Larreta redobló las críticas contra Alberto Fernández y aseguró que espera que el lunes le giren los fondos de la coparticipación

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que la decisión de Alberto Fernández de desacatar el fallo de la Corte Suprema, que ordenó dar marcha atrás con la quita de fondo coparticipables a la ciudad de Buenos Aires, es una “barbaridad institucional” que “no tiene precedentes desde el retorno de la democracia”.

Sin embargo, el alcalde del PRO aseguró que tiene “expectativa de que el lunes se gire el dinero, porque el Presidente no puede dar una orden contraria a lo que dice la Corte”. En esa línea, se mostró confiado y aseguró que no tiene dudas de que “al final del camino se va a cumplir”. “De una manera o de otra, más tarde o más temprano. Puede llevar unos días, esperemos que sea lo más rápido posible”, dijo en una entrevista con radio Mitre.

El conflicto por la coparticipación comenzó hace dos años, luego de que la Nación redujera la masa de recursos de coparticipación que le gira a la CABA de 3,5% a 2,32%, en primera instancia y luego a 1,4%.

La decisión había sido adoptada por el presidente el 9 de septiembre de 2020, en medio de una tensa protesta salarial de la policía bonaerense, y tuvo una particularidad: fue comunicada públicamente y a las autoridades del gobierno porteño casi en simultáneo. No hubo negociación ni intento de consenso para redistribuir los recursos, en caso de que el gobierno nacional lo considerara necesario para equiparar los fondos de la fuerza bonaerense con los de la policía porteña. Por el contrario, la medida se plasmó directamente con un decreto firmado por el mandatario nacional y sus ministros. El Gobierno porteño recurrió inmediatamente a la Justicia.

Encuentro del Presidente con los gobernadores peronistas en la Casa Rosada

“Vamos a utilizar todas las herramientas legales e institucionales que tenemos para hacer cumplir este fallo. Es una barbaridad institucional lo que está pasando, no lo vamos a permitir”, explicó Larreta, y también adelantó que si no recibe los fondos accionará legalmente contra otros funcionarios del Estado, por ejemplo el directorio del Banco Nación, entidad responsable de enviar el dinero.

“Acá está en juego si queremos tener un país democrático y republicano o no. Si queremos tener un país donde se respeten las instituciones o donde el autoritarismo manda. En un país donde no se cumplen las normas, una vez que no se cumple una ya entrás en riesgo de que no se cumpla ninguna”, advirtió. También se preguntó quién invertiría en un país donde el Presidente no acata un fallo del máximo tribunal de Justicia.

En el plano político, planteó que “no se entiende” el apoyo que la Casa Rosada obtuvo de parte de diez mandatarios provinciales en su desplante contra la Corte. “Cuando nos sacaron los fondos a los gobernadores el Presidente no les dio un peso, fue todo a la provincia de Buenos Aires”, argumentó.

Y agregó: “Un fallo como este refuerza el federalismo, porque es un antecedente de que nunca más un Presidente va a poder sacarle fondos a un distrito. Hoy le saca a la capital, mañana le puede sacar a Santiago del Estero, Formosa o el que sea. Al que se cruza políticamente en contra le puede sacar plata”.

Por último, Rodríguez Larreta ratificó que cuando reciba los fondos eliminará el impuesto a las tarjetas de crédito que implementó para compensar el desbalance en las arcas de la Ciudad. “Yo me comprometí y lo cumplo. Lo íbamos a tratar ayer en la Legislatura y el kirchnerismo no acompañó”, dijo y aclaró que el oficialismo porteño tiene los votos para aprobar el proyecto una vez que este pase por comisión.

Seguir leyendo: