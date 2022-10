Cristina Kirchner recibe a los magistrados por los cambios en Ganancias

Luego de una tensa reunión en la Cámara de Diputados, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional llegará este mediodía al Senado de la Nación para reunirse con la presidenta de la Cámara Alta y Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

El encuentro se realizará pocas horas después de la sesión de la Cámara de Diputados en la que inició el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2023, el cual incluye un artículo que establece que el Poder Judicial, en su totalidad, empiece a pagar el Impuesto a las Ganancias, algo que hoy solo sucede para aquellos magistrados que ingresaron al cargo a partir de 2017.

La reunión fue pedida por los representantes de los magistrados y la vicepresidenta definió atenderlos luego de que la Cámara de Diputados debatiera la viabilidad del artículos.

Cristina Fernández de Kirchner no estará sola en el encuentro. Según confiaron fuentes del Senado también participará del encuentro la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

Nicolás Stulberg

Por el lado de los magistrados se repetirá la delegación que estuvo presente este lunes en la Cámara de Diputados, Marcelo Gallo Tagle, Nora Monella, Mariano Llorens, Paula Castro y Juan Manuel Culotta.

Más allá del resultado de la discusión por el referido artículo del Presupuesto, los magistrados entendieron en el encuentro con los diputados que es una cuestión de tiempo para que el oficialismo avance en la idea de que todo el Poder Judicial pague ganancias.

Así se lo hicieron saber los diputados del Frente de Todos el lunes pasado cuando, de urgencia, se reunieron en el Salón Delia Parodi de la Cámara Baja. Incluso desde sectores de la oposición dejaron entrever que hay apoyo para avanzar en esa línea.

Durante el encuentro, Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn). aclaró que contaban “con el total apoyo de la Corte Suprema” y que “no hay ningún juez que no esté de acuerdo en tributar Ganancias, pero hay que trabajarlo y regularlo de manera que no se afecte la intangibilidad del sueldo”.

A la hora de responder sobre el señalamiento que considera un privilegio que el sector no pague este tributo, Gallo Tagle dijo que “no es un privilegio, sino que es la intangibilidad establecida en el artículo 110 de la Constitución Nacional. Avanzar de esta manera tan precipitada, sin opciones de diálogo y saltando una cláusula constitucional nos pone en una situación muy frágil y de mucha inseguridad”.

Un punto que seguramente estará presente en el encuentro con la Vicepresidenta de la Nación, quien desde hace tiempo tiene un fuerte enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia y con las instituciones representativas de buena parte del Poder Judicial, tendrá que ver con algo que los abogados ya expresaron frente a los diputados. En ese encuentro, hicieron referencia a que este proyecto era consecuencia de las elecciones en el Consejo de la Magistratura en donde el Frente de Todos perdió un representante. Para los funcionarios judiciales, esta sería la forma de “contratacar” de parte del oficialismo.

Al respecto, resumió que “hay un (intento de) avasallar lo que se refiere a la intangibilidad de los sueldos de los magistrados y de los integrantes del Poder Judicial en tanto en el artículo 110, cuya norma fue ratificada con la Convención Constituyente de 1994 desde que, existiendo esta norma ya en la Constitución Nacional, al momento de hacerse las modificaciones correspondientes a nuestra Constitución fue ratificada y convalidada esa misma situación”.

Parte de lo que se pueden llegar a encontrar los representantes de los magistrados fue anticipado por el diputado autor del cambio del artículo y secretario de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Marcelo Casaretto: “Más allá de no estar de acuerdo con que se aplique, o de que no son los tiempos, ¿traen alguna propuesta concreta?; porque esto no es una cosa saldada, para la sociedad no lo es”.

