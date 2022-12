Por falta de acuerdos entre oficialismo y oposición, la Legislatura de la Ciudad suspendió la última sesión del año

La última sesión del año estaba prevista para hoy (@LegisCABA)

En medio de una tensión política, Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente de Todos (FdT) no lograron acuerdo y se suspendió la última sesión ordinaria de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba convocada para hoy. Hay al menos una docena de expedientes -varios impulsados por el oficialismo- con despacho de comisiones para debatir en el recinto. Sin embargo, el peronismo pretendía avanzar con el pedido de juicio político a dos funcionarios de CABA, pero requiere del voto de otros bloques. Ante la falta de consenso, JxC decidió suspender la sesión.

La Legislatura finaliza hoy el período ordinario. Ante la suspensión de la sesión prevista para esta mañana, no se descarta que pueda haber sesiones especiales antes de fin de año. Para convocar a una sesión especial, un bloque debe reunir firmas de 20 legisladores. Eso obliga al presidente del cuerpo, Emmanuel Ferrario, a abrir el recinto. Sin embargo, para lograr sesionar, luego se exige lograr el quórum reglamentario, que son 31 legisladores. Para lograrlo, la oposición requiere de algunos legisladores de JxC, ya que entre todos los bloques llegan a 28 diputados (de los cuales, el FdT tiene 19).

Dentro de los expedientes con despacho, estaba previsto que hoy se tratara el proyecto de ley para avanzar con el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 15, la modificación del FONDES, así como la designación de 13 jueces del Poder Judicial de CABA y la renovación de autoridades de la Legislatura.

Te puede interesar: Mientras López Murphy decide si compite en CABA, García Moritán analiza la posibilidad de ser candidato a presidente

Si bien el oficialismo porteño tiene mayoría (32 votos), algunos de los dictámenes que se iban a debatir hoy exigen dos tercios (40 votos). Es decir, JxC necesitaba, al menos, ocho votos de la oposición para sancionarlos.

Emmanuel Ferrario, presidente del cuerpo legislativo

En medio de la crispación política entre el oficialismo y la oposición, desatada por la sentencia en la causa Vialidad a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y por el viaje a Lago Escondido, que presuntamente hicieron jueces, empresarios y funcionarios, JxC y el FdT no lograron ningún acuerdo para sesionar esta tarde.

“No tuvimos ningún acuerdo con el FdT para tratar ninguno de los proyectos”, le explicó a Infobae un legislador porteño de JxC. “Solo quieren que les demos apoyo para avanzar con sus expedientes y lo rechazamos categóricamente”, detalló otra fuente parlamentaria del mismo bloque, en diálogo con este medio.

Los expedientes aludidos son dos proyectos de resolución impulsados por el peronismo, con pedidos de juicio político para Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño, y Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad. Se trata de los dos funcionarios involucrados en presuntos chats (surgidos de una filtración ilícita) que estarían relacionados con el viaje a Lago Escondido.

Te puede interesar: Axel Kicillof no descarta desdoblar las elecciones bonaerenses, pero debe negociar con la oposición en la Legislatura

El FdT no estaba dispuesto a tratar ningún proyecto de ley sin que antes se hiciera lugar a avanzar con el pedido de juicio político a los funcionarios. Si bien la oposición no tiene los números para tratar esos expedientes, JxC no estaba dispuesto a que el peronismo destinara el tiempo de la sesión solo a “emitir posicionamientos” sobre ese conflicto.

“La centralidad la tiene el juicio político. Hay una decisión del oficialismo de omitir el tema. Para nosotros es imposible soslayarlo. Seguiremos insistiendo con las sesiones especiales”, argumentó un legislador del FdT ante la consulta de Infobae.

Esta semana, Claudio Ferreño, Javier Andrade y Claudia Neira, referentes del bloque del FdT en la Legislatura, mantuvieron arduas conversaciones con Ferrario y con Diego García Vilas, presidente de la bancada oficialista. El contacto entre ambos espacios fue permanente. Sin embargo, no hubo un punto medio que destrabara la tensión y permitiera sesionar hoy.

JxC considera que el peronismo quiere hacer un “show político” sin tratar ninguno de los proyectos que tienen despacho de comisiones. “No vamos a permitir una sesión escandalosa para que terminemos no debatiendo ningún expediente previsto”, alegó una fuente de la bancada oficialista.

Ante la suspensión de la sesión, el Gobierno porteño analiza prorrogar por decreto algunos de los proyectos que se iban a tratar hoy. En cuanto a las autoridades legislativas, por reglamento se prorrogarán las mismas. Luego, cuando el recinto reanude la actividad, el oficialismo cuenta con los votos para ratificar las autoridades actuales.

Seguir leyendo: