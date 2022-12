El mexicano vinculado a la estructura de lavado de dinero de Daniel Muñoz continuará detenido

Isaac Esparza Hidalgo cuando fue detenido en México para ser extraditado

La Sala I de la Cámara Federal porteña rechazó un pedido del mexicano detenido en Argentina Isaac Esparza Hidalgo quien había solicitado que le concedieran la excarcelación a pesar de que no pudo pagar la fianza exigida para salir de la cárcel de Marcos Paz.

Esparza Hidalgo fue detenido en México y extraditado a la Argentina por haber participado de la banda de lavadores de dinero que encabezó Daniel Muñoz.

Muñoz había sido secretario privado del matrimonio Kirchner y consolidó una fortuna ilegal aproximada a los 70 millones de dólares. Fue, según se determinó en el Caso Cuadernos, el receptor primario de los bolsos llenos de coimas que circularon durante el kirchnerismo. Muñoz se guardaba un poco del dinero que cargaba en los bolsos que llevaba a Santa Cruz en avión junto a los Kirchner, y de ese modo consiguió una fortuna injustificable con su sueldo como modesto funcionario público.

También te puede interesar: Cómo iba a ser complejo turístico de lujo en Turks and Caicos donde se invirtieron USD 30 millones del secretario de los Kirchner

Cuando los negocios off shore de Muñoz quedaron al descubierto por la publicación de los Panamá Papers, el ex secretario presidencial vendió propiedades que tenía en Estados Unidos y salió en busca de nuevos lugares para invertir el dinero. Fallecido en mayo de 2016 su pareja, Carolina Pochetti continuó con el lavado de dinero. Pochetti confesó como arrepentida que había enviado el dinero obtenido por la corrupción de Muñoz a las islas de Turks and Caicos. Lo mismo hizo Carlos Gellert, primo de Pochetti e integrante de la banda de lavadores de dinero.

Pochetti invirtió 30 millones de dólares Turks and Caicos donde pensaba conseguir la residencia fiscal. Puso 30 millones de dólares para comprar la tierra de un emprendimiento turístico que se iba a construir en Providenciales, una de las islas del archipiélago. Una de las sociedades que se utilizó para invertir en el proyecto turístico estaba a nombre de Esparza Hidalgo.

Cuando declaró en indagatoria ante el juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli, Esparza Hidalgo dijo que no sabía lo que había firmado porque eran papeles en inglés. Y que lo hizo porque era un buen amigo de Gellert y de la esposa: Perla Puente Reséndez, también integrante de la banda. Cuando firmó los papeles de Turks and Caicos, Esparza Hidalgo trabajaba para Gellert atendiendo un “food truck” que vendía tacos.

El 22 de noviembre pasado Ercolini procesó con prisión preventiva a Esparza Hidalgo. Antes le había concedido la excarcelación bajo caución juratoria (fianza) de $2.500.000. Esparza Hidalgo fijó domicilio en la casa de Gellert y además había ofrecido que le tomen en consideración un auto para pagar la fianza. El auto que ofreció también era de Gellert pero estaba embargado y además no alcanzaba el valor fijado por el juzgado como fianza. Por eso de le dictó la prisión preventiva junto con el procesamiento.

Daniel Muñoz junto a su jefe Néstor Kirchner

Ante la apelación del defensor oficial Gustavo Kollmann, los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmaron la decisión de Ercolini. Los camaristas señalaron que la caución fijada por el juez es correcta y que Esparza Hidalgo deberá pagarla para quedar excarcelado.

En la resolución Bruglia y Bertuzzi señalaron que: “Analizada la cuestión traída a estudio. Se advierte como procedente la caución real, impuesta por el magistrado de grado al momento de conceder la excarcelación de Esparza Hidalgo, lack, por no haber sido satisfecha hasta la fecha, resulta ser la única causa por la cual el nombrado permanecen detención y se dictará su prisión preventiva en el resolutorio impugnado”.

Es por ello que Esparza Hidalgo, nacido en Monterrey, México, y autodenominado “influencer de apuestas deportivas” seguirá detenido hasta pagar la caución real. La situación se le dificulta porque no conoce a nadie en la Argentina, salvo a Gellert, quien, según dijo, le hizo firmar los papeles por los cuales está detenido a miles de kilómetros de donde vive su familia.

Seguir leyendo