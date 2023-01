Con la temporada lanzada, los candidatos porteños de Juntos por el Cambio preparan recorridas de campaña de cara a las elecciones

Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich

Como cada verano en contexto de elecciones, la costa argentina será epicentro de recorridas y fotos de alto voltaje político. En Juntos por el Cambio, las principales figuras del espacio no estarán exentas de retratarse con la típica escenografía que dan la arena y el mar. Mientras tanto, los dirigentes que disputarán la interna en la Ciudad de Buenos Aires, centrarán su agenda en territorio porteño.

Como es habitual desde hace más de una década, Mauricio Macri se encuentra en Villa La Angostura, en el country Cumelén, adonde pasó fin de año y descansará los primeros días de 2023. Desde allí sigue en contacto con los principales dirigentes de Juntos por el Cambio. El sábado se reunió con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, y anoche volvieron a encontrarse. El encuentro tiene un simbolismo especial, luego de un año de tensiones y rispideces en su relación política.

Mauricio Macri y Horacio Rodriguez Larreta se reunieron para fin de año (Foto: Franco Fafasuli)

Macri también se había reunido antes con Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, y la otra presidenciable de Juntos por el Cambio. Ambos volverán a encontrarse en Villa La Angostura a fines de enero. Macri persiste en la idea de no dar precisiones sobre su futuro político y el del PRO, concretamente, hasta después de marzo. “La incertidumbre le da poder”, interpretó un operador político bullrichista.

En este contexto, ayer se conoció una carta “autocrítica” de María Eugenia Vidal, otra de las principales referentes del espacio. La ex gobernadora advirtió que es un “error” de Juntos por el Cambio y el PRO debatir “demasiado pronto quiénes van a ser los candidatos”. Ante la consulta de Infobae, un operador político de la intimidad de Vidal sostuvo que la carta “fue una forma de señalar la desconexión con la realidad que tenemos, por tanta pelea interna”.

Te puede interesar: La autocrítica carta abierta de María Eugenia Vidal: “Estamos demasiado pronto debatiendo quiénes serán los candidatos”

Si bien en las últimas semanas el nombre de Vidal comienza a sonar como la candidata que garantice la “unidad” en el PRO para la CABA, ella aún se desmarca. Vidal quiere ser presidenta. Lo ha dicho ella y el propio Macri la subió a ese ring. Empero, quienes la conocen deslizan que Vidal es una “militante política” y que no descartan que haga lo que sea “lo mejor para el espacio”. Los años 2015, 2019 y 2021 son ejemplos de eso. Fueron tres momentos en los que la diputada nacional se “puso al hombro” planes electorales que no eran necesariamente lo que ella deseaba.

En esa línea, la interna en la CABA es uno de los temas calientes para la plana mayor del PRO. La temporada estival no estará exenta de actividad en ese sentido. Soledad Acuña, una de las elegidas por Rodríguez Larreta para sucederlo en el cargo, acaba de ser madre y estará de licencia los primeros días del año. No obstante, la ministra de Educación está conectada permanentemente y sigue la gestión de forma remota. La próxima fecha clave para su agenda es el 27 de febrero, cuando está previsto que comiencen las clases en la Ciudad.

Fernán Quirós y Horacio Rodríguez Larreta

Fernán Quirós no tiene definida su agenda para el verano. Su mesa política trabaja estos días para darle forma a una serie de actividades de tinte político que piensan desplegar a partir de febrero. El ministro de Salud de la Ciudad oficializó en noviembre su candidatura a jefe de Gobierno en noviembre. Es el candidato “preferido” de Rodríguez Larreta, aunque no lo admite en público. Además, cuenta con el apoyo de Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica.

Te puede interesar: En un gesto de distensión interna, Rodríguez Larreta posará con los cuatro precandidatos del PRO a jefe de Gobierno

Los asesores políticos de Quirós monitorean su imagen e intención de voto con una encuestadora propia. De momento, se muestran “tranquilos” y creen que el sanitarista “crecerá” con el paso de las semanas. “Todos los candidatos de JxC son competitivos”, matizan en diálogo con Infobae cerca del ministro de Salud.

Emmanuel Ferrario, en tanto, tiene un itinerario diferente. El vicepresidente primero de la Legislatura fue uno de los últimos dirigentes del PRO en lanzar su postulación a la alcaldía porteña. En su despacho detallan que él destinará el verano a diseñar los ejes de su campaña. El dirigente se enfocará de lleno en la Ciudad. “El eje es liderar el movimiento de la renovación en la Ciudad y una renovación dentro del PRO”, le explicó a Infobae un armador del partido amarillo que frecuenta al oriundo de Vuelta de Obligado. El obligadense entiende que es el “candidato tapado” de Rodríguez Larreta y a partir de febrero incrementará sus apariciones públicas para “potenciar su cara nueva dentro de la escena política”.

Jorge Macri, otro de los precandidatos a jefe de Gobierno del PRO, pasó fin de año en Punta del Este. Es algo tradicional para el intendente de Vicente López en uso de licencia empezar cada año nuevo en el complejo Manantiales en esa ciudad uruguaya, junto a su familia. El primo del ex presidente regresará a Buenos Aires la semana que viene y, de cara al año electoral, en su equipo no descartan la posibilidad de hacer alguna recorrida en la Costa atlántica junto a Rodríguez Larreta. Es algo que aún no está definido. Si bien en su entorno saben que una foto a principios de año con el jefe de Gobierno fortalecería su candidatura, prefieren “no desesperar”.

La cúpula de Juntos por el Cambio en la presentación del libro de Esteban Bullrich (Franco Fafasuli)

Martín Lousteau, el candidato a jefe de Gobierno del radicalismo, continúa enfocado en la pelea por la Ciudad. El senador nacional aprovecha la pelea interna en el PRO para “fortalecer” su candidatura. En ese eje, la semana pasada participó de la inauguración de la colonia de vacaciones porteña, junto al secretario de Deportes de la Ciudad, Carlos “Chapa” Retegui. A su vez, ayer visitó vecinos en el barrio de Liniers. No obstante, el economista no descuida la construcción nacional de Evolución, el espacio que lidera. En ese sentido, tiene previsto visitar Mar del Plata y Pinamar en enero, junto a dirigentes del radicalismo.

Varias de esas recorridas costeras de dirigentes de JxC incluirán también a sus postulantes bonaerenses. Diego Santilli y Cristian Ritondo, los dos candidatos del PRO a la gobernación, tienen una intensa agenda que incluye ciudades como Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Miramar y Necochea.





Seguir leyendo: