Consejo de la Magistratura: el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se encaminan a repetir a sus representantes parlamentarios

El Consejo de la Magistratura deberá definir sus representantes parlamentarios

El Consejo de la Magistratura es un órgano que, aunque está por afuera de las grandes luces de la política argentina, concentra mucho poder, por lo que cada una de las sillas que ocupan los concejeros conlleva muchas negociaciones internas, en especial en los que se refiere a las ocho que son para la representación del Poder Legislativo.

Con las elecciones de los representantes de los jueces y los abogados ya definidas, ahora solo resta definir quiénes serán los consejeros de parte de cada uno de los bloques de la Cámara de Diputados y de Senadores. La fecha límite es el próximo 18 de noviembre y, aunque las conversaciones hoy están puestas en el tratamiento del Presupuesto, comienzan los intercambios para designar a los diputados y senadores.

Hay cuatro sillas que están ocupadas por legisladores del Frente de Todos y otras tres de Juntos por el Cambio. Y hay una octava que es para el interbloque Federal.

Pablo Tonelli (Maximiliano Luna)

Hoy en esos lugares están ocupados por el diputado Pablo Tonelli, que lleva su segundo período, la radical Roxana Reyes, que asumió en abril y la senadora también radical Silvia Giacoppo, en representación de JxC. Por el Frente de Todos están los senadores Martín Doñate, María Ines Pilatti Vergara y Mariano Recalde, más la diputada Vanesa Siley. La octava silla es ocupada por la diputada Graciela Camaño.

Uno de los cambios obligados iba a ser el de Tonelli porque la ley dice que tienen que dejar un período para reelegir, pero consejeros abogados del PRO accionaron judicialmente -aunque finalmente no fueron candidatos-, y la Justicia dictaminó que los períodos anteriores no contaban porque eran con la ley que la Corte Suprema declaró inconstitucional. Así, se allanó el camino para su continuidad.

A eso se le sumó que uno de los concejeros por los jueces, Alberto Lugones, que estaba en una situación similar a la de Tonelli, fue reelecto. El escenario para la continuidad del diputado del PRO está asegurado.

Aunque todavía hay tiempo para que cada uno de los bloques del Congreso termine de definir a sus candidatos, las conversaciones que se están llevando adelante muestran que el camino elegido es la continuidad.

Así quedó, hasta ahora, el nuevo Consejo

En el caso de los representantes del oficialismo, estaría asegurada la continuidad de los legisladores. En este caso, las sillas de los consejeros del Frente de Todos por el Honorable Congreso de la Nación se mantendrían ocupados por los senadores Mariano Recalde, Martín Doñate, y la senadora María Ines Pilatti Vergara, mientras que por la Cámara baja la representante sería la diputada Vanesa Siley.

Por Juntos por el Cambio también estaría planteada la continuidad. El diputado Pablo Tonelli por el PRO haría uso de la posibilidad que se abrió con el cambio de ley y seguiría en el puesto, mientras que los radicales mantendrán a la diputada Roxana Reyes y a la senadora Silvia del Rosario Giacoppo.

“Por ahora estamos pensando en la continuidad. El Consejo de la Magistratura tiene una rosca interna muy particular que lleva un proceso de aprendizaje porque para lograr las mayorías especiales que son necesarias para los concursos o los juicios políticos necesitas 14 votos y hoy no los tiene ninguno por lo que es un ida y vuelta con los representantes de los jueces y de los abogados. Son negociaciones diferentes a las que se tienen en el Congreso y estos representantes ya las conocen. Aunque hay conversaciones, muchos creemos que no es un buen momento para plantear un cambio”, explicaron a Infobae fuentes al tanto de las negociaciones en cada uno de los bloques de la coalición opositora.

Por el lado del Frente de Todos las internas entre los diferentes sectores se vivieron más en la elección que llevó al Consejo a Héctor Recalde como representante de un sector de los abogados. En este caso, el abogado laboralista se impuso a su colega María Fernández Vázquez, quien contaba con el apoyo de un sector del massismo. Esto hizo que el ex diputado presentara una queja por “dividir” el voto, reclamo que llegó a oídos de Cristina Kirchner quien, aseguran, intervino a favor de Recalde.

“No hay mucho margen para innovar. Nadie tiene mayorías, estamos frente a un año electoral y el Consejo es un lugar central, fuera de los grandes focos, pero con mucho poder y complejidad”, señaló una alta fuente del Frente de Todos. “Todo puede pasar, faltan 20 días y es todo muy dinámico, pero por ahora se mantiene todo como está”, agregó.

