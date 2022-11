Quiénes son los expertos de la oposición que buscan desactivar una “bomba” de deuda, inflación y desequilibrios acumulados

Franco Moccia (PRO), Fernando Sánchez (CC), arriba. Agustín Campero (UCR), Javier Okseniuk (AP) Guillermo Mondino (Peronismo), abajo.

Son decenas de políticos, expertos, técnicos y especialistas de la oposición que trabajan desde hace más de dos años por debajo del radar público. Protagonizan una experiencia inédita en Argentina: discuten, analizan y preparan ideas y planes para poner en marcha el día uno si Juntos por el Cambio gana las elecciones. Admiten en reserva que la preocupación central es encontrar herramientas y recetas para evitar una explosión de la “bomba” de deuda, inflación y desequilibrios acumulados durante el cuarto gobierno kirchnerista.

Esa palabra, “bomba”, la usó por primera vez de manera pública la coalición opositora esta semana -la puso en un comunicado- pero es una habitualidad entre los equipos de las fundaciones que están trabajando en este programa común. De hecho, uno de los consensos básicos es que el futuro gobierno deberá poner en marcha un plan de estabilización. Las diferencias y matices tienen que ver con las velocidades de las medidas, pero no con la urgencia. Y que debe contemplar la lógica del plan de shock.

Los seis dirigentes de Juntos por el Cambio que confirmaron sus aspiraciones presidenciales.

El trabajo es sigiloso pero empezará desde la semana próxima a tomar más exposición por una serie de encuentros. Está a cargo de las denominadas “cuatro hermanas”, que son las fundaciones Pensar (PRO), Alem (UCR), Hannah Arendt (Coalición Cívica) y Encuentro Federal (Peronismo Republicano). Se le agrega Argentina Porvenir, que fundó el senador radical Martín Lousteau y que trabaja de manera autónoma pero coordinada con Alem.

Los expertos están abocados a definir estrategias y políticas públicas sobre diez temas clave: Economía, Estado, Trabajo, Educación, Políticas Sociales, Salud, Justicia, Seguridad, Política Exterior y Ambiente.

La semana que viene, integrantes y autoridades de las 4+1 tienen previsto reunirse para presentar los avances de las tareas realizadas en las últimas semanas y definir el cronograma de actividades previstas para lo que queda del año y el que viene.

Los principales candidatos y líderes políticos de cada partido que integran la coalición llevan adelante un seguimiento del trabajo que realizan las fundaciones. El propio Mauricio Macri -que si bien no se declaró candidato quiere incidir en el rumbo del futuro gobierno- analizó esta semana con el titular de la Fundación Pensar, Franco Moccia, los avances de los planes y trabajos que desarrollan los equipos técnicos. Lo mismo hacen Gerardo Morales y Facundo Manes y el propio Miguel Pichetto, que ayer hizo su presentación.

Infobae habló con más de una decena de fuentes, especialistas y autoridades de los thinks tanks para preparar este primer abordaje sistémico sobre el trabajo. Más allá de que los responsables de cada fundación brindaron sus testimonios, el resumen sobre cada área estratégica fue elaborado en diálogo con más referentes que brindaron sus experiencias de manera reservada.

Pensar y Alem son las fundaciones de mayor peso y que tienen más cuadros y especialistas, aunque las otras tres tienen aportes relevantes en cuestiones específicas, como puede ser la de Lousteau con la denominada “agenda de privilegios”, que investiga y tiene proyectos para eliminar prebendas de alto impacto, no sólo presupuestario.

Más allá de los ejes temáticos que definieron las 4+1, Infobae estructuró en nueve temas de relevancia estratégica en la discusión pública.

1- Economía (plan de estabilización, inflación y tipo de cambio)

2- Energía y Empresas Públicas (infraestructura, tarifas, el caso Aerolíneas)

3- Gremios (reforma laboral y del sistema de obras sociales)

4- Educación (mejora en calidad educativa)

5- Planes sociales (reforma y promoción de empleo)

6- Seguridad (cambio de paradigma y de la legislación)

7- Justicia (reforma judicial y ampliación de la Corte)

8- Relaciones Exteriores (giro estratégico)

9- Modernización del Estado (cantidad de ministerios y empleo público)





Las voces

Agustín Campero, presidente de la Fundación Alem, explicó a este medio que “con las cuatro fundaciones tenemos un trabajo sostenido y constante que se da con un muy buen clima. Las tensiones de arriba no afectan el desempeño cotidiano de los equipos. Hay pocos temas conflictivos, planteamos diferencias y las tramitamos sin problemas. No hay ninguna divergencia crucial. Estamos construyendo un afecto societatis en cada uno de los temas”.

El objetivo es “armar planes de gobierno, propuestas de políticas públicas” que puedan aplicarse en un futuro gobierno. Además, “el objetivo es formar cuadros técnicos y políticos y formar equipos, tanto para el ámbito nacional, como provincial y municipal. La intención es articular con expertos de todo el país”.

El presidente de la Fundación Pensar, Franco Moccia, destacó que “lo que estamos viviendo es algo nuevo en varios aspectos, porque la Argentina no tiene tradición de coaliciones. Vinimos a romper ese y otros mitos: que los presidentes no peronistas no terminaban los mandatos y que las coaliciones que perdían frente al PJ se destruían el mismo día. Macri terminó su mandato y estamos juntos y competitivos para el 2023. En ese marco, estamos aprendiendo, porque en 2015 no había posibilidad de conocerse. Como digo, ‘nos conocimos camino a la iglesia’”.

“Queremos lograr un plan de gobierno trabajado entre los socios de Juntos por el Cambio, para que el plan sea efectivo, que se use y que sea aceptado por todos. Pero para que eso pase todos tienen que sentirse parte de su creación. Apoyar algo que no hiciste es más difícil que apoyar un plan en el que estuviste involucrado. Para definir esto se va más despacio, pero se va más lejos”.

“Tuvimos en estos más de dos años trabajando juntos un ejercicio de confianza mutua. La situación del país es tan grave que te concentra. Es distinto cuando la realidad te obliga: tres o cuatro médicos trabajando juntos en la guardia lo hacen de manera más coordinada con un paciente grave que si el paciente está en observación”.

El director ejecutivo de Argentina Porvenir, Javier Okseniuk, explicó que “los equipos de la fundación trabajan en distintos ejes institucionales y económicos y cómo esos temas tienen impacto en la Ciudad de Buenos Aires, que es para lo que está trabajando Martín Lousteau. La idea es que ese trabajo sirva de insumo para los dirigentes de todo el país y los bloques legislativos de Nación, Provincia y municipios”.

Explicó que el perfil de los convocados tiene que ver con que hayan pasado por la gestión pública para volcar esa experiencia y aprendizaje a los programas y planes, que tengan alta capacitación y compromiso con una idea de país. Uno de los temas prioritarios de la fundación de Lousteau es la agenda de la eliminación de privilegios, que existen en las modalidades más diversas.

Por su parte, Eduardo Mondino, presidente de la fundación Encuentro Federal, destacó que están “trabajando muy bien, con un muy buen clima, con debate, discusión y mucho acuerdo. Podemos tener visiones distintas en algunos temas puntuales, pero las vamos compatibilizando. Vamos rumbo a tener un programa común con mucho consenso”.

“Las medidas que hay que tomar no son fáciles, pero hay que animarse a tomarlas. Para hacer tortillas hay que romper huevos y no hay que tener medias tintas, porque el no hacerlo nos ha dejado como estamos. Gobernar es hacer tortillas y más en un mundo con sociedades que son conflictivas. Hay que hacer una política de shock sin miedo. Tenemos una profunda vocación de cambiar y reivindicamos el gobierno de Menem”, explicó en clave más política.

El referente del Instituto Hannah Arendt, Fernando Sánchez, coincidió: “Hay un desafío grande, porque es la primera vez que equipos técnicos con mirada política trabajan juntos para definir prioridades y planes. Antes no había planes, pero menos integración y en esta oportunidad, con tiempo, lo estamos haciendo, siempre con una doble mirada, que es político y técnico”.

“Desde Hannah Arendt trabajamos con representantes en cada uno de los grupos, donde presentamos aportes con perspectivas propias. Hay coincidencias básicas y costados o aristas donde tenemos que llegar a consensos”, afirmó.

Economía

Los referentes principales en esta área clave de los planes de gobierno son Luciano Laspina, Hernán Lacunza y Guido Sandleris (Pensar); Eduardo Levy Yeyati, Agustín Campero y Maximiliano Castillo (Alem); Matías Surt (Hannah Arendt); Juan Carlos Sánchez Arnau (Encuentro Federal); y Martín Lousteau, Guido Lorenzo, Javier Okseniuk (Argentina Porvenir).

Energía y Empresas Públicas

Los referentes principales de estos temas son Nicolás Gadano (Pensar), Alejandro Einstoss (Alem), Mauricio Roitman y Luciano Caratori (Argentina Porvenir); Luis Bolomo (Encuentro Federal), están abocados a las cuestiones energéticas. En materia de reforma del Estado, entre otros, están Maximiliano Castillo (Alem); Manuela López Menéndez (Pensar)

La cuestión gremial

Los referentes clave que analizan planes para modernizar las relaciones laborales son Jorge Triaca, Ezequiel Jarvis y Esteban Eseverri (Pensar); Horacio Barreiro (Alem), Ariel Pszemiarower (Argentina Porvenir), Dante Camaño (Encuentro Federal); Javier Campos y Hernán Reyes (Hanna Arendt).

Pero en este rubro, que tiene relación con los sindicatos por las obras sociales y el PAMI, es importante sumarle los encargados de analizar políticas de salud de Juntos por el Cambio, que son, entre otros, Fernán Quirós y Sergio Cassinotti (Pensar); Alejandro Rubinstein (Alem); y Rubén Manzi (Hannah Arendt).

Educación

Esta temática central para el futuro gobierno está abordada por los equipos que integran entre otros Gabriel Sánchez Zinny, Mercedes Sanguinetti (Pensar); Mónica Marquina (Alem); Eduardo Arcángeli (Hannah Arendt); Cecilia Veleda (Argentina Porvenir)

Planes sociales

Los trabajos, investigaciones y borradores de trabajo están a cargo Eduardo Amadeo, María Migliore, Anal Laura Valazza y Matías Lobos (Pensar); Fabio Quetglas y Javier Curcio (Alem), Fernanda Reyes (Hannah Arendt); Eduardo Mondino (Encuentro Federal); Daniel Nieto (Argentina Porvenir).

Seguridad

Están enfocados en este tema Eugenio Burzaco y Martín Verrier (Pensar); Alejandro Salomón y Carlos Fernández (Alem); Miguel Ángel Toma (Encuentro Federal) Leandro Halperin y Diego Herníquez (Argentina Porvenir); Mónica Frade (Hannah Arendt).

Justicia

En este caso, se destacan con roles clave Gustavo Mena, Ricardo Gil Lavedra y Miguel Piedecasas (Alem); Martín Casares, Martín Garavano, Pablo Clusellas y Gabriel Astarloa (Pensar); Alejandro Fargosi, Alberto Piotti y Rodolfo Barra (Encuentro Federal); y Mariana Stilman (Hannah Arendt)

Modernización del Estado

Las figuras clave de esta temática son Andrés Ibarra (Pensar); Lilia Puig de Stubrin, Maximiliano Campos Ríos y Lucas Lucilo (Alem); Victoria Borrego (Hannah Arendt); Bastiana Locurscio (Argentina Porvenir).

Otras temáticas

Ambiente: María Inés Zigarán (Alem), Gladys González (Pensar), Carina Quispe (Argentina Porvenir), Javier García Espil (Hannah Arendt)

Minería: Miguel Soler (Alem), Felipe Suriani y Sabina Trossero (Pensar)

Desarrollo Productivo: Ignacio Bruera (Alem), Eduardo Montmollin, Martín Etchegoyen y Fernando Grasso (Pensar)

Infancia Silvia Stulick (Alem), Lucila Argüello y Manuela Thourte (Argentina Porvenir)

Cultura, Medios Luis Quevedo, Juan Ignacio Belbis (Alem), Javier Romero (Pensar),

Género: Alejandra Martínez y María Orsenigo (Alem); Bárbara Bonelli y Gonzalo Condis (Argentina Porvenir)

Vivienda y Hábitat Social: Fabio Quetglas, Antonio Traba y José Artusi (Alem), Fernando Álvarez de Celis y Gonzalo Condis (Argentina Porvenir)

Agricultura: Luis Miguel Etchevehere (Pensar); Ricardo Buryaile y Atilio Benedetti (Alem)

Economía del Conocimiento Florencia Barletta (Alem)

