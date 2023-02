Durante una exposición en el Vaticano, Martín Guzmán criticó la política de tasas que el FMI aplica a los países deudores

Martín Guzmán durante su exposición

Durante una exposición en la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, Martín Guzmán avanzó fuerte contra la política de tasas que aplica el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los países deudores. El ex ministro de Economía tiene relación personal con el papa Francisco y aprovechó el escenario institucional del Vaticano para cuestionar la estrategia financiera que montó el FMI como acreedor privilegiados de los estados que sufren constantes crisis económicas.

“El FMI no es un banco comercial, no es que presta depósitos de alguien por los que un banco paga más interés cuando la Fed o el banco central del país que lo albergue sube la tasa. El FMI no presta depósitos, y se supone que debería actuar de una forma que ayude a la estabilidad global. ¿Se ve en cambio lo que pasa aquí? Cuando más países sufren problemas de balanza de pagos y de deuda externa por la suba de las tasas de interés de los países avanzados, el FMI termina cobrando más caro el financiamiento. O sea que en vez de actuar de forma contra-cíclica, actúa de forma pro-cíclica, lo contrario de lo que se supone que debe hacer”, señaló hoy Guzmán en su exposición realizada en el Vaticano.

El ex funcionario conoce del tema por su experiencia académica y su paso por la cartera de Economía. Guzmán refinanció la deuda contraída por Mauricio Macri durante su administración y finalmente abandonó el gobierno peronista por sus diferencias con Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Cuando ocupó el Quinto Piso del Palacio de Hacienda, Guzmán propuso una rebaja de los sobrecargos a la deuda que paga Argentina, una estrategia de negociación financiera que -en su momento- fue respaldada por el Presidente y CFK. El FMI prometió en los G20 de Roma y Bali que abordaría las tasas de los sobrecargos, pero jamás cumplió con su promesa institucional.

Alberto Fernández y Kristalina Georgieva durante su último encuentro en Nueva York

En su exposición académica, Guzmán no solo emprendió contra los sobrecargos. El ex ministro también condenó la tasa que pagan los países cuando reciben los Derechos Especiales de Giro (DEG´s) que envía el FMI como parte central de los acuerdos de refinanciación de la deuda.

Respecto a los DEG´s, enfatizó:

- “La tasa DEG se calcula como un promedio ponderado del rendimiento de los bonos que emiten los tesoros de los países que emiten moneda de referencia, o sea Estados Unidos, la Unión Europea, China, Inglaterra y Japón.”

- “La Reserva Federal de EEUU, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y más recientemente el Banco Central de Japón han venido subiendo sus tasas de referencia. Y miren lo que viene pasando con la tasa DEG”.

- “La tasa DEG tuvo un aumento muy grande desde mediados de 2022, pasó de ser casi cero a 3,2%, a lo que hay que sumarle 100 puntos básicos, y en 20 deudores del FMI también sobrecargos”.

- Esto significa que cuando los bancos centrales que emiten moneda de reserva suben la tasa, todos los deudores del FMI pagan más. ¿Cuál es el sentido de esto?”.

Evolución de la Tasa DEG (SDR) en un cuadro presentado por Martín Guzmán durante su exposición en la Academia Pontificia

La exposición de Guzmán fue seguida por Jeffrey Sachs, Rebeca Grynspan (Secretaria General de UNCTAD), Amina Mohammed (Vice-Secretaria General de las Naciones Unidas), Mahmoud Mohieldin (director del FMI por Egipto), Gustavo Béliz (ex Secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina) y Michele Crisostomo (presidente de ENEL), entre otros disertantes convocados por Francisco.

Cuando terminó de hacer su diagnóstico sobre la estrategia de tasas del FMI, el exministro propuso un puñado de medidas destinadas a evitar que la presión constante del Fondo y los acreedores privados agraven las consecuencias económicas de los países que están en crisis y fueron sorprendidos por el impacto del COVID-19 y la guerra que desató Rusia en Ucrania.

En este sentido, Guzmán aseguró:

- “Se sigue necesitando un marco multinacional para las reestructuraciones de deudas soberanas insostenibles”.

- “El problema de reestructuraciones inefectivas para restaurar la sostenibilidad de las deudas externas no se va a resolver con mejoras contractuales, pero hay elementos en los contratos que ayudarían, como la adopción de cláusulas de contingencias tal de vincular los pagos de deuda a la capacidad de repago”.

- “Cambios en aspectos de las legislaciones domésticas como la tasa “compensatoria” de 9% bajo la ley de Nueva York ayudarían para cambiar los incentivos a dilatar salidas de estados de default”.

- “Hay políticas del FMI, comenzando con las políticas de tasas de interés, que deberían ser modificadas si se quiere actuar de forma estabilizante en lugar de favorecer intereses financieros”.

Guzmán duerme en Santa Marta, y aún no sabe si tomará unos mates con su anfitrión. El Papa está de gira por África y recién llegará el lunes 6 de febrero.