Wado” De Pedro reaparecerá en una actividad oficial luego de las declaraciones del Presidente

Eduardo "Wado" De Pedro encabezará un acto en Moreno

En medio de la feroz interna del Frente de Todos, Eduardo “Wado” De Pedro encabezará este martes un acto oficial junto a la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta. La aparición del funcionario y referente cercano a Cristina Kirchner se da un día después de que el presidente Alberto Fernández dejara entrever que el enfrentamiento con su ministro del Interior es una herida que todavía sigue abierta y que, al momento, el diálogo sigue siendo nulo.

“No voy a dedicar un segundo a eso, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no; yo gobierno con los que puedo gobernar; yo sigo gobernando, no me importa”, dijo Fernández este lunes en una entrevista brindada a Urbana Play, tras referirse a los cruces con De Pedro.

El conflicto entre los dirigentes se dio a conocer a fines de enero, cuando el ministro -hijo de desaparecidos- mostró su malestar luego de ser excluido de una reunión que el Presidente y su par de Brasil, Inácio Lula da Silva, mantuvieron con referentes de derechos humanos. El hecho polarizó aún más la interna de la coalición gobernante y derivó en fuertes declaraciones de ambos sectores. Con el correr de los días, De Pedro envió un mensaje conciliador para bajarle el tono a la disputa y acordar una tregua puertas adentro.

Sin embargo, las dichos expresados ayer por Fernández indican que las diferencias aún no quedaron atrás.

Alberto Fernández se expresó respecto al enfrentamiento con De Pedro. (Franco Fafasuli)

Además, en la misma entrevista, el presidente fue consultado sobre la posibilidad de que volviera a compartir fórmula con su actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, de quien mostró distancia. “Qué se yo, o hablamos del pasado o hablamos del futuro... estamos hablando del pasado, no sé”, expresó.

En este marco y tras las declaraciones de Fernández, De Pedro encabezará hoy a las 14.30 un acto en la localidad bonaerense de Moreno junto a Raverta para presentar la nueva sede de ANSES para la atención al público, ubicada en Darwin Passpont 5201. También, estarán presentes la intendente local Mariel Fernández y el director de Red Buenos Aires, Juan Acosta.

Las idas y vueltas entre el presidente y su ministro se traducen como un nuevo capítulo entre el enfrentamiento entre Fernández y CFK, que recién en los últimos días retomaron su contacto tras un largo período de incomunicación. Lo ocurrido también es la antesala de la tensión que se vivirá durante el año electoral, en el que el jefe de Estado buscará competir en una PASO por su reelección, así como también De Pedro.

Te puede interesar: Alberto Fernández: “No le voy a dedicar un segundo a la interna; yo sé con quién puedo gobernar y con quién no”

La interna en el Gobierno

Tras darse a conocer el malestar del dirigente camporista con Fernández, la primera en salir a contestar fue Victoria Tolosa Paz. En diálogo con medios locales de Mar del Plata, la ministra de Desarrollo Social habló de “falta de códigos” y desafió a su par del Gabinete nacional: “O estás adentro o estás afuera”, sostuvo.

Por su parte, dos dirigentes del kirchnerismo bonaerense, Florencia Saintout y Teresa García, decidieron responderle a Tolosa Paz y defender a De Pedro: “Primero la patria, después el movimiento y por último las personas Victoria Tolosa Paz, te lo repito porque parece que nunca lo entendiste”, expresó la ex decana de la Facultad de Periodismo de La Plata y actual presidenta del Instituto de Cultural del GPBA.

Por su parte, la senadora provincial señaló: “No entiendo Tolosa Paz. Adentro o afuera de qué? Creo que todos trabajamos para sacar al país adelante. No me parece responsable su consideración sobre “Wado” De Pedro”.

En tanto, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró que, en caso de presentarse, no apoyará la candidatura del titular del organismo del Interior “ni por casualidad”.

“El candidato mío es el Presidente, ya lo he expresado y somos muchos lo que opinamos lo mismo”, había dicho ante una pregunta en diálogo con Radio 10.

Seguir leyendo: