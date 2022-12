Horacio Rodríguez Larreta se mostrará como un presidenciable en su nuevo viaje a los Estados Unidos

Horacio Rodríguez Larreta, a punto de iniciar un viaje de tono presidencial a los Estados Unidos

Horacio Rodríguez Larreta volará este martes a Estados Unidos para hacer su primer viaje como precandidato presidencial: durante tres días tendrá reuniones con autoridades de la Casa Blanca, el Departamento de Defensa, la Cámara de Comercio norteamericana, senadores y empresarios de ese país, además de brindar una charla para tres de los principales think tanks de Washington.

Oficialmente, según allegados al alcalde porteño, el objetivo del viaje es “profundizar la relación bilateral con los Estados Unidos y exponer una visión de las oportunidades de desarrollo que tiene la Argentina”. En la práctica, será una forma de mostrarse en acción con personalidades clave del poder en Estados Unidos, despegado de su rol como jefe de Gobierno y orientado hacia su proyecto presidencial: en sus distintos contactos presentará su mirada actual y futura sobre el país.

La comitiva de Rodríguez Larreta estará integrada por Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad; Francisco Resnicoff, subsecretario de Relaciones Internacionales, y Agustín Grizia, director general de Proyección Internacional. También se sumará MIlagros Maylin, su novia, quien renunció al cargo que tenía en el gabinete porteño.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, se entrevistará con Horacio Rodríguez Larreta

En su agenda en la capital norteamericana, fruto de las gestiones de Straface, el jefe de Gobierno se reunirá con funcionarios de la Casa Blanca, en contactos que tendrán puesto el foco en la agenda de cambio climático, tema que fue el eje de su anterior visita a ese país, en septiembre de 2021. En los contactos que estableció el larretismo fue decisiva la excelente predisposición del embajador argentino en EEUU, Jorge Argüello, y del embajador norteamericano en la Argentina, Marc Stanley.

El primer encuentro de Rodríguez Larreta se producirá en la mañana de este miércoles cuando se entreviste con el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado de Estados Unidos, José Fernández, con quien hablará sobre temas de energía, minería (en particular, sobre el litio) y la agenda del cambio climático.

En sus tres días de actividades, el jefe de Gobierno mantendrá encuentros con las máximas autoridades del Departamento de Estado, como el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y el subsecretario adjunto y coordinador de la Cumbre de las Américas, Kevin O’Reilly.

John Kerry y Horacio Rodríguez Larreta, en un encuentro realizado en EEUU en septiembre pasado

También se reunirá con el subsecretario de Defensa de EEUU para el Hemisferio Occidental, Daniel Erikson, y visitará en el Congreso a senadores demócratas y republicanos, como Bill Cassidy.

Otras actividades de Rodríguez Larreta consistirán en encuentros con ciudadanos argentinos que residen en Washington y un desayuno con la US Chamber of Commerce, donde conversará con representantes de compañías con inversiones en el país. También hablará en la Georgetown University, en una exposición titulada “Visualizando el futuro argentino”, y dará una charla para tres de los principales think tanks de Washington (el Wilson Center, el Interamerican Dialogue y el Atlantic Council), en un evento que, según el larretismo, no suele producirse de manera conjunta.

El último día en Estados Unidos, además, Rodríguez Larreta se reunirá con Peter Yu, fundador y socio director de Cartesian Capital Group, el mayor accionista de Flybondi, la aerolínea low cost.

El jefe de Gobierno visitó por última vez los Estados Unidos en septiembre de 2021, donde mantuvo reuniones con dirigentes importantes de la administración de Joseph Biden y logró acentuar su perfil de presidenciable, que será mucho más explícito en la visita que comenzará en las próximas horas.

Horacio Rodríguez Larreta y al embajador de Estados Unidos, Marc Stanley

En aquella oportunidad, Rodríguez Larreta estuvo John Kerry, ex secretario de Estado y actual emisario especial estadounidense para el clima, con quien habló sobre la Cumbre de Alcaldes C40, el evento de ciudades más relevante a nivel global en materia de cambio climático, que se realizó el mes pasado en Buenos Aires. Esta vez no verá a Kerry porque se está recuperando de un cuadro de Covid-19.

También se reunió con Susan Seagal, presidente y CEO del Council of the Americas, y representantes de 15 compañías norteamericanas, entre las que se encontraban Riverwood Capital, Merk, SC Johnson, AES, Nomura Group e Interenergy, entre otras. Y hubo encuentros con Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe, y el entonces presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Mauricio Claver-Carone.

La actividad de Rodríguez Larreta finalizará el viernes, justo a tiempo para no perderse el partido de la Selección y los Países Bajos. Compartirá las alternativas del partido junto con Maylin, quien tendrá su debut internacional al lado del jefe de Gobierno, pero desarrollará una agenda propia: tiene previstos encuentros con funcionarios del BID y del Banco Mundial vinculados con su trabajo social.

