Valdés recibirá a Larreta, Morales y Manes en Corrientes: expectativa por la foto en la interna de Juntos por el Cambio

Gustavo Valdés en la última visita que hizo a Buenos Aires, donde se reunió con Horacio Rodríguez en el Centro Cultural Recoleta

Tras reelegir en Corrientes con más del 76% de los votos en las elecciones del 2021, Gustavo Valdés se convirtió en un hombre fuerte dentro de la UCR y fue tentado en varias oportunidades para ser candidato a vicepresidente en una fórmula con el PRO. Con motivo de la Fiesta del Chamamé, este viernes y sábado reunirá a tres de los postulantes de Juntos por el Cambio para llegar a la Casa Rosada: Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Facundo Manes. “Es bueno que los referentes nacionales entiendan que no todo pasa por Capital”, reflexionaron en el entorno del mandatario provincial en diálogo con Infobae.

Si bien no está asegurado que vaya a generarse una foto conjunta, los equipos de la UCR confirmaron su visita a Corrientes para este viernes. Valdés mantiene una relación tensa con Morales por diferencias sobre la estrategia electoral que el jujeño implementa con los socios de Juntos por el Cambio. De hecho, fue uno de los correligionarios que no apoyó la propuesta de una interna partidaria para empoderar a un solo candidato presidencial y pegó el faltazo al encuentro que se realizó en Mar del Plata.

Es que el gobernador de Corrientes cree, según pudo reconstruir este medio, que el presidente del Comité Nacional debe darle paso a las nuevas figuras que emergieron en el partido centenario, como por ejemplo, Manes y Martín Lousteau. Sin embargo, en reiteradas oportunidades, en el entorno de Morales aclaran que, como autoridad máxima del espacio y por su gestión en Jujuy, tiene la autonomía y la legitimidad para negociar con los aliados de la coalición opositora.

En la interna de la UCR, Gustavo Valdés apoya la candidatura de Facundo Manes

La visita de Manes será la primera actividad pública que encarará en el inicio del 2023, luego de haberse tomado unos días de vacaciones en la costa argentina y con casi dos meses de silencio en el escenario político. El neurólogo también viene de reordenar su equipo de campaña, que coincidió con las fuertes críticas que recibió por acusar a Mauricio Macri de haber implementado un “populismo institucional” en su gobierno y practicar espionaje ilegal.

Cerca del neurólogo explicaron a Infobae que la invitación llegó desde Corrientes y que la idea es tener una conversación a solas para luego sumarse a la agenda que suele implementar Valdés, que incluye recorridas por algunas localidades. A la noche estará la Fiesta del Chamamé pero aún no confirmaron si coincidirá con Morales, en lo que podría ser una foto importante para el partido radical.

“Gustavo invita a todos”, responden en Corrientes ante la posibilidad de un aprovechamiento electoral de los candidatos presidenciales que llegan a su territorio, y agregaron: “Las tajadas que puedan hacer ya es cosa de cada uno”. De todos modos, resaltaron la importancia de la visita de los referentes nacionales porque, como protestan, “no pasa todo por Capital Federal, la costa atlántica o el conurbano bonaerense. Tienen que escuchar el interior”.

Por otro lado, Valdés no descuida su interna con su par jujeño. Es por eso que las invitaciones para la Fiesta del Chamamé también llegaron a Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta. El correntino no quiere quedar alejado del armado nacional para estas elecciones y suele aclarar que “Morales no maneja todo el partido”. De hecho, no cayó bien la foto del gobernador jujeño con el jefe de Gobierno porteño en Mar del Plata porque cree que se apresuró en cerrar un acuerdo con el PRO. “Tenemos que trabajar todos juntos y definir en un par de meses”, expresan.

Te puede interesar: Con agenda popular, Rodríguez Larreta buscó seducir al voto macrista en Córdoba y profundiza la interna con los halcones

La visita de Rodríguez Larreta se concretará el sábado por la tarde, donde mantendrá reuniones con referentes locales y también aprovechará para participar de la Fiesta del Chamamé. El jefe de Gobierno porteño inició una campaña con un fuerte cambio en su perfil, donde busca mostrarse descontracturado con actividades deportivas, como lo hizo con sus clases de surf, y con la participación en eventos populares, como sucedió en Córdoba donde cantó con el Chaqueño Palavecino.

Este jueves, Gustavo Valdés recibió a Patricia Bullrich en Corrientes

La primera en sumarse a la fiesta popular fue Bullrich. Con Valdés compartió una conferencia de prensa en la mañana del jueves donde llamó a “formar un equipo, que no puede ser como el del último gobierno, donde el PRO gobernaba y el radicalismo acompañaba. Tiene que ser un verdadero Gobierno de coalición”.

La ex ministra de Seguridad tiene una alianza con Alfredo Cornejo, quien coquetea con una candidatura a la vicepresidencia o volver a gobernar Mendoza. La visita de Bullrich ayer significó una estrategia para acercarse a la UCR, aunque en su entorno descartaron que le haya propuesto integrar una fórmula: “Valdés es un gobernador que no le debe exclusividad a nadie”, aclararon. De hecho, en Corrientes desestiman la participación del gobernador en las elecciones de este año, ya que aún tiene casi tres año por delante en su territorio, pero resaltan que está dedicado en intervenir en el armado de Juntos por el Cambio.

Seguir leyendo: