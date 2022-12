Luego de la tregua con los movimientos sociales oficialistas, el Gobierno ahora busca acordar con los piqueteros más duros

Los militantes del Polo Obrero durante una de las tantas protestas sobre la 9 de Julio (Maximiliano Luna)

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se reunirá hoy desde las 15 con la Unidad Piquetera en un nuevo intento por desactivar, antes de fin de año, nuevas marchas y acampes que ya fueron votadas por las organizaciones de izquierda. La semana pasada ya habían desplegado carpas, ollas populares y hasta un partido de fútbol sobre la Avenida 9 de Julio. La medida, que era por tiempo indeterminado, se levantó a la espera del resultado del cónclave de esta tarde.

“Finalizando el 2022 nos volvemos a encontrar con ollas vacías. En esta Navidad no hubo nada para poner en la mesa de millones de personas”, señaló a Infoabe Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. Destacó, además, que a los recortes de partidas alimentarias se le sumaron “las bajas arbitrarias en el programa Potenciar Trabajo, el estancamiento de entrega de herramientas de trabajo, un bono mas que miserable, y el vaciamiento de comedores populares”.

La ministra Victoria Tolosa Paz con uno los dirigentes de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)

Por su lado, Silvia Saravia, coordinadora Nacional Territorial Libres del Sur, adelantó que ante Tolosa Paz insistirán en que a pesar de las promesas realizadas en las reuniones anteriores “no hay alimentos para cocinar en estos días de calor y cortes de energía, tanto de luz como de agua, en los hogares mas vulnerables”. “El ministerio que conduce la funcionaria de Alberto Fernández no hace más que golpear a los mas heridos del ajuste. impuesto por el FMI y acatado por este Gobierno”, opinó la dirigente social ante este medio.

El lunes, la ex diputada nacional llegó a un acuerdo marco con los movimientos sociales oficialistas nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Con ellos, firmó un acta de seis puntos a cambio que levanten las medidas de fuerza que ya habían sido votadas, entre ellas, marchas y cortes de rutas en todo el país. Los puntos fueron los siguientes:

-La entrega para confección de guardapolvos y otros de compre estatal, para ser producidos por cooperativas textiles.

-Un bono del mismo tenor al último abonado, a cobrarse junto al sueldo del mes de marzo de 2023 (para los beneficiarios del Potenciar Trabajo).

- Pago de la totalidad de los expedientes (entrega de herramientas y máquinas) a cobrarse con el presupuesto del corriente año.

-La compra de bolsones de frutas y verduras producidas exclusivamente por cooperativas agrarias de manera mensual.

-Desarrollo y construcción de módulos húmedos (baños) en barrios populares.

-Discusión, resolución y reglamentación del programa Potenciar Trabajo.

Este último punto es crucial para los movimientos sociales. Con más de 1.300.000 titulares, el programa más importante de Desarrollo Social está bajo la lupa de la justicia desde que la AFIP detectó más de 250.000 personas que cobraría de manera irregular por “incompatibilidades”.

“La UTEP firmó un acuerdo infame", cuestionó Belliboni

Belliboni, al ser consultado por Infobae, se manifestó myu crítico por este convenio: “La UTEP firma un acuerdo infame con Toloza Paz, que no representa los intereses de los desocupados. A cambio de medio plato de lentejas ‘levantan’ las medidas de fuerza que nunca hicieron y lo hacen el mismo día en que el gobierno ajustador de Alberto Fernández recibió sin chistar la orden del Fondo Monetario Internacional de bajar brutalmente gasto social. Nosotros no estamos de acuerdo con la entrega sobre las políticas sociales que el Frente de Todos hace ante el FMI, y por eso, si no tenemos resultados concretos volvemos a las 9 de Julio”, amenazó Belliboni.

Desde el entorno de Tolosa Paz le confirmaron a este medio que la funcionaria estará presente en el encuentro y que, como ya lo hico con la UTEP, conformada, entre otras organizaciones por el Movimiento Evita, Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán. “se harán los máximos esfuerzos para llegar a un acuerdo dialogado y consensuado”.

Las próximas horas serán claves para saber si la ministra consigue desactivar un nuevo acampe sobre una de las arterias más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires en una fecha clave como fin de año.

