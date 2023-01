Matías Lammens no descartó una PASO entre Alberto Fernández y Sergio Massa pero desconoce qué hará Cristina Kirchner

Matías Lammens está en Madrid encabezando la delegación argentina en la FITUR, una de las ferias de turismo más importantes del mundo

(Desde Madrid) Matías Lammens se encuentra en Madrid encabezando la delegación argentina que participa de la FITUR, la tradicional feria de turismo que se realiza cada año en la capital española. Allí mantiene reuniones con empresarios, pares de otros países y operadores turísticos. En un alto de su agenda, mantuvo un mano a mano con Infobae y La Nación, diálogo en el que dejó varias definiciones de cara a lo que será un agitado año electoral.

Entre otras cosas, habló de su futuro y de una posible candidatura, remarcando que la “mejor manera de posicionarse es trabajando y con la gestión”, elogió a Sergio Massa, a quien ve como candidato y le destacó haber actuado a través de su labor en Economía como contemporizador en medio de las tensiones, reconoció que no habla con Cristina Kirchner y cuestionó a la oposición, a la que acusa de extorsionar al Gobierno al no sentarse a debatir en el Congreso. También dejó su opinión sobre el juicio político a la Corte Suprema que impulsó Alberto Fernández.

En cuanto a un balance hasta el momento de su gestión en Turismo y Deportes -es uno de los pocos ministros que está desde el inicio del gobierno del Frente de Todos-, recordó que la pandemia generó en el sector “la crisis más grande de la historia”, frente a lo que hubo que crear “herramientas creativas e innovadoras”, como el Previaje, un programa que “funcionó de manera extraordinaria, con un 91% de aceptación entre quienes lo usaron”. También destacó un plan de desarrollo para el turismo, “que significó no solo la promoción, sino también la formación”. “Formamos a más de 400 mil personas en el sector, además de un plan de desarrollo con más de 150 obras en todo el país, el plan “50 destinos”, afirmó.

Una imagen de la inauguración del stand argentino en la feria de Madrid

A la hora de hablar de una posible candidatura, Lammens se muestra esquivo y prefiere enfocar la conversación en la gestión, pero acepta que, en caso de competir, podría apuntar a la ciudad de Buenos Aires, donde ya peleó por la jefatura de Gobierno en 2019.

“La única forma que uno tiene de tener una buena perspectiva electoral o de tener una buena imagen ante la sociedad, es la gestión”, aseguró al respecto, y agregó: “Es obvio que me interesa lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y tengo un ojo puesto en eso, igual que lo que pasa en Argentina”.

Puntualmente, sobre una postulación en las próximas elecciones, respondió: “Hoy no tengo ninguna decisión tomada, pero insisto, la mejor forma de llegar posicionado a esa carrera es mostrando resultados concretos y eso es lo que estamos haciendo”.

Lammens junto a Carlos Figueroa, director de Comunicación y Asuntos Institucionales de Aerolíneas Argentinas, durante un anuncio realizado en Madrid

A continuación, la entrevista con el Ministro de Turismo y Deportes:

-¿Se imagina internas en el Frente de Todos para dirimir las candidaturas?

-Las PASO son una herramienta atractiva, importante. Siempre es mejor que las internas las dirima la gente y no un dirigente a dedo. Si hay PASO en el Frente de Todos va a potenciar la perspectiva electoral del espacio.

-¿Incluso a nivel presidencial?

-Lo dijo el Presidente. Argentina tiene poco tradición de gobiernos de coalición. Y este gobierno de coalición tuvo las complicaciones que sería una necedad negar, al igual que las tensiones internas que también tuvo Cambiemos, que fue otro gobierno de coalición. En cuanto a Alberto Fernández, me imagino que si él tiene la voluntad de disputarla, está bien.

El ministro de Turismo reconoció que no habla con Cristina Kirchner

-¿Cree que Cristina Kirchner debe ser candidata?

-Esa es una decisión muy personal, me cuesta opinar. Hay muchas variables que seguramente harán que ella tome la determinación de ser candidata. No tengo relación con ella, no tengo diálogo con ella, por eso tampoco sé lo que está pensando.

-¿Cómo analiza la crisis del FdT? ¿Afecta la gobernabilidad?

-La llegada de Sergio Massa a Economía hizo que las cosas se tranquilizaran. La coalición y Argentina necesitaban a alguien que tenga la capacidad que tiene Sergio, no solamente de administrar la economía, sino también de conocer la botonera. Me parece que Sergio tiene esas características: tiene un buen equipo, es confiable y sabe qué botón tocar. Eso hizo bajar las tensiones y entendimos que lo que tiene que construir el Frente de Todos de acá en adelante son escenarios electorales y escenarios de candidatos que puedan expresar a los diferentes sectores del frente.

-Tomando en cuenta esto que dijo, ¿Massa puede ser candidato?

-Sería absolutamente válido y legítimo, es una de las tres patas del Frente de Todos que pueda disputar un espacio. Le puede mostrar a la sociedad que tiene capacidad para resolver una cuestión más complicada del país, que es la cuestión de la inflación y la macroeconómica.

Lammens elogió a Massa y destacó su trabajo en Economía

-Usted tuvo siempre una mirada crítica del kirchnerismo, ¿cómo está esa relación?

-Tengo una mirada muy personal sobre el kirchnerismo y de cómo tiene que ser la gestión, que hay que trabajar y fortalecer las cosas, dejando las diferencias de lado. Pongo Aerolíneas Argentinas como ejemplo. Allí se trabajó durante tres años y, a pesar de que no soy kirchnerista, me saco el sombrero por la forma en que trabajaron ahí y esto es reconocido hasta por gobernadores opositores. Hay que dejar de lado las disputas y trabajar más en común. A la gente no le importa quién es más kirchnerista o menos kirchnerista, lo que quiere es que le mejoremos la vida.

-¿Qué opina de la decisión del Presidente de impulsar el juicio político a la Corte?

-Lo que se habilitó son los mecanismos constitucionales, a diferencia de lo que se dijo al principio, que siempre están para ser usados, eventualmente, más allá de la opinión que tenga cada uno, y que el que va a decidir si sí o no es el Congreso, que es lo que corresponde.

-Hubo una reacción negativa de los Estados Unidos por esta iniciativa, ¿puede afectar la relación bilateral?

-Esa expresión de esos voceros no se traduce en los mercados, donde baja el riesgo país y suben las acciones. No es como los inversores y jugadores del mundo de la economía ven a Argentina. No ven ese tema con preocupación. El mundo de negocios ve a la Argentina como un lugar de oportunidades y donde si las cosas se estabilizan, se da la posibilidad de que el país despegue definitivamente.

-El Presidente cerró el 2022 hablando de un consenso con la oposición y después impulsó el juicio a la Corte y se paralizó el Congreso, ¿no hay una contradicción ahí?

-El otro día lo escuchaba a Sergio Massa y pienso parecido: es una actitud poco republicana la de la oposición. Ellos deberían sentarse ahí en el Congreso y votar. Si están en contra del juicio a la Corte, que voten en contra, pero el paquete de leyes que manda el Gobierno y en particular el ministro de Economía, son proyectos para que Argentina crezca, algunos de ellos están acordados hasta con gobernadores de la oposición. La oposición no puede extorsionar, ponerlo como condición, no me parece una medida muy republicana.

Alberto Fernández y Matías Lammens. El ministro de Turismo es uno de los pocos sobrevivientes del primer gabinete del Frente de Todos

-¿Cómo ve la gestión de gobierno y a Alberto Fernández?

-Lo que está haciendo el Presidente, y lo hable con él, es poner en valor algunas de las cuestiones de la gestión. Hay cosas que son buenas, para rescatar. Tocaron años muy difíciles, con la pandemia y la guerra (la invasión de Rusia a Ucrania), y en ese marco Argentina va a crecer por tercer año consecutivo en su PBI, lo que no pasaba hace tiempo. El país tiene los mejores indicadores de empleo desde hace años, hay cosas que mejorar, sin duda que hubo errores, pero lo que está haciendo el presidente más allá de retomar la iniciativa es poner en valor la gestión.

-¿Cree que esto puedo alcanzar para tener un buen resultado electoral?

-Hay una parte de la gente que nos votó en 2019 que esperaba más de nosotros, no tengo dudas, y nosotros mismos tenemos que hacer la autocrítica y ofrecer respuesta a esa gente que está desilusionada. Pero también hay mucha gente que no quiere volver atrás, que cree que la Argentina entre 2015 y 2019 tuvo muchos retrocesos y que gran parte de los problemas, como el de la deuda, son consecuencia de esos cuatro años. De eso se habla poco. Los problemas macroeconómicos y lo que le está costando estabilizar la economía diaria de la gente, tiene que ver con la deuda que se tomó irresponsablemente en el período anterior. Hay muchos argentinos que no quieren volver atrás. Y eso nos da una posibilidad para 2023.

-¿Cómo imagina su futuro y el del Frente de Todos en caso de una derrota?

-En mi caso, no sé siquiera si voy a ser candidato y no sé si ganando o perdiendo voy a seguir siendo ministro, pero sí sé que quiero seguir estando en lugares donde pueda aportar algo al país. Amo a Argentina, soy agradecido, estudié en la universidad pública, fui al colegio público, no sería nada de lo que soy si no hubiera nacido en la Argentina, soy hijo de una gallega que vino a los 7 años y de un carnicero que no terminó el primario. Esa es mi historia de vida. Quiero que Argentina sea ese país de oportunidades y voy a hacer lo necesario para que siga siendo ese país. Mientras tanto, o eventualmente, volveré a mi actividad privada, tengo una distribuidora de bebidas desde que era chico y me va muy bien por suerte. No necesito tener un lugar en el estado nacional para seguir viviendo ni ningún cargo público.

-¿Seguiría ligado a la política?

-Sí, me apasiona, es la herramienta para transformar la realidad. Si uno quiere cambiar las cosas es el camino.

