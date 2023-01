Argentina participó en Viena de los debates para la elaboración de consensos en el combate contra el cibercrimen

Las sesiones del Comité fueron organizadas por las Naciones Unidas y estuvieron presentes representantes de más de 120 países.

Una delegación argentina integrada por dos funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández, y tres de la Cancillería argentina participaron durante la última semana de las reuniones que se hicieron en Viena, la capital de Austria, junto a otros 120 países, en el “Cuarto Período de Sesiones del Comité ad Hoc encargado de elaborar un Convenio Internacional amplio para Combatir el Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con Fines Delictivos”.

En ese encuentro organizado por las Naciones Unidas se debatieron ideas durante jornadas de 10 horas que permitan elaborar un documento internacional consensuado con reglas claras para que los países puedan combatir el cibercrimen con mayor eficacia.

Entre los temas que se trataron, encuadrados en el ciberdelito, se incluyen el resguardo de información, conductas criminales, intercepción de comunicaciones, cooperación pública privada, uso indebido de tecnologías, uso ilícito de sistemas de pagos, violación de datos privados, ofensas relacionadas a la identidad, delitos relacionados con imágenes de abuso de niñas, niños y adolescentes, tráfico de personas, difusión de imágenes no consentidas, evidencia electrónica y digital, derechos humanos y perspectivas de género.

Infobae entrevistó a Pedro Janices, Director de Investigación en Ciberdelitos del Ministerio de Seguridad, quien detalló cuáles son los objetivos y los desafíos que implican estos debates. “El 90 por ciento de esta tarea pasa por la comunicación. Y también, obviamente, por la prevención. Es muy importante que la gente sepa que la están estafando, cómo lo hacen, cómo se puede actuar para que esto no les pase, que tengan las herramientas para estar advertidos. Tenemos que salir a investigar, a prevenir. Estados Unidos empezó en 2016 con una ONG a investigar cómo tener confianza en los sistemas informáticos. Y decidimos sumarnos a la iniciativa. Crear mayor concientización, en todo el país. En el plano comunicacional, poder ir a las escuelas, a las universidades, dar charlas, porque esta es una responsabilidad compartida. Si uno lleva una computadora infectada a su trabajo sabe las consecuencias que puede tener”, sostiene.

A la reunión en Viena, Argentina viajó con especialistas de la Cancillería en legislación.

Por ese motivo el Ministerio de Seguridad firmó un Convenio de colaboración con esa ONG, “Stop. Think. Connect”, mediante el que se pudo sumar a la Argentina a la campaña global de concientización sobre ciberseguridad, con una versión local que esa cartera desarrolló: la Campaña Federal “Para. Piensa. Conectate. Argentina”, para sensibilizar y concientizar en el uso responsable de las tecnologías en todo el territorio nacional. A la fecha, se sumaron oficialmente 6 provincias y 2 organizaciones, y se realizaron actividades en 3 provincias, con más de 370 asistentes.

También Janices aseguró que se firmaron contratos público-privados con empresas vinculadas a la tecnología y a la informática que ayudarán en las investigaciones. “Hay convenios de Cooperación Público-Privada con el objeto de recibir información que permita detectar, prevenir y neutralizar amenazas, ciberdelitos y ciberataques con las firmas Oracle Argentina SRL, Fortinet, Eset, Microsoft, Intel y Check Point Argentina S.A. Queremos ofrecerles a todos y hacerles ver que no somos los dueños de la infraestructura crítica. Ellos conocen mejor que nadie las fortalezas y las debilidades de los sistemas. Podemos darles capacitación a las fuerzas pero en la prevención es importante lo que pueden darnos las empresas de tecnología.”

Entre otras medidas, en el Ministerio de Seguridad también se conformó el Centro de Investigaciones del Ciberdelito de Alta Tecnología (CICAT) destinado a investigaciones delictivas que por su especificidad y/o complejidad y/o urgencia deba ser asignada a un equipo que está compuesto por personal de las cuatro fuerzas federales.

“Necesitamos sumar herramientas y si bien desde 2010 estamos adheridos al Convenio de Budapest (un acuerdo internacional para combatir el crimen organizado transnacional, específicamente los delitos informáticos, cuyo objetivo es establecer una legislación penal y procedimientos comunes entre sus Estados Partes), acá se discuten propuestas de todos los países, sean Rusia, Australia o China y luego se hará un documento conjunto. Aunque haya temas en los que no podemos estar de acuerdo, algunos no pueden quedar afuera como los derechos humanos y la libertad de expresión”, dice Janices.

Los delitos informáticos crecieron en los últimos años en todo el mundo y se buscan las mejores herramientas que ayuden a combatirlos.

Janices advierte que “por ahora se trabaja en borradores, en reuniones muy largas. El documento final saldrá en 2024 y se va mejorando palabra por palabra. Pueden encontrarse consensos en 150 artículos o 4. Cuando se habla de datos sensibles se debe encontrar un equilibrio. Por eso es importante el trabajo que realizan los asesores legales de la Cancillería argentina aquí en la ONU. Cada país tiene su legislación específica. Es muy importante también el trabajo conjunto con el Grupo de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC). Si bien cada país aporta lo suyo es clave la asistencia y la cooperación a nivel internacional”.

Con la finalidad de fortalecer la ciberseguridad a nivel federal se estableció un Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos (2021-2024) destinado a garantizar el uso seguro del ciberespacio. Asimismo, se aprobó el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen (ForCIC) destinado a coordinar, asistir y brindar asesoramiento en técnicas de seguridad de las infraestructuras digitales y en técnicas de investigación en materia de ciberdelitos.

Al ForCIC se adhirieron, hasta el momento, 16 provincias y se capacitó a más de 420 integrantes de las fuerzas federales y miembros de los Ministerios Públicos Fiscales en talleres prácticos que totalizan más de 390 horas de capacitación en temáticas de forensia digital, investigación del ciberdelito y aspectos jurídicos. No participan, por el momento, las provincias de Córdoba y Buenos Aires y tampoco la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Si todavía hay jurisdicciones que no están adheridas es porque consideran que no necesitan al ForCIC. Queremos darles mejores instrumentos para su trabajo, técnicas y formas. Nadie está obligado. Cuando participan del Consejo de Seguridad Interior pueden integrarse y así contar con mejor capacitación y mayor equipamiento”, explica Janices.

