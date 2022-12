El encuentro entre Macri y Larreta en Villa Langostura finalmente será antes de la cena de año nuevo

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta podrían reunirse este sábado al mediodía (NA)

Un ex presidente y un alcalde que aspira a serlo se reunirán para hablar de política en el sur argentino. Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta buscarán concretar este sábado 31 de diciembre una nueva cumbre entre los dos dirigentes varones de mayor peso dentro del PRO, uno de los partidos que forman la columna vertebral de la coalición Juntos por el Cambio. El objetivo es “cuidar” la convivencia en un clima de competencia interna en el espacio opositor que anhela terminar el 2023 siendo gobierno.

El cónclave estaba previsto para el viernes 30 pero finalmente será sobre el mediodía de la última jornada del año, en Cumulén Country Club de Villa Langostura, en la provincia de Neuquén, donde Macri tiene una de sus residencias. Luego de su viaje a Qatar, el ex presidente permaneció algunos días en Buenos Aires y luego viajó al sur, destino que suele elegir para descansar dentro del país. Allí celebró la navidad junto a su familia y antes de brindar por el Año Nuevo recibirá al jefe de Gobierno porteño, quién arribó a esa localidad hace tres días.

En el convite ambos desandarán un “orden del día” que incluye desde la interna en Juntos por el Cambio hasta la controversia que envuelve al Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro por la filtración de supuestas conversaciones privadas con contenido comprometedor. A raíz de esa situación, el funcionario porteño fue denunciado por admisión de dádivas, aunque por ahora se sostiene en su cargo.

Por otra parte, en la reunión entre los líderes del PRO se buscará arribar a ciertos puntos de consenso para una mejor convivencia, frente a la rispidez y tensión que afloró entre los protagonistas del espacio en los últimos meses, como consecuencia de las ambiciones políticas. A partir de ello, Macri y Larreta buscarán una estrategia común para fortalecer la coalición. Las candidaturas presidenciales confirmadas hasta hoy dentro de Juntos por el Cambio son las del propio Horacio Rodríguez Larreta, más las de Patricia Bullrich y Gerardo Morales.

En la agenda se cuela el especial cuidado que los dirigentes consideran que se debe tener en la Ciudad de Buenos Aires, histórico bastión del PRO que podría verse amenazado por candidatos de otros partidos que se muestran competitivos. Hasta hoy, en la capital del país hay cuatro dirigentes lanzados para suceder a Larreta: Martín Lousteau, por la Unión Cívica Radical, y Jorge Macri, Fernán Quirós y Soledad Acuña por el PRO. En este caso, la reunión intentará dejar sentada la estrategia para que la Ciudad siga en manos del partido fundado por Macri a principios de este siglo.

Más allá de las candidaturas que se hicieron explícitas, el ex presidente Macri aún mantiene abierta su futuro político. Por el momento no descarta competir por la presidencia y la decisión final la tomaría en marzo. Si bien hace un tiempo deslizó en declaraciones que “todavía no se anotó”, de ninguna manera le cierra la puerta a la posibilidad de ir por su “segundo tiempo”.

Mientras define, Macri se muestra como jefe del espacio, y oficia “de local” en su reducto del sur del país, donde recibe a los dirigentes de su espacio que aspiran a disputarle el liderazgo pero sin desafiarlo, por el contrario, lo hacen buscando su “bendición”.

Durante la temporada de verano, la “sede” de Macri en Villa La Angostura volverá a ser frecuentada por los dirigentes del principal espacio opositor que busca regresar al gobierno en 2023. Por caso, hasta allí volará Patricia Bullrich, quien tiene previsto su viaje el 18 de enero, de igual forma para abordar temas de agenda entrando de lleno en el clima del año electoral.

