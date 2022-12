Elisa Carrió: “Cristina y Macri ya fueron porque ninguno de los dos ganan en segunda vuelta”

A pocos días del comienzo de un nuevo año electoral, Elisa Carrió analizó la situación de los dos máximos exponentes de la grieta -Cristina Kirchner y Mauricio Macri- y señaló que ambos “ya fueron” y que su suerte en los comicios está condicionada porque ninguno de los dos ganaría en un ballotage. La referente de la Coalición Cívica y socia fundadora de Cambiemos ratificó que no apoyará al ex presidente.

La decisión anticipada de CFK de renunciar a su candidatura en 2023 abrió un nuevo panorama en el tablero electoral de la política argentina. En diálogo con el periodista Luis Novaresio -en LN+-, “Lilita” se preguntó: “¿Por qué nadie se va a presentar de los que dicen que se iban a presentar?”, y analizó que no lo harán “porque no ganan en segunda vuelta”. En ese sentido, consideró que “Cristina y Macri ya fueron”: “Todo el que polariza no gana”.

No obstante, planteó que “el retiro de ella posibilita de alguna manera un tránsito institucional” y consideró que la Vicepresidenta “se tiene que ir por su familia”.

Te puede interesar: Otra pelea interna en la oposición: Carrió calificó de “barrabrava” a Ritondo y Vidal la acusó de dañar a Juntos por el Cambio

En este marco, opinó que “hay un ciclo histórico que está terminando”. “La Argentina vieja chocó, hubo un juicio, un retiro, una victoria del pueblo separada de la política”, señaló vinculando la coyuntura política con el triunfo de la Selección en el Mundial de Qatar: “La Argentina puede ser feliz, puede tener un proyecto de nación”.

Al respecto de las diferencias en la interna de Juntos por el Cambio, Carrió dijo que ella es “garante de la unidad” de la coalición con la Unión Cívica Radical y el PRO, pero que faltan resolver “cuestiones morales”. En estos momentos aclaró: “Hoy no tengo candidatos”.

Y si bien señaló que no tiene ningún problema personal con Macri, dijo que la relación que guardan es estrictamente política; pero remarcó que no lo apoyará: “He trabajado esos cuatro años pero ya está, perdí esa amistad profunda. Cada uno elige a sus amigos y obra en la vida, pero la relación política se mantiene”.

Mauricio Macri y Cristina Kirchner

Carrió le dedicó un momento a Alberto Fernández y al oficialismo: “Él puede hacer una gran contribución a la democracia, que la va a necesitar el peronismo”. Tras la decisión de CFK, la referente de la Coalición Cívica señaló que ahora “el propio peronismo, pese a que no quería las PASO, las va a necesitar”. En este marco, sugirió que el Presidente puede avanzar con reformas en el último tramo de su gestión: “Un hombre sin rumbo puede tener un rumbo y tenerlo en los últimos meses de gobierno; él puede hacer una reforma democrática: boleta única, el mantenimiento de las Primarias...”.

Al ser consultada sobre su opinión de Máximo Kirchner, respondió que lo quiere mucho: “Lo conozco desde chico, me trata con mucho respeto. No es que no quiera a la madre, yo luché contra la corrupción”.

Carrió y su reflexión del triunfo de la Selección

“Lilita” dijo que no vio el mundial porque le hizo “huelga a Qatar”, pero “quería que Messi gane” porque “es un ejemplo de lo que puede ser la Argentina”. “Quería que ganen por él y por la Argentina”, agregó. “Messi ha sufrido mucho en su vida, es un personaje que me interesa por fuera del fútbol porque es la pelea frente a la adversidad de la vida. Él es hijo de la adversidad por sus problemas de salud, éste chico es un genio y un ejemplo”, remarcó sobre el capitán del Seleccionado.

Sobre los festejos de la gente, Carrió le quitó dramatismo a los incidentes que ocurrieron en las inmediaciones del Obelisco y en distintos puntos del país. “Finalmente fue en paz, en general para una manifestación de esa magnitud fue pacífica, no hay que estar en los detalles”, concluyó.

Seguir leyendo: