Macri se volvió a mostrar con Ritondo y gana protagonismo en la interna bonaerense

Mauricio Macri junto a Cristian Ritondo, Hernán Lombardi y Alex Campbell

El ex presidente Mauricio Macri se reunió ayer con el diputado Cristian Ritondo para analizar el panorama político bonaerense tras el lanzamiento de su precandidatura a gobernador.

El jefe del bloque PRO en la Cámara baja presentó este lunes al equipo de trabajo que lo acompaña de cara a las elecciones del año próximo. En un acto en Pinamar, en el que estuvo rodeado de más de 100 dirigentes de Juntos por el Cambio, el ex ministro de Seguridad bonaerense también anunció una agenda legislativa que incluye dos proyectos: uno para reformar el Código Penal de la Nación y otro para crear un nuevo Régimen Penal de la Minoridad, que establece una baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

“Construyamos juntos el Para qué en la Provincia de Buenos Aires”, había sido la consigna del acto, en referencia al título del segundo libro de Macri, quien expresó su apoyo a la candidatura de Ritondo a través de un video.

“Nosotros queremos el poder para transformar la realidad y que la gente pueda vivir mejor”, sostuvo el ex presidente en la grabación que se proyectó durante el encuentro. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, envió otro de los mensajes de respaldo.

Presentación de los equipos técnicos de Cristian Ritondo

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Hernán Lombardi y el diputado provincial Alex Campell, parte del equipo de Ritondo, también participaron de la reunión con Macri.

“No tengo dudas de que tenemos un equipo que conoce la Provincia y tiene la firmeza para cambiar la historia. ¿Para qué? Es una pregunta que nos convoca, que nos obliga a sacar nuestra mejor versión, a prepararnos como nunca. La provincia de Buenos Aires y el país no pueden perder un día más”, aseguró Ritondo.

Cristian Ritondo y Patricia Bullrich

La ex gobernadora María Eugenia Vidal es otra de las figuras de peso del PRO que ya mostró su apoyo político a la candidatura de su ex ministro de Seguridad. “Este equipo que está hoy junto a Cristian conoce la provincia, la gobernó y la quiere. No hay manera de que le vaya mal, no hay proyecto individual más importante que la suma de las partes; por esto tenemos que trabajar más juntos que nunca”, dijo.

La precandidatura de Ritondo se contrapone a la del diputado Diego Santilli, quien aspira a suceder a Axel Kicillof como parte del proyecto presidencial del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

