Ezequiel Cassagne fue elegido presidente de la Asociación Iberoamericana de Regulación

Ezequiel Cassagne

El académico Ezequiel Cassagne. experto en derecho administrativo, fue electo de manera unánime como el nuevo Presidente de la Asociación Iberoamericana de Regulación (ASIER), la entidad que agremia a profesionales de más de 15 países de iberoamerica y tiene como misión incentivar el estudio y divulgación de las principales tendencias de la regulación en los sectores claves de la economía, para lo cual promueve publicaciones académicas y realiza encuentros anuales en diferentes ciudades del continente.

Según se informó de manera oficial, Cassagne ha acompañado el crecimiento y posicionamiento de la asociación en iberoamerica desde hace más de 10 años. Es un destacado jurista argentino que representa las bases de excelencia académica y profesional a partir de las cuales fue creada ASIER.

Cassagne se desempeña como profesor universitario de la materia Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires, de la Pontificia Universidad Católica Argentina, y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y de numerosas Universidades de Argentina y del exterior.

Es socio del estudio jurídico Cassagne Abogados, y por su actividad profesional ha recibido numerosos reconocimientos, entre los más recientes el reconocimiento en Best Lawyer de Derecho Administrativo y Derecho de la Energía 2022 por la revista Best Lawyers 2022. Asimismo fue incluido en el “Top Ranked in Public Law 2023″ por Chambers & Partners y por Legal 500 en “Leading Individual 2023″.

Además, el profesor universitario es Director de la Revista Iberoamericana de Derecho Administrativo y Regulación Económica y miembro destacado de múltiples institutos dedicados al estudio y difusión del derecho a nivel internacional.

ASIER es una entidad plurinacional que agrupa a profesionales de más de 15 países de Iberoamérica y tiene como misión incentivar el estudio y divulgación de las principales tendencias de la regulación en los sectores claves de la economía, para lo cual promueve publicaciones académicas y realiza encuentros anuales en diferentes ciudades del continente.

Desde hace más de una década, la Asociación Iberoamericana de Regulación (ASIER) realiza su Congreso anual, el cual constituye un espacio privilegiado de encuentro y discusión entre organismos reguladores gubernamentales, gremios, proveedores de servicios públicos, jueces, académicos y profesionales de los sectores regulados, se informó.

Seguir leyendo