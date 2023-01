Camping y zambullida en un lago patagónico, las vacaciones de Rodríguez Larreta con guiños hacia otro electorado

Horacio Rodríguez Larreta, entre el armado de la carpa y una zambullida con sombreo

Horacio Rodríguez Larreta trata de armar una carpa en el Parque Nacional Lanín y se nota que no es un experto. Milagros Maylin, su novia, le dice que “está tan sexy” mientras están en un bote en el lago Huechulafquen, él le contesta “¿En serio me decís?” y luego se zambulle sin sacarse el sombrero. Hay risas de ella, que le pregunta por qué lo hizo: “No me puedo quemar la pelada”, responde.

Las escenas corresponden a un video que fue subido por Maylin a TikTok e Instagram en las últimas horas y muestra una faceta del jefe de Gobierno casi desconocida para la gente. Ambos viajaron el miércoles pasado a San Martín de los Andes para pasar unos días de vacaciones hasta este domingo, aunque decidieron quedarse dos días más para acampar frente al volcán Lanín.

La presencia de Rodríguez Larreta en el sur alimentó las versiones sobre un supuesto encuentro que mantendría en Villa La Angostura con Mauricio Macri, quien recibió hace una semana en el country Cumelén a Patricia Bullrich y le concedió una foto en la que están con sus parejas, Juliana Awada y Guillermo Yanco. Los encuentros del ex presidente y el alcalde porteño en ese mismo lugar, entre el 31 de diciembre y el 5 de enero, no quedaron registrados en ninguna foto, siempre necesaria para una campaña en la que los contendientes del PRO muestran los apoyos políticos que tienen.

Horacio Rodríguez Larreta, en viaje a acampar en el Parque Nacional Lanín

Los videos publicados por Maylin confirmarían que Rodríguez Larreta está instalado cerca del Lanín y más preocupado en su experiencia de campamento que en propiciar un reencuentro con Macri. Aun así, alguien cercano al ex mandatario insistió en que próximamente podrían verse para posar juntos. En el larretismo lo descartaron y aseguraron que no están buscando ninguna foto con Macri.

En un dirigente de aspiraciones presidenciales como Rodríguez Larreta, que está en plena tarea de descontracturar su imagen para llegar a otros sectores del electorado, los videos no parecen casuales. En uno, el jefe de Gobierno aparece filmado por su novia manejando una camioneta en plena ruta neuquina y llega luego a la entrada del Parque Nacional Lanín, donde recibe indicaciones de los guardaparques sobre un mapa del lugar y saluda a los turistas que lo reconocen.

En el siguiente video, con la leyenda “Cuando perdés al Burako y tenés que armar la carpa solo” y mientras suena “Have You Ever Seen The Rain?”, de Creedence Clearwater Revival, Rodríguez Larreta arma la carpa en un lugar donde se ve el Lanín, aunque al principio con cierta dificultad: “¿Cómo será? No, al revés”, comenta al darse cuenta de que se había confundido el techo y el piso. Luego, con cámara rápida, se lo ve al jefe de Gobierno armando la carpa y su novia le indica: “No, movelo con vista al Lanín y al Lago”. Larreta duda unos instantes, pero obedece y Maylin celebra: “Esta vista”, es la leyenda que acompaña el resultado final, con un emoji de dos manos formando un corazón.

Horacio Rodríguez Larreta practicando surf, con un instructor tapado por la ola

En el tercer video, ambos están en un bote en el lago Huechulafquen: en primer plano está el alcalde porteño, con sombrero australiano, y Maylin le dice: “Tan sexy”. “¿En serio me lo decís?”, le contesta él mientras se arroja al agua de espaldas. Su novia se ríe: “¿Te tiraste con el sombrero por algo en especial?”. Larreta contesta: “Sí, porque no me puedo quemar la pelada”.

A continuación, se lo ve nadando hasta la orilla, donde hay lava petrificada del volcán Achen Ñiyeu, en una escena seguida de otra en la que se zambulle en el lago con estilo casi profesional.

Antes de estos videos que muestran un Rodríguez Larreta en la intimidad de sus vacaciones patagónicas, fueron muy comentadas sus fotos de campaña de la primera quincena de enero: en Mar del Plata, subido a una ola una tabla de surf, aunque se ve la cabeza del instructor, lo que delató que estaba aprendiendo; en localidad de Colonia Caroya, Córdoba, tratando de cantar con el Chaqueño Palavecino y luciendo un sombrero gauchesco, y en Jesús María, en la misma provincia, en una recorrida para saludar a comerciantes de una feria, con una boina de gaucho puesta. Quizá las más “normales” fueron las fotos comiendo un pancho en la costa y jugando al pádel.

Horacio Rodríguez Larreta y el Chaqueño Palavecino, dos "gauchos" en una peña folklórica de Colonia Caroya

Seguramente la escena más polémica del verano para Rodríguez Larreta fue la foto que se sacó en una calle marplatense con Diego Santilli y los radicales Gerardo Morales y Martín Lousteau en la que recrearon la famosa imagen de Los Beatles cruzando Abbey Road en Londres.

Todas esas fotos, como anticipó Infobae, son milimétricamente calculadas por su equipo creativo y de comunicación para “mostrarlo como es realmente porque se generó un estereotipo de que es un nerd que está siempre detrás de una planilla de Excel”, según alguien que diseñó la estrategia larretista.

Rodríguez Larreta volverá este miércoles del sur y al día siguiente seguirá con un ritmo de campaña muy intenso: luego de una mañana con una agenda de actividades en la ciudad de Buenos Aires, por la tarde recorrerá un bastión electoral del peronismo como La Matanza y el fin de semana viajará nuevamente a Mar del Plata. ¿Cuál será la próxima foto o video para mostrarlo descontracturado?

