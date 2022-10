Los intendentes del conurbano le piden a más recursos a Kicillof y ponen el foco en la seguridad

Axel Kicillof junto a Sergio Berni

La seguridad en el conurbano volvió a ganar agenda política tras la reunión que este miércoles compartieron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el presidente del PJ provincial, Máximo Kirchner, ministros nacionales y provinciales, e intendentes de la Primera y Tercera sección electoral, en lo que significó una cumbre política del kirchnerismo con asiento en la provincia de Buenos Aires. El apuntado por el grupo de intendentes que participó del encuentro es, nuevamente, Sergio Berni, el ministro de Seguridad. Ante la consulta de Infobae, desde el entorno del funcionario le restaron importancia y recordaron que es el gobernador quien tiene el poder para remover al ministro y eso hasta ahora no sucedió.

En la reunión, adelantada por este medio, se puso sobre la mesa desde la gestión hasta los primeros bocetos para una estrategia electoral con miras a la elección de 2023. Con un fuerte hermetismo, se dejó trascender que el plan es blindar electoralmente la provincia de Buenos Aires ante un escenario adverso para el oficialismo en los comicios del año que viene. Sin embargo, fue el propio gobernador el que deslizó que no está tan seguro de que por más que el oficialismo pierda a nivel nacional, pueda retener la provincia de Buenos Aires. Por eso les pidió a los líderes territoriales que busquen “voto por voto”.

Pero los jefes comunales se encolumnan detrás de algunos diagnósticos en común. Uno de ellos es la política de seguridad en el conurbano. Plantean que hay una “desarticulación” entre la gestión provincial y los municipios y el apuntado vuelve a ser el titular del Ministerio de que conduce Berni, que días atrás quedó en el ojo de la tormenta por la represión que efectivos de la policía bonaerense protagonizaron en el partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors.

La suspensión del partido entre Gimnasia y Boca Juniors por el accionar policial puso a Berni en el centro de la escena (foto: José Brusco)

Uno de los intendentes planteó lo que suelen repetir y es que son el “primer mostrador del reclamo”, y que en cuestiones de seguridad, “muchas veces” no tienen las herramientas para dar esas respuestas. El reclamo y el debate no son nuevos. Algunos intendentes oficialistas y también opositores piden avanzar con el control de la Policía Local y un traspaso definitivo de esa fuerza creada durante la administración de Daniel Scioli con algo de apuro ante el calendario electoral del 2015. La creación y puesta en marcha de esa fuerza no cumplió con el espíritu con el que fue creada y hoy está prácticamente absorbida por Policía Bonaerense. La centralidad en la conducción que el ministro le ha dado a la fuerza de seguridad por orden de Kicillof también choca con las intenciones de algunos intendentes.

“El gobierno habla por sus actos y a Berni nunca, jamás, el gobernador le pidió la renuncia. No somos comentaristas del off the record de los dirigentes de nuestro espacio”, contestaron voceros del ministro ante la consulta de Infobae. En el entorno del ministro recuerdan que Berni “siempre” habla en on the record y que el posicionamiento que dejan trascender los intendentes del conurbano siempre es con el micrófono apagado. “Cuando algún intendente diga públicamente ‘Berni se tiene que ir’, ahí vamos a contestar. Ya van más de dos años de gestión y eso no pasó”, retrucan desde Puente 12, donde el ministro tiene su base de operaciones en el corazón de la Tercera sección electoral.

La lupa sobre Berni no es nueva. En los últimos comunicados, tanto de reuniones de intendentes y del PJ bonaerense que preside Máximo Kirchner, sobrevoló una mirada crítica o preocupación por el tema de la inseguridad. El 26 de septiembre último, intendentes de la Primera y Tercera sección electoral se reunieron en Avellaneda. Con un comunicado, los intendentes -entre los que había funcionarios nacionales como Jorge Ferraresi, Juan Zabaleta o Gabriel Katopodis y provinciales como Martín Insaurralde o Leonardo Nardini- plantearon que fue “importante” la inversión realizada en el marco del Programa de Fortalecimiento de Seguridad para la Provincia de Buenos Aires ejecutado en 2020, pero pidieron “profundizar”, lo trabajado “para lograr mayor presencia en los barrios con nuevos patrulleros, mayor tecnología y equipamiento, lo que permitirá reforzar las tareas de prevención del delito”. El Programa de Fortalecimiento de Seguridad surgió como un acuerdo entre Nación y Provincia en el que la administración central fijo invertir $37.700 millones en equipamiento, personal y tecnología. Eso ocurrió en el 2020 e incluía también un convenio con la Provincia, en el que el Gobierno nacional iba a transferir 10 mil millones de pesos para la adquisición de equipamiento de seguridad que incluirá chalecos antibalas, cámaras de seguridad, armamento, municiones, tecnología analítica aplicada, y móviles policiales.

Ahora, los intendentes buscan que la inyección de fondos continúe. Una de las alternativas es que en el presupuesto bonaerense, que está próximo a presentarse, se incluya un fondo de seguridad tal como ocurrió en anteriores proyectos: una cláusula que se inició durante la gestión de María Eugenia Vidal a modo de acuerdo con el peronismo, que le permitió cierto nivel de gobernabilidad a la ex mandataria. Aún no hay precisiones de si habrá un Fondo de Seguridad en el presupuesto bonaerense 2023, porque generalmente suele ser una herramienta de negociación cuando el proyecto ya se encuentra en debate en la Legislatura. Ante este planteo durante en la cumbre en La Plata, Kicillof fue tajante: “Cada uno tiene que garantizar el triunfo en su distrito y ayudar a los vecinos sin tierra -es decir municipios donde no gobierna el peronismo-, de nuestra parte van a estar los recursos y las obras”.

Seguir leyendo: