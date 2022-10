Se aprobó la reforma electoral que desdobla comicios en Río Negro

En Río Negro se aprobó el desdoblamiento de comicios (REUTERS/Agustin Marcarian)

La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría la reforma electoral que no solo regula el Código Electoral y los Partidos Políticos en la provincia, sino que establece el desdoblamiento de las elecciones locales con las nacionales.

Voceros parlamentarios confirmaron que el proyecto de ley fue aprobado por una mayoría de 36 votos a favor y ocho en contra. A partir de ahora, las elecciones provinciales se deberán realizar entre abril y octubre del año del vencimiento de los mandatos. Es decir, que ya no podrán hacerse en forma simultánea con los comicios nacionales y de esa forma “asegurar la autonomía provincial”, indicaron.

Más allá del desdoblamiento de comicios, el proyecto también propone que a partir de los 16 años los menores tengan derecho a afiliarse a los partidos políticos. Con dicha propuesta se espera incentivar a una mayor participación de los jóvenes en la vida política partidaria.

Otro de los cambios que surgen, está vinculado a la confección de las boletas. Al respecto, el proyecto expresa que se propone el uso de colores “Pantone” para una identificación precisa y con el fin de que “pueda funcionar como una pista informativa para guiar al votante en su decisión”.

Fotografía de archivo fechada el 12 de septiembre de 2021, que muestra una urna de votaciones durante la jornada de elecciones primarias en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Como parte del proyecto, también se impulsa a que los partidos, confederaciones y alianzas puedan “identificar sus cuentas oficiales en las diversas plataformas digitales ante el Juzgado Electoral para su publicación en un registro web de la Justicia Electoral Provincial”, detalló Télam.

Luego de un intenso debate, finalmente la reforma fue aprobada y por eso, el legislador de Juntos Somos Río Negro, Lucas Pica remarcó que “las normas electorales tienen que ser claras y previsibles”. Al respecto destacó que la claridad de las mismas “hacen a los bienes tutelados constitucionalmente como la seguridad jurídica y robustecer el concepto de ciudadanía”.

En contraposición a la propuesta, la legisladora del Frente de Todos, María Eugenia Martini explicó que no acompañó el proyecto debido a que ley electoral en Río Negro “funciona y no requiere ninguna actualización urgente”. De hecho, consideró que era necesario ampliar el debate ya que no existía una necesidad de modificación.

En consonancia con Martini, Juan Martín de Juntos por el Cambio aclaró que su voto al proyecto fue negativo porque se trataba de una reforma que no surgió a partir de una interna partidaria, un diálogo político o una consulta a organizaciones. Por eso, consideró que la reforma “solo busca darle ventaja al oficialismo”.

Pese a los cuestionamientos, Nicolás Rochas del Frente Renovador y Daniel Belloso de Unidad Ciudadana defendieron el proyecto aprobado. El primero aseguró que la iniciativa no modifica “nada el derecho electoral” sino que permite “consolidar y clarificar las normas y el derecho electoral”, mientras que el segundo legislador reafirmó que los cambios no son sustanciales y permiten una mayor transparencia y orden en las normas.

Hace cuatro años, Río Negro sentó su postura en torno a la reforma electoral. En aquel entonces se eliminaron las PASO “porque no han cumplido su función en ningún momento ni las ha utilizado prácticamente nadie”, indicó el diputado de Juntos Somos Río Negro Luis di Giacomo.

Siguiendo esa línea, presentó un proyecto para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la Cámara de Diputados Nacional. Di Giacomo indicó que otros diputados ya expresaron su compromiso por firmar el proyecto, pero primero “nos vamos a abocar a definir el tema del Presupuesto”, adelantó el legislador de Río Negro que espera abordar su propuesta dentro del dos semanas aproximadamente.

