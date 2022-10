Un ex titular de Vialidad de Santa Cruz pidió su absolución en el juicio oral por la obra pública

La defensa de Raúl Pavesi, ex titular de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz, pidió hoy su absolución en el juicio oral por la obra pública de durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibió el empresario Lázaro Báez y por la que la Fiscalía pidió condena para los 13 acusados del caso.

“Todas las obras en las que intervino Pavesi están justificadas”, dijo en su alegato Oscar Vignale, abogado del ex funcionario. En el cierre de su alegato -que duró dos audiencias-, Vignale pidió la absolución de Pavesi, para quien los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una condena de cinco años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

“Lo que no indican los fiscales es cuál es la conducta que lleva a la infidelidad contra la administración pública y cuál es la relación causal en la asignación de estas obras y la infidelidad administrativa”, criticó la defensa. El abogado Vignale también resaltó que en la causa “no hay pericia contable, no está definido el perjuicio”. Hay un dictamen que determina que cada una de las obras fueron adjudicada por lo que establece la ley. No hubo un solo calculo que se haya generado en perjuicio del erario publico”, agregó y dijo: “Todo lo que se construyó se pagó y todo lo que se pagó se construyó. Esa es la realidad”.

El juicio continuará mañana con el alegato de la defensa del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti. La Fiscalía acusó a Periotti por asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y pidió una condena de 10 años de prisión. La defensa del ex funcionario está a cargo del abogado Federico Paruolo que hará su argumentación en principio en tres audiencias, la de mañana, la del viernes y la del lunes 24.

Luego quedarán los alegatos de las dos últimas defensas. La de Juan Carlos Villafañe y de José Raúl Santibáñez, ambos ex presidente de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz. Tras esa etapa, el Tribunal Oral Federal 2 deberá definir si acepta réplicas y dúplicas de las partes sobre los alegatos. Finalmente deberá fijar el cronograma de las últimas palabras de los 13 acusados antes del veredicto que los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso quieren que sea antes de fin de año.

Cristina Kirchner en una de las primeras audiencias del juicio oral (Reuters)

En la causa se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz entre 2003 y 2015. “Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones. Nuestro único objetivo fue buscar la verdad. Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”, dijo Luciani en el cierre de sus alegatos.

La Fiscalía acusó a Cristina Kirchner de ser la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta. Pidió que sea condenada a 12 años de prisión y de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La misma pena solicitó para Báez. Y por mismo delitos pidió 10 años para Periotti, para Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y para José López, ex secretario de Obras Públicas, entre los principales acusados del caso.

“No es corrupción o justicia. Hay un solo camino, justicia. Las acusaciones fueron desmanteladas, destruida. No hay otro camino”, fue la respuesta a la Fiscalía de Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, en sus alegatos en los que pidió la absolución de la vicepresidenta. Todos los acusados pidieron su absolución.

