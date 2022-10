La Policía viaja para traer al mexicano involucrado en el lavado de dinero del secretario privado de los Kirchner

Isaac Eugenio Esparza Hidalgo

Una delegación de la Policía Federal Argentina (PFA) viajará el próximo 24 de octubre a México para completar el trámite de extradición de Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, detenido por su vinculación con la organización de lavado de dinero que encabezaba Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner

El juez Julián Ercolini, a cargo interinamente del juzgado que era de Claudio Bonadio, autorizó a dos comisarios de la Policía Federal para que viajen a México y trasladen a Buenos Aires a Esparza Hidalgo para que declare como imputado en la causa en la que se investiga a la banda que encabezaba Muñoz.

Esparza Hidalgo- que se define como Youtuber y asesor de apuestas deportivas en redes sociales- fue detenido en Monterrey, México, donde vive, el 2 de diciembre de 2021.Sobre el empresario mexicano existía un pedido de detención con fines de extradición firmado en 2019 por el fallecido juez Bonadio. Según se determinó en la investigación -un desprendimiento del Caso Cuadernos- el mexicano figuraba como presidente de varias sociedades que usó la banda que encabezaba Muñoz para adquirir cuatro parcelas de tierra en las paradisíacas islas de Turks and Caicos. La compra se hizo con dinero proveniente de la corrupción. La justicia argentina inició un proceso para recuperar ese dinero.

Es que Daniel Muñoz -tal como se comprobó a partir del Caso Cuadernos- fue el receptor primario de los bolsos con coimas que circulaban durante el kirchnerismo. Así lo ratificaron arrepentidos que declararon en el Caso Cuadernos. Muñoz, que no tenía otro ingreso que su modesto sueldo como funcionario público, llegó a comprar propiedades aquí y en Estados Unidos por 70 millones de dólares.

Muñoz, tal como se reveló en la investigación iniciada a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, era el encargado de subir los bolsos con dólares que los Kirchner llevaban en avión todos los fines de semana hacia la provincia de Santa Cruz. En esa investigación se determinó que el secretario de los Kirchner se quedaba con una parte de todo lo que llevaba. Fue así que amasó una fortuna que lo convirtió en repentino millonario. Los investigadores judiciales determinaron que los millones utilizados para adquirir las propiedades tuvo su origen en la tajada que se quedó de las coimas recibidas y transportadas en los bolsos.

Parte de esos 70 millones de dólares que logró acumular Muñoz gracias a las coimas y los bolsos, terminó en un proyecto turístico que se iba a construir en Providenciales, una de las islas del archipiélago de Turks and Caicos. Antes de que 30 millones de dólares llegaran a esas las islas Muñoz había invertido en Manhattan. El secretario de los Kirchner y su banda habían comprado departamentos en el lujoso y tradicional Plaza Hotel de la ciudad de Nueva York. En 2016 cuando las operaciones de Muñoz quedaron al descubierto por la filtración de los Panamá Papers, empezaron a desprenderse de los bienes para mover el dinero hacia destinos ocultos.

Fue en aquel momento que Turks and Caicos se transformó en el destino de 30 millones de dólares. La adquisición de los terrenos se hizo a través de varias sociedades destinadas a esconder los verdaderos dueños del dinero. Marble Hill Ltd y Woodhaven Ltd., dos de las sociedades utilizadas en la maniobra de lavado de dinero de la corrupción estaban presididas por Esparza Hidalgo.

La confesión de Carolina Pochetti, quien estuvo en pareja con Muñoz hasta la muerte del secretario millonario, fue la que llevó a los investigadores judiciales hasta Turks and Caicos. La mujer declaró como arrepentida y dio detalles de la operación para comprar las tierras. También Carlos Gellert, primo de Pochetti, e integrante de la organización que encabezaba Muñoz, confirmó la operación en Turks and Caicos. Gellert fue quien le pidió a Esparza Hidalgo que firmara los papeles de las sociedades. Según fuentes de la investigación la firma de los papeles se hizo a cambio de la cancelación de una deuda de juego que tenía Esparza Hidalgo con Gellert. Fue por eso que el mexicano-que a diferencia del resto de los involucrados en el caso no tiene relación directa con Muñoz- apareció inmerso en el entramado de lavado de dinero proveniente de la corrupción.





Daniel Muñoz junto a Néstor Kirchner

Después de la detención se solicitó la extradición de Esparza Hidalgo. México concedió la extradición y lo comunicó a través de una nota de la Secretaría de Relaciones Exteriores firmada el 9 de septiembre pasado. Esa nota llegó a la embajada argentina en México el 13 de septiembre y fue enviada por la Cancillería al juzgado federal 11 a cargo de Ercolini el 16 de septiembre. Allí se estableció el plazo límite del 31 de octubre para cumplir con el trámite del traslado a Buenos Aires. Antes había llegado una nota de Interpol México a Interpol Argentina en la que se explicaban los plazos para cumplir con la parte final de la extradición.

La última parte del proceso ha comenzado. El juez Ercolini autorizó a viajar a México a dos comisarios de la Federal. El 24 de octubre volarán hacia la capital mexicana el jefe de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, comisario Ernesto Fernández y el jefe de la División Investigaciones Federales de fugitivos y extradiciones de la Dirección General de Coordinación Internacional, comisario Diego Verdún.

Los comisarios volverán con el detenido el 28 de octubre y a partir de entonces Esparza Hidalgo estará en condiciones de dar su versión de los hechos ante el juez Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli.

Seguir leyendo