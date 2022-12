Amado Boudou: “Cristina va a seguir haciendo política sin un cargo”

En línea con esa última apreciación de la vicepresidenta, Boudou apuntó contra la Justicia

El ex vicepresidente Amado Boudou se sumó a los dirigentes que reaccionaron tras la sentencia del Tribunal Oral Federal N°2 que condenó a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla culpable de administración fraudulenta. En línea con la respuesta en el Frente de Todos, Boudou dijo que el veredicto era “una parodia previsible”, al tiempo que destacó la decisión comunicada por la líder del oficialismo de desistir de volver a competir por un cargo electivo. “Ella va a seguir siendo la persona más importante de la política argentina y me parece que esta idea de decir ‘yo no participo’ es la demostración más potente de que se puede hacer política sin un cargo. Ella va a seguir haciendo política sin tener un cargo”, señaló Boudou.

“Me parece que algunos teníamos en claro cómo iba a salir esta parodia de sentencia judicial, que en realidad es la convalidación de una sentencia mediática que se viene escribiendo desde el 2004″, afirmó el también ex ministro de economía.

Al mismo tiempo, Boudou, quien cumplió una condena por los delitos de cohecho pasivo (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública, analizó las distintas ideas que se manejaban dentro del partido ante la posibilidad de una condena y destacó cómo se desenvolvió la ex presidenta luego del esperado fallo: “Algunos compañeros pedían menos análisis y más acción, me parece que eso es cierto pero también es cierto hacer una buena caracterización. Cristina nos entregó una caracterización muy puntillosa, razonada y muy documentada de lo que ella denominó una mafia y un estado paralelo”.

En línea con esa última apreciación de la vicepresidenta, Boudou apuntó contra la Justicia: “Yo estoy convencido que vivimos una dictadura y que en tiempo de Macri se nos decía: ‘no, no digan eso’. ¿Dónde se produce la dictadura? Ese estado paralelo tiene muchísimos puntos de intersección con el estado formal, parte de lo que describió Cristina Kirchner son esas intersecciones. Como esa mafia al insertarse con el Estado formal provoca una democracia condicionada. Es una democracia donde está restringida básicamente a ir a votar pero después la porosidad que tiene ese Estado paralelo y el formal se entrecruzan”.

Boudou se alineó también con la reacción de la vicepresidenta, expresada a través de su canal de Youtube tras el fallo, donde hizo foco en la filtración de supuestas conversaciones virtuales entre jueces, funcionarios vinculados a la oposición y empresarios de medios. Sobre ese punto, el vicepresidente trazó un paralelismo entre la situación del Poder Judicial en la actualidad y la de las Fuerzas Armadas en el fin de la última dictadura.

“Argentina está como en el ‘83, tenemos una Constitución que le da un lugar al Poder Judicial. Ahora con esto que estamos viendo, quién va a juzgar a este Poder Judicial. El presidente fue certero, preciso, sobrio en su cadena y tocó aristas complejas con el tema de los medios. Mañana va a haber presentaciones y van a caer en ese tipo de chats. Alfonsin se vio enfrentado a este dilema y pretendió que las fuerzas armadas se juzgaran ellas mismas pero eso se hizo evidente que no podía suceder, estamos en un dilema similar”, dijo Boudou.

Las críticas del ex vicepresidente no pararon y hasta comparó la situación actual con uno de los momentos más difíciles de la historia argentina: “Argentina está como en el ‘83" (EFE/ Aitor Pereira)

La defensa de Cristina Kirchner

A través de las redes sociales, durante una transmisión de YouTube, la ex mandataria adelantó que no va a “a someter a la fuerza política” que le dio “el honor de ser dos veces presidenta y una vez vicepresidenta” a que “la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada”.

“El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa, la misma de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fue mi compañero”, sentenció.

