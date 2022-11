Jorge Fernández Díaz: “Hay un grito silencioso de ‘basta’”

El periodista y escritor Jorge Fernández Díaz

Jorge Fernández Díaz decidió ponerle fin al día a día de Pensándolo Bien (Radio Mitre) para dedicarse de lleno a su faceta de escritor y considera que para ello debe dejar “la actualidad caliente” del periodismo. “Es algo que no tiene que ver con la radio, tiene que ver con mi vocación que es muy intensa, y tiene que ver con la literatura: quiero dedicarme a leer, a escribir, a estudiar”, explicó en la reciente entrevista que brindó a Teleshow, donde confirmó que seguirá en el mismo dial pero los días sábados en el horario que ocupaba Magdalena Ruiz Guiñazú. Pero su cansancio con la vorágine mediática de la semana no le impide continuar con sus análisis críticos de la realidad política que atraviesa el país.

“A veces estoy desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche enchufado en un monotema: el kirchnerismo, el antikirchnerismo, lo que pasa en Argentina... Es muy empobrecedor que eso sea lo único que te tiene tomado”, dijo anoche en una conversación que mantuvo con Luis Novaresio en LN+, explicando los motivos de su decisión.

Fernández Díaz percibe que “es un momento donde tanteando en la oscuridad se puede encontrar un punto de inflexión, la sensación de que va a pasar algo que no sabemos qué es pero que la sociedad posiblemente diga: ‘Se acabó'”. “No solo el kirchnerismo, sino un modo de administrar la Argentina”, continuó.

El escritor de 62 años percibe que en la sociedad “hay un grito de silencio de ‘basta’”. “Todo el tiempo estamos descubriendo que hay un nuevo piso en el pozo. Estamos en vísperas quizás de una nueva era”, analizó. Y manifestó su deseo de “alcanzar un acuerdo democrático” pero con una salvedad trascendental: “No el que quiere Cristina Kirchner”. Aunque planteó un escenario laberíntico: “No puede haber un pacto de La Moncloa con Cristina y no puede haberlo sin Cristina”.

La vicepresidenta, Cristina Kirchner

“Sin Cristina no tendría sentido el pacto, el problema es que ella quiere que le perdonen sus causas judiciales, y la de todos, y eso es de imposible cumplimiento, no solo por la vergüenza moral y la voluntad política, es un delirio”, consideró.

“Cristina Kirchner es una gran líder del peronismo, histórica. Ha sido muy astuta pero no ha sido inteligente, y creo que en este momento es tóxica con respecto a la posibilidad de que el peronismo se reinvente”, opinó sobre la Vicepresidenta. No obstante destacó que “todos los que quisieron enfrentarla y jubilarla no tuvieron el talento político que tuvo ella”. “Tiene un núcleo de un 12% muy fiel que la sigue fanáticamente y espera su palabra como si fuera una cosa religiosa. Ha tenido lo que siempre ha carecido la oposición -Macri por ejemplo- que es un gran sentido del uso de la historia”, agregó.

Fernández Díaz continuó su análisis sobre CFK y señaló que ella “no sabe crear política sin conflicto” y que “nos hubiéramos liberado de muchos problemas si ella hubiera ido a psicoanálisis tempranamente”.

“Ella está intentando despegarse de una criatura que salió muy mal. Fue quien colocó a Alberto Fernández y metió y sacó a los principales funcionarios del Gobierno Nacional”, planteó sobre la actualidad de la líder del espacio.

El periodista también se mostró crítico de La Cámpora, a quienes definió como “chavistas frustrados” que “se consideran herederos de aquella gloriosa JP que fue un desastre”. “No están en un buen momento intelectual, están muy confundidos con lo que pasa”, manifestó sobre la agrupación que lidera Máximo Kirchner. “El plan era muy claro: decían que Macri era un desastre y que llegaban y arreglaban todo en dos minutos. No hay ideas nuevas, la economía falló, recibieron una paliza electoral tremenda. Ellos querían mejorar la economía, arrasar en las elecciones e ir contra jueces y periodistas. Era ir por todo”, planteó sobre el kirchnerismo y consideró que ese plan “no resultó” porque “la gobernanza económica y política fueron un desastre”. “Hoy Cristina no tiene un plan económico alternativo, no tiene idea. Estamos en el horno. Para ellos es tirar todo lo que puedan hasta mediados de año, un nuevo plan platita que lo va a pagar el próximo gobierno. Están asustados”, agregó.

Fernández Díaz también apuntó contra Juntos por el Cambio donde ve en su interna “un gran quilombo”: “Me llama la atención que no terminen de entender el mandato verdadero de la gente. Hay un republicanismo popular que es un montón de gente diciendo que quiere un país normal”.

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri

Desde su ojo crítico, opinó que Mauricio Macri viajó al Mundial de Qatar y “le regaló la cancha” a Horacio Rodríguez Larreta pero al jefe de Gobierno porteño “le cuesta” asumir el rol de líder de la oposición.

“Tomó la decisión de no ser jefe de la oposición, dejó que esa chica que pusieron en el PRO (por Patricia Bullrich) fuera ocupando los lugares políticos y ahora tiene un gran problema. Fue una mala decisión de él. Horacio no se puede ser candidato a presidente sin ser jefe de la oposición, Macri te regaló la pelota y te dice ‘arrancá’”, continuó.

Fernández Díaz sostuvo que Juntos por el Cambio “está dando un espectáculo penoso” al ver a sus dirigentes pelearse “en un momento dramático” del país. Las críticas no solo son para el PRO, sino también para el radicalismo: “¿Cómo eligió a Gerardo Morales presidente? Un señor feudal peronista instalado en el mundo del radicalismo. Alfredo Cornejo y Ernesto Sanz son de otra calidad. ¿Cómo eligen a Manes? ¿eso tiene el radicalismo para ofrecer?”, se preguntó.

El periodista fue consultado por otro actor influyente de la política nacional: Javier Milei. Para Fernández Díaz, el diputado libertario “es una versión argentina de la internacional de ultraderecha, del populismo de derecha” como VOX en España, Donald Trump, Jair Bolsonaro, y Giorgia Meloni. Y si bien no lo ve a Milei “como un dirigente como ellos”, señaló que “le puede hacer un daño muy grande a la oposición fragmentando el voto y beneficiando al kirchnerismo”. “Es un dilema para Juntos por el Cambio, obliga a algunos a jugar en ese terreno para que no se te vayan los votos por derecha”, analizó.

Javier Milei de recorrida por Moreno

“Milei es un tipo muy formado en economía pero es como hablar con un trosko. En el pasado algunas personas que pensaban como Milei se terminaron refugiando en dictaduras militares, imponían una doctrina pero no era liberalismo, era fascismo de mercado. Milei dice económicamente cosas muy interesantes pero son cosas inaplicables”, explicó su crítica y a la vez reconoció que el referente libertario “es un aviso para todo el sistema y para Cristina Kirchner”. “El hartazgo a la hegemonía kirchnerista de 20 años salió por derecha, no por izquierda”, sentenció el escritor.

