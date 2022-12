Grabois mantuvo la incógnita sobre la respuesta popular a la sentencia contra Cristina Kirchner: “El factor sorpresa es indispensable”

El referente social aseguró no tener sentimiento alguno ante la posible condena contra la vicepresidenta (Franco Fafasuli)

El referente de organizaciones sociales Juan Grabois advirtió hoy que no convocará a ninguna marcha de apoyo a Cristina Kirchner después de que se conozca el veredicto contra la vicepresidente en la causa Vialidad, aunque deslizó que “el factor sorpresa es indispensable”, respecto a las acciones a tomar por los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que él lidera.

El integrante del Frente de Todos fue uno de los líderes de una suerte de “performance” realizada el lunes por la tarde por integrantes de su agrupación en las puertas de Comodoro Py, cuando realizaron una parodia de un partido de fútbol. Los manifestantes representaron un partido entre un equipo llamado “Los Mufas”, en el que se caracterizaba al ex presidente Mauricio Macri, al fiscal Diego Luciani, entre otros, contra otro equipo liderado por la ex presidenta.

En una entrevista con la radio Futurock, fue consultado sobre si tenían preparada alguna suerte de manifestación para esta jornada, cuando se conocerá el veredicto dictado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que podrá significar una condena a la vicepresidenta en una causa para la cual el fiscal Luciani solicitó una pena de 12 años de prisión.

El abrazo de Cristina Kirchner y Juan Grabois, en agosto

La respuesta de Grabois dejó lugar a la incógnita: “El factor sorpresa es indispensable, no lo puedo revelar. Pero no se viene una movilización”, aseguró durante la entrevista.

El dirigente social aseguró no tener ningún sentimiento respecto a la posible condena a la presidenta, que se conocerá a partir de las 17.30, cuando se dicte el veredicto.

“Yo estas cosas las vivo muy emocionalmente. No tengo ningún sentimiento en relación a esto porque yo ya sé lo que va a pasar, entonces cuando no tiene solución un problema y ni te calentás. Lo más probable es que estos jueces hagan lo que le dicen sus empleadores, que haya una sentencia condenatoria, eso se va pelear en las instancias siguientes o en las instancias internacionales. Finalmente vamos a ganar y se va a demostrar la inocencia de Cristina, yo no tengo ninguna duda”, afirmó el dirigente social.

“Esto, aunque la sentencia esté cantada, en instancias superiores, internacionales, va camino a una nulidad absoluta por parcialidad manifiesta. En ningún país o tribunal mínimamente imparcial no existe análisis más sordero que el tipo que te va a juzgar sea el que va a jugar al fútbol a lo de tu principal rival. No existe eso, no pasaría la vara de ningún estándar mínimo de imparcialidad. Entonces, es un partido con el árbitro comprado, no hay forma…”, añadió el representante del Frente de Todos, denunciando los famosos partidos de fútbol que el fiscal Luciani y uno de los jueces disputaban junto a Mauricio Macri.

Por su lado, Grabois indicó que, de cara a las elecciones del 2023, está dispuesto a apoyar una candidatura de la propia Cristina Kirchner o de un recambio generacional dentro del mismo espacio en el que se defiendan los mismos intereses.

“Es ella o alguien que sea un recambio generacional de lo que ella representa, que no es lo mismo que nosotros representamos o queremos representar. nosotros no participamos de los gobiernos de Cristina porque tenemos algunas diferencias, sobre todo respecto a la caracterización del capitalismo y de cuáles son las metas últimas de un proyecto nacional y sobre el rol de la economía popular. Tenemos algunas diferencias que no son menores y después tenemos muchas coincidencias y una gran valoración sobre su liderazgo nacional y latinoamericano. Pero bueno, si va ella, va ella. Sino, un recambio generacional de su espacio, que es el mayoritario, dentro del peronismo”, aseguró Grabois.

Grabois aseguró que la elección de Alberto para ser el presidente en el 2019 fue "tácticamente correcta" (archivo)

En tanto, el dirigente social deslizó algunas críticas contra la propia vicepresidenta, por las alianzas realizadas a lo largo del último ciclo de cuatro años con Alberto Fernández y con Sergio Massa.

“Creo que Cristina se equivocó con Alberto y con Massa. O podés mirarlo desde una perspectiva táctica, donde son dos decisiones acertadas. En la búsqueda de una victoria electoral, Alberto fue victorioso sobre el macrismo, fue una elección tácticamente acertada. Con Massa también lo fue, porque permitió cierta estabilidad de una macro que se iba a la mierda. Del punto de vista táctico no estuvo mal”, analizó.

Y concluyó: “Massa hoy es virtualmente presidente, no jodamos. Tiene agenda propia. No se lo ve prácticamente con el otro presidente en ninguna fotos. Se maneja con agenda propia. Estratégicamente, creo que la forma de predecir la conducta futura y esto no es absoluto y siempre igual, es mirar la conducta pasada. Y Alberto estuvo en la lista con Cavallo, después fue jefe de campaña de Randazzo contra Cristina y a Massa medio que ya todos lo conocemos. Hay como una cierta fatalidad y obviedad en lo que iba a pasar con estas personas”.

