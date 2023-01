Alberto Fernández desembarca en Mendoza pese a las críticas de Rodolfo Suárez Suárez y la ausencia de referentes kirchneristas

Alberto Fernández viaja este miércoles a Mendoza (REUTERS)

En un viaje con tinte proselitista, el presidente Alberto Fernández llega este miércoles a Mendoza donde tendrá los desplantes del gobernador Rodolfo Suárez, que adelantó que no recibirá al mandatario, de la senadora nacional del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti y referentes kirchneristas de la provincia.

De acuerdo a la agenda de Presidencia, Fernández participará hoy al mediodía de la inauguración de la ampliación de una planta depuradora de líquidos cloacales junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en la localidad de El Paramillo. Si bien no forma parte de la agenda oficial, este martes circulaba en Casa Rosada la información de que el mandatario también visitará una cárcel en Luján de Cuyo.

Serán actividades en las cuales no estará presente el gobernador mendocino, quien avisó que no recibirá a Alberto Fernández en su llegada a la provincia. ¿El motivo? La decisión tomada semanas atrás de haber dictado un laudo que perjudica a Mendoza para construir la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento.

“No puedo ser hipócrita, ponerme al lado del Presidente y reírme si hace 17 días nos pegó un palazo”, manifestó Suárez este martes en diálogo con Infobae. “El problema es la torpeza de él, que no debería venir a Mendoza”, agregó el dirigente radical que sostuvo que la visita de Alberto Fernández es “provocativa”: “Acá la gente tiene mucha bronca”.

Los planes para construir Portezuelo del Viento, que estuvieron parados durante décadas, cobraron impulso durante el gobierno de Mauricio Macri, pero Mendoza entró en conflicto con La Pampa, que pidió que se hiciera un estudio de impacto ambiental, algo que finalmente se llevó adelante. El laudo que firmó el Presidente implica una nueva evaluación de ese tipo y deriva la aprobación de las obras a lo que decida el consejo de gobernadores del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), cuyos miembros deben tomar una resolución en forma unánime. Como La Pampa se va a oponer, Suárez advirtió que nunca podrán hacer la obra.

“El último día de 2022, dictó el laudo de Portezuelo del Viento, sobre lo que veníamos insistiendo desde hace mucho tiempo. Hicimos todo el proceso licitatorio y yo no adjudiqué las obras a partir de una declaración que hizo el Presidente cuando asumió, cuando dijo que Portezuelo no se iba a hacer si no había acuerdo con La Pampa. Nosotros abrimos las antenas en ese momento y hemos sido muy precavidos hasta que llegó el momento en que tuvo que laudar a favor de nosotros. Hicimos todos los estudios de impacto ambiental, aprobados por el COIRCO desde el comité ejecutivo, donde están los técnicos, pero el consejo de gobernadores sólo decide por unanimidad. Si hay una oposición no puede aceptar nada. Por eso cuando el Presidente laudó, dijo que hay que hacer estudios nuevos y que debe someterse al consejo de gobernadores, implica que La Pampa se va a oponer y que no vamos a poder hacer nunca la obra. Fue una manera de decirnos que no con otras palabras. Eso fue hace 17 días. Por eso no se me pasa por la cabeza cómo se le ocurre venir a Mendoza despues dde laudar en contra de la provincia. Este es un tema de agenda absoluta de todos los partidos y hasta de La Cámpora”, fue la respuesta que ensayó Suárez justificando su enfrentamiento con Fernández.

En el Gobierno de Mendoza ven una jugada netamente política en la decisión del Presidente que perjudica a la provincia opositora y a la vez beneficia a La Pampa que es gobernada por el peronismo. De hecho, la gira por el interior del país que comenzó este miércoles el jefe de Estado continúa con una visita a la provincia de Sergio Ziliotto a pocas semanas de las PASO pampeanas que inauguran el 12 de febrero el cronograma electoral 2023.

Ante la consulta de este medio, fuentes del Gobierno Nacional criticaron que Suárez “se enoja” por un laudo en el tema Portezuelo del Viento en el que Alberto Fernández planteó que se cumpla con lo que ordenó Macri en su Laudo: “Que se le quejen a Macri”.

Cuando Alberto Fernández aterrice en Mendoza tampoco será recibido por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Tampoco habrá presencia de dirigentes kirchneristas. En el entorno de la referente ultracristinista aluden que están de vacaciones y que desde Presidencia no se les avisó.

El desplante de un sector de dirigentes del Frente de Todos es un ejemplo del estado de situación de la interna oficialista. Sin embargo, ante la consulta de Infobae, fuentes del Gobierno plantearon que al Presidente “no le cambia nada” que no haya referentes del kirchnerismo en su visita a la provincia.

