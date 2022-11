Patricia Bullrich y Felipe Miguel volvieron a verse las caras tras el video de la polémica: cómo fue el encuentro

El video en el que Patricia Bullrich discute con Felipe Miguel

Fue un momento tenso. Ambos querían evitarlo. No pudo ser. Después de semanas de alta tensión política, que terminaron en una cumbre obligada para ordenar los tantos y acordar la paz, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, se cruzaron la noche de este martes de manera fortuita en un exclusivo hotel del centro porteño.

El cruce que tuvieron en la presentación del libro ¿Para qué? de Mauricio Macri había generado un fuerte impacto político y expuso de manera descarnada la complicada relación política entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los rivales de más alto perfil en la carrera presidencial que tiene Juntos por el Cambio. “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Conmigo no se jode, te lo aviso”, le dijo el 24 de octubre la dirigente al ministro porteño, que se sorprendió con esa reacción.

La difusión de ese video que se filtró a los medios provocó un tembladeral en todo Juntos por el Cambio por la virulencia del choque y porque puso blanco sobre negro una interna que se venía recalentando desde hacía meses por diferencias de enfoques sobre cómo enfrentar al kirchnerismo pero también sobre la mirada de país que ambos líderes opositores tienen.

El encuentro ocurrió en el hotel Alvear, ubicado sobre la paqueta avenida homónima de la ciudad de Buenos Aires, donde se desarrolló el encuentro “Los Personajes del año de Gente”, que organiza esa revista para reconocer a personalidades que se destacaron en 2022.

Patricia Bullrich saliendo de la reunión del PRO en la que se intentaron bajar los niveles de confrontación (Maximiliano Luna)

Patricia Bullrich había sido convocada como “personaje del año” para ser fotografiada junto a los demás elegidos por esa publicación. Larreta también, pero no pudo asistir. En cambio, Felipe Miguel fue invitado al evento y, cerca de las 20.30, ambos se cruzaron en uno de los accesos. No pudieron evitarse. Quedaron enfrentados, cara a cara.

Según contaron a Infobae testigos de ese momento, que ocurrió mientras en la puerta -del lado de afuera- estaban todos los medios y los famosos entraban y salían, ambos se saludaron de manera respetuosa -pero tensa- con un breve apretón de manos y cada uno siguió su camino.

Cuando ocurrió el cruce virulento en La Rural de Palermo, Patricia Bullrich le había recriminado al jefe de Gabinete porteño que dijera en televisión que ella era “funcional al kirchnerismo” por haber cuestionado la decisión de Larreta de retirar el vallado de seguridad que se instaló en los alrededores de la casa de Cristina Kirchner.

Según explicó después de que tomara estado público el video -porque el cruce ocurrió el 24 de octubre y las imágenes virales trascendieron recién el 1° de noviembre, ocho días después- su reacción había sido porque no estaba dispuesta a disimular su malestar. “Me molestó el abrazo porque es una hipocresía. Si digo algo fuerte de alguien lo bancaré mirándolo a los ojos. No da venir haciéndote el gracioso y abrazándote como si nada”, manifestó la presidenta del PRO.

Tras varias semanas, donde se aflojaron las tensiones y hubo hasta una cumbre de la primera línea del PRO -donde estuvieron Macri, Bullrich y Larreta- para establecer un “teléfono rojo” para evitar la exposición pública de diferencias en el seno de Juntos por el Cambio, la relación entre los protagonistas del video viral político del año se dieron la mano. “Sólo hubo un hola y chau. No mucho más”, concluyó el informante.

