Fuerte embestida de Eduardo de Pedro a la Corte Suprema: “Cuatro personas pueden más que el resultado de una elección”

Eduardo de Pedro junto a Axel Kicillof

“No puede ser que si se pierde una votación en el Congreso de la Nación vayan a golpear la puerta de los cuarteles del cuarto piso de la Corte Suprema de la Nación, como antes quizás iban a golpear los cuarteles de militares, no puede ser”. Con ese fuerte pronunciamiento, el ministro del Interior, Wado de Pedro, volvió a cuestionar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dio lugar al pedido del gobierno de la Ciudad y que establece que la Nación debe transferir un monto equivalente al 2,95% de los fondos coparticipables a la Capital Federal.

El funcionario se manifestó este jueves por la tarde luego de la reunión que mantuvo con gobernadores. Tras el encuentro con mandatarios provinciales, De Pedro se trasladó a La Plata y participó de un acto de entrega de equipamiento para documentación a distribuirse en los registros de las personas, de los 135 municipios bonaerenses. Alli, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, el ministro del Interior dijo que “hay algunos sectores que cuando pierden una elección y pierden encuentran un refugio en el poder judicial para mantener las políticas a las que el pueblo les dijo que no”, en un tiro por elevación a Juntos por el Cambio.

Te puede interesar: Coparticipación: el Gobierno no acatará el fallo y recusará a los jueces de la Corte que resolvieron a favor de la ciudad de Buenos Aires

Durante su discurso, el integrante del gabinete de Alberto Fernández, planteó que con el resultado de las elecciones del 2019 se optó por un “gobierno federal” y que “el pueblo en el 2019 dijo que ‘no’ a la concentración de recursos en la ciudad más rica de la argentina. Esa discusión se saldó en las urnas. Hoy vemos cómo cuatro personas en la Corte, pueden más que el resultado de una elección”.

La definición —de carácter cautelar— que se conoció este miércoles de parte del Máximo Tribunal de justicia, puso en alerta a buena parte de las provincias del país. La primera reacción fue que la orden judicial para dotar de mayores recursos a la administración porteña, incidirá en las transferencias que reciban los subestados, pese a que el fallo establece que no se debe afectar el porcentual coparticipable que ya reciben. Sobre este punto, Kicillof alertó: “No hace falta ser economista ni experto en presupuesto para saber que los recursos que van a un lugar salen de otro, más en un marco como el que tenemos con el condicionamiento del FMI por el préstamo que tomó Mauricio Macri. Es muy claro que esto no es así, que se trata de beneficiar a una jurisdicción en detrimento de todo el resto”.

Axel Kicillof junto a Wado de Pedro y la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez

Luego, Kicillof, también cruzó a los integrantes de la Corte y deslizó que en la reunión con el Presidente y los 13 gobernadores restantes se conversó de las decisiones del máximo tribunal sobre lo que son definiciones del gobierno Ejecutivo y Legislativo. “Llega un punto donde las decisiones las toman cuatro tipos encerrados en una oficina; uno a preguntarse si es democracia o no es democracia. Estamos en un problema grave, es algo de lo que hemos conversado”, adelantó. Luego se supo que finalmente el Gobierno definió no acatar el fallo de la Corte.

Te puede interesar: Quiénes son los gobernadores que firmaron con Alberto Fernández la recusación de los jueces de la Corte Suprema

La provincia de Buenos Aires es una de las jurisdicciones que más podría verse afectada por la decisión de la Corte. Así lo entienden en La Plata, toda vez que cuando el actual gobierno nacional decidió modificar el porcentaje coparticipable de la Ciudad —que había sido ampliado por decreto durante la presidencia de Mauricio Macri— se creó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que tuvo como objeto “sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la Provincia de Buenos Aires”; en una provincia que aporta el 40% de los PBI del país pero recibe el 22%.

La decisión finalmente será no acatar la resolución del Máximo Tribunal y recusar a los jueces. Tras la reunión de los gobernadores y el presidente, Kicillof también habló de la particularidad bonaerense como lo había hecho más temprano desde Almirante Brown. “El presupuesto de la Provincia tiene un techo. Estos recursos ya son insuficientes: aportamos el 40 por ciento y recibimos el 22 del PBI. No alcanza para mejorar la infraestructura. Los recursos que le quieren dar a la ciudad más rica del país salen de otras 23 y no lo podemos permitir.”, advirtió.

Seguir leyendo: