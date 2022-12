AySA avanza con una obra para brindar agua potable al barrio Padre Ricciardelli de la Ciudad de Buenos Aires

La obra implica la renovación y la instalación de la red de agua perimetral de la que se alimentará el barrio

AySA avanza con la obra de la red de agua potable en el Barrio Ricciardelli, ex Villa 1-11-14, que beneficiará a más de 43 mil vecinas y vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de la renovación y la instalación de la red de agua perimetral de la que se alimentará el barrio.

La red primaria de agua potable para el Padre Ricciardelli es financiada en un 100% por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. y contempla la instalación de 1.760 metros de cañerías primarias y 4.025 metros de secundarias que permitirán que el barrio pueda contar con el caudal de agua suficiente para poder abastecer a cada hogar.

Al respecto, la presidenta de AySA, Malena Galmarini, resaltó: “Seguir trabajando en los barrios con los derechos más vulnerados para nosotros es muy importante. Al llegar a la empresa, decidimos poner como prioridad a los barrios más vulnerables. Traer buena salud y mejorarles la calidad de vida a través del agua potable era uno de nuestros objetivos. Pero también traerles la dignidad y el reconocimiento, porque ellos también son ciudadanos”.

En relación al proyecto que está llevando adelante la empresa, Lucas Di Benedetto Teira, jefe de Planificación de la Región Capital de AySA, dijo: “Estamos parados acá en Lautaro y Eva Perón, que es el inicio de esta obra, en el límite de Parque Chacabuco y el Bajo Flores. Estamos en la punta del acueducto de 500 mm de diámetro de hierro fundido. Esto es un punto de abastecimiento nuevo que va a llevar un acueducto de casi 2 km hasta el barrio”.

“También los barrios Rivadavia I y Rivadavia II van a ser beneficiados, porque hoy comparten las cañerías, y a partir de ahora el barrio Ricciardelli va a tener abastecimiento propio. Es un hito porque es la primera obra para un barrio popular financiada por la empresa en un 100%”, agregó Di Benedetto Teira.

Por su parte, Janette, vecina del barrio aseguró: “Estamos hace 15 años esperando y reclamando. Nos sentimos muy contentos por el trabajo que hicieron para traer el agua. Sin agua no podemos hacer nada. Y es muy difícil decirle a un hijo ‘hoy no nos bañamos porque no hay agua’”.

En esa línea, María Angélica, otra vecina, señaló: “Estoy agradecida que hayan venido a ver nuestra problemática. Estamos con mucha expectativa esperando que se termine la obra. A mí especialmente me da esperanza”.

Además, Roberto Menchaca, vecino y también delegado del barrio, remarcó: “El Gobierno Nacional llegó con AySA a hacer una obra necesaria. Cómo dicen ‘el agua es vida’ y la necesitamos porque sin ella no podemos vivir. Podemos vivir sin luz, pero sin agua no podemos vivir”.

La empresa cuenta con un equipo de abordaje territorial que acompaña a las vecinas y vecinos en cada etapa de la obra. Promotores comunitarios y técnicos de AySA se acercan para conversar con ellos, levantar sus reclamos, interiorizarlos en los alcances de las obras y mantenerlos informados sobre los avances del proyecto.

La realización de este proyecto es posible gracias a un convenio firmado en diciembre de 2020 entre el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y AySA. A partir del mismo, la empresa ejecuta las redes primarias y secundarias perimetrales, mientras que el IVC se hace responsable del tendido de redes para el sistema de distribución interno.

Saldando una deuda histórica y llevando una mejor calidad de vida de miles de vecinas y vecinos, el tendido de red en el barrio Padre Ricciardelli forma parte de un importante plan de obras impulsado por AySA que tiene por objetivo llevar los servicios de agua y cloacas a los barrios vulnerables dentro de su área de concesión. Bajo este plan, para el 2023, la empresa proyecta duplicar la cobertura de agua potable y triplicar la de cloacas en estos barrios beneficiando a más de 617.000 habitantes que esperan la llegada de estos servicios esenciales para el cuidado de su salud.