Los Sauces-Hotesur: la Fiscalía pedirá que Cristina Kirchner sea enviada a juicio oral

Cristina Kirchner (Luciano González)

El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar pedirá hoy que se revoque el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y sea enviada a juicio oral en la causa “Los Sauces-Hotesur” junto con el resto de los imputados del caso, entre ellos sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

Lo hará a partir de las 10:30 en una audiencia ante la Sala I de Casación que fue convocada para escuchar los argumentos de todas las partes. Hoy también expondrán las defensas de dos imputados. Y el 22 de noviembre, en una segunda audiencia, completarán el resto de las defensas. No lo hará la de la ex presidenta ya que su abogado, Alberto Beraldi, adelantó que sus argumentos a favor de que se confirme el sobreseimiento serán presentados por escrito.

El fiscal Villar expondrá hoy de manera oral lo que ya puso por escrito en mayo pasado. “No hay ninguna prueba nueva que habilite analizar la posibilidad de un sobreseimiento en esta etapa procesal”, había dicho para que Casación ordene que se haga el juicio oral.

El caso está a cargo de los jueces del tribunal, Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone. Son los mismos que además de resolver este caso tienen el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa por la firma del memorándum con Irán. Por ese expediente el martes hicieron una audiencia similar que tendrá una segunda el 24 de noviembre.

Así, a fin de mes, los magistrados terminarán con las audiencias de las dos causas y quedarán en condiciones de resolver si confirman los sobresemientos o los revoca y orden que se hagan los juicios orales. Dos decisiones claves para el futuro judicial de Cristina Kirchner. La expectativa es si se tomarán antes de fin de año o si serán en 2023 de elecciones presidenciales. A eso se suma que antes que termine el 2022 el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el veredicto en el juicio oral por la obra pública en el que la Fiscalía pidió que la vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por asociación ilícita y administración fraudulenta.

Figueroa, Petrone y Barroetaveña, los jueces de Casación que deben resolver las causas de Cristina Kirchner

En la causa “Hotesur” y “Los Sauces” -dos empresas de la familia Kirchner- se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquilar de hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez, Cristobal López y Fabián De Sousa bajo la sospecha que fue una devolución de favores por los negocios públicos que obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La causa quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 5 que en noviembre del año pasado sobreseyó por mayoría a la treintena de imputados del caso. Los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado dijeron que no hubo lavado de dinero porque los hechos comenzaron cuando para combatir ese delito había una ley más benigna que la actual, entonces eso favorece a los imputados. Luego señalaron que cuando comenzaron los hechos no era punible el autolavado ya que por entonces no se castigaba a quien “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare dinero o bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado”.

En disidencia, la jueza Adriana Palliotti votó porque se haga el juicio oral. “Estoy convencida que el único ámbito para discutir la totalidad de los planteos formulados por los defensores resulta ser, inexorablemente, el debate oral, público, contradictorio y continuo”, sostuvo.

El fiscal del juicio, Diego Velasco, se había opuesto al sobreseimiento de los imputados y apeló el fallo del Tribunal Oral. Así la causa llegó a Casación donde Villar mantuvo la postura de Velasco.

“Las sentencias arbitrarias enmascaran bajo la apariencia de un acto jurídico una decisión desamparada de legalidad, por ello no son sentencias, no dicen el derecho y los que las dictan no actúan como jueces, sino como voluntades subjetivas apartadas del sistema jurídico que deberían defender”, criticó Villar el fallo del Tribunal Oral.

Hoy lo expondrá de manera oral. Será por videoconferencia. Luego de la Fiscalía hablarán los abogados de , Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria de la familia, y de su cuñado Alberto Leiva.

