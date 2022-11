Presupuesto bonaerense: Axel Kicillof reconoció que se demora por los fondos que piden los intendentes de la oposición

Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reconoció este martes que la negociación con la oposición por el presupuesto bonaerense se desaceleró producto de la diferencia por los montos a destinar en el Fondo de Infraestructura Municipal y de Seguridad que reclama la oposición y que están lejos de lo que estaría dispuesto a conceder el Ejecutivo bonaerense. El mandatario aseguró que en parte se debe a las internas que atraviesa la oposición y que esa condición también atraviesa a otras negociaciones como el régimen jubilatorio del Banco Provincia.

“El presupuesto, que está avanzando varios puntos, es un presupuesto inobjetable prácticamente en su contenido, pero hay un tema con el fondo de infraestructura municipal que es público. Estamos viendo, esperemos que llegue a buen término. Hay varias cosas en las que está difícil alcanzar acuerdos”, aseguró al referirse a la negociación con la oposición tanto con el presupuesto provincial como con la ley del régimen jubilatorio del Banco Provincia.

El mandatario habló con periodistas acreditados en gobernación luego del anuncio de inversiones por $4 mil millones para reparaciones e infraestructura escolar que se realizarán antes del comienzo del ciclo lectivo 2023 y que se hará a través de los concejos escolares de los 135 municipios; un mecanismo con características algo similares a los fondos en discusión, es decir que implican transferencias para la descentralización de obras. Durante el acto en el Salón Dorado de la gobernación, Kicillof aseguró: “Jamás podríamos haber hecho todo esto sin el resurgimiento de los Consejos Escolares, organismos a los que hemos jerarquizado y que hoy son un agente fundamental en la refundación del sistema educativo. Lo que hicimos fue financiarlos, dotándolos de presupuestos que se ven reflejados en los resultados que obtuvimos”.

Kicillof interpreta que las diferencias al interior de Juntos es parte de lo que obstaculiza la agenda que el Ejecutivo propone en la Legislatura bonaerense, ejemplificando con los cambios a ley del régimen previsional del Banco Provincial. La normativa vigente, sancionada en 2017, se encuentra judicializada y a la espera de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que se encamina a declararla inconstitucional debido a las miles de amparos que presentaron jubilados del Banco que vieron afectados sus derechos previsionales con las modificaciones aplicadas a partir de la ley de 2017. Este año hubo un principio de acuerdo para votar los cambios propuestos por el Ejecutivo, pero un sector del PRO avisó que no los votaría. Fue entonces cuando Kicillof acusó a la ex gobernadora María Eugenia Vidal y al ex presidente Mauricio Macri de obstaculizar las negociaciones. Por ahora el proyecto se encuentra en un laberinto.

La comitiva del PRO que negocia el presupuesto bonaerense

Por su parte, con el Presupuesto bonaerense, como dio cuenta Infobae, las negociaciones avanzan pero hasta cierto punto. Las reuniones que viene encabezando el Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde y la vicegobernadora Verónica Magario, junto a representantes del PRO y de la UCR se dan “en buenos términos”, pero las posiciones hoy parecen alejadas. Juntos pidió incluir un Fondo de Infraestructura por $50 mil millones y otro similar para Seguridad por $32 mil millones para los 135 municipios y que la mitad de ese total sea depositado al mes de enero.

El Ejecutivo contraofertó. Según fuentes que llevan adelante la negociación, en la última reunión que mantuvieron la semana pasada, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, no rechazó que en el proyecto se incluyeran dos fondos de las características que pide Juntos, y que también pedía el peronismo cuando era oposición durante la gestión de María Eugenia Vidal, pero los montos difieren. El ejecutivo estimaba un monto inicial de $24 mil millones de pesos para infraestructura y de seguridad de $9 mil millones. “Se complica porque hay una fragmentación muy grande”, ahondó el gobernador en su visión sobre la oposición y las negociaciones que lleva adelante el Ejecutivo. Este jueves habrá una nueva reunión.

Además del presupuesto, la ley fiscal impositiva y el régimen jubilatorio del Banco Provincia -iniciativas que todavía están en negociaciones- el oficialismo tampoco pudo este martes avanzar en el Senado con la prestación de acuerdos de 33 pliegos para cargos judiciales que había girado el Ejecutivo la semana pasada a la Cámara alta y con el objetivo de aprobarlos en la sesión de este martes. Es que la posición de Juntos, que un día antes no había participado de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), intervino en los planes del oficialismo. Desde la bancada opositora cuestionaron la celeridad que querían darle a los nombramientos y que tampoco fueron consultados. En el Senado bonaerense Juntos tiene 26 bancas al igual que el Frente de Todos y para cualquier aprobación el oficialismo precisa de la oposición.

