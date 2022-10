Patricia Bullrich: “Espero que en la interna haya juego limpio”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pidió "juego limpio" en la interna de Juntos por el Cambio

A 14 meses de la finalización de la actual gestión presidencial en Argentina, los dirigentes de los principales partidos políticos del país se muestran enfocados en ese objetivo. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dio una muestra de ello, pronunciando definiciones sobre la más que probable competencia interna entre los candidatos de la oposición y su rol como candidata. “Me imagino presidenta”, expresó la ex ministra de seguridad del gobierno de Mauricio Macri, que hoy preside el partido que fundó el ex presidente.

Bullrich no oculta sus aspiraciones a suceder al actual primer mandatario nacional, Alberto Fernández. Para ello, deberá primero afirmarse como vencedora sobre sus adversarios en la coalición opositora Juntos por el Cambio. “Que va haber una interna, va a haber”, confirmó la dirigente, aunque aún faltan meses para el inicio del calendario electoral del año 2023.

Para ese eventual cruce en elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la presidenta del PRO empezó a exigir que haya transparencia y, sin nombrarlos, apuntó contra sus potenciales adversarios en el espacio opositor que gobiernan distritos y, por lo tanto, disponen de recursos públicos provenientes de los presupuestos que administran. “Espero que en la interna haya juego limpio”, señaló, durante una entrevista en la señal de noticias TN.

Te puede interesar: Patricia Bullrich hizo una demostración de fuerza en Mar del Plata junto a Cristian Ritondo

Ante la repregunta por su sugestiva advertencia, Bullrich se explayó: “Cada uno tiene que entender que si quiere un cambio no puede realizarlo desde una estructura o una cultura que no represente ese cambio. Si yo quiero un cambio no puede hacer una campaña clientelar, usando recursos del Estado. Tiene que ser acorde con lo que digo. Les pido a todos los que van a participar que garanticemos que estas cosas sean así, porque ese es un valor de Juntos por el Cambio”.

Los líderes del PRO. En la carrera presidencial aparecen Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y el ex presidente Mauricio Macri (Roberto Almeida)

La presidenta del PRO hoy tiene como adversarios dentro del PRO al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al propio ex presidente Mauricio Macri, aunque también, en la vereda de la Unión Cívica Radical, sabe que tendrá que pelear con las aspiraciones del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el diputado nacional Facundo Manes. Frente a ello, Bullrich insistió en que “el uso de los recursos debe ser transparente, de mi parte eso está garantizado”.

Un día antes, el ex presidente Mauricio Macri había asegurado que la veía en condiciones de ocupar la primera magistratura del país. La dirigente agradeció la mención y refrendó: “Yo también me lo imagino”.

“El presidente cada día sorprende más”, dijo Patricia Bullrich

La ex funcionaria nacional se refirió, en otro pasaje de la entrevista en TN, a la polémica que giró en las últimas horas alrededor del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y un participante del reality show Gran Hermano, que comenzó esta semana y muestra grandes niveles de audiencia.

Te puede interesar: El Presidente iniciará acciones civiles por las acusaciones de un participante de Gran Hermano 2022

Bullrich consideró que, al ocuparse de lo que ocurre en ese contenido televisivo, el gobierno incurre en “una sofisticación estúpida”. “Tenemos un presidente fantasma, que se dedica a cosas alejadas de la realidad, y lo sufre el pueblo argentino”, cuestionó con dureza Bullrich. Hacía referencia al desagravio que llevó adelante la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, por las acusaciones que recibió el presidente Fernández de parte del participante Walter “Alfa” Santiago. “Realmente están a kilómetros de distancia de los ciudadanos argentinos, lo lamento por el pueblo argentino que está sufriendo y ve esta sofisticación estúpida del gobierno”, insistió.

Seguir leyendo