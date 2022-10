Juan Zabaleta volvió a Hurlingham y crece la interna: el contacto con Máximo Kirchner que podría destrabar el conflicto

Juan Zabaleta y Máximo Kirchner durante un acto en Florencio Varela (Prensa PBA)

“La verdad que los extrañaba mucho, muchísimo. Terminamos una etapa, empezamos otra y como digo siempre: este es mi lugar en el mundo. Amo Hurlingham”. El saliente ministro del Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, regresó a la intendencia de Hurlingham con un mensaje entre líneas a la interna del peronismo en ese municipio de la Primera Sección electoral, donde La Cámpora gobernó durante los últimos 16 meses y no tienen intenciones de dejar así como así lo realizado en este tiempo.

“En Hurlingham nos conocemos todos, así que nos vamos a seguir encontrando. Cuenten conmigo para todo lo que necesiten y siempre que me necesiten. Los quiero mucho, nos seguimos viendo”, dijo por su parte Damián Selci a la hora de despedirse de la intendencia luego de hacer un repaso por todas las obras que impulsó y llevó adelante durante el interinato que encabezó. Ahora, en vistas a la elección del 2023, el Frente de Todos en el distrito del oeste del conurbano entrará en un laberinto que podría ser desarticulado casi únicamente por Máximo Kirchner.

En La Cámpora -que en Hurlingham además de Selci también tiene entre su dirigencia a la diputada nacional Florencia Lampreabe y al subdirector ejecutivo de PAMI, Martín Rodríguez- hay una sensación de malestar para con el presidente Alberto Fernández. Es que durante la jura de las nuevas ministras nacionales, el mandatario llenó de elogios a Zabaleta y dijo que “ha decidido volver a su distrito para ordenar las cosas que hay que ordenar”. Esas palabras no cayeron bien. “Su vuelta forma parte de la avanzada de Alberto: hacer movidas de manera inconsulta con los demás actores del Frente de Todos”, repiten. Algo que había sido cuestionado esta semana por el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y uno de los voceros oficiales del cristinismo como es Andrés Larroque, tras una reunión del PJ bonaerense celebrada en La Plata.

Máximo Kirchner al frente de la reunión del PJ bonaerense esta semana

Desde el entorno de Selci aseguraron a Infobae: “Acá está todo ordenado. Juanchi vuelve porque Damián hizo una gran gestión y ya está igual que él en las encuestas”. Y agregaron: “Nadie es ministro y se va por decisión propia para ser intendente, no existe eso”.

En el espacio de Selci esperan un encuentro entre el propio Zabaleta y el presidente del PJ bonaerense y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, para evaluar los pasos a seguir. Aseguran que le dieron frescura a la gestión, transparencia y en un video de 10 minutos Selci contó una por una las acciones que llevó adelante. El último hito en el orden cronológico fue la aprobación del “Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios Barrido Higiene Urbana y Servicios Anexos y Eventuales”, que salió por el concejo deliberante a fines de septiembre y fue adjudicado a la empresa Transporte Panizza.

El video con el balance de la gestión que hizo Damián Celsi

El concejo deliberante será otro terreno que deberá reconstruir Zabaleta si no llega a un acuerdo con el kirchnerismo. En un bloque de 12 concejales, son 4 bancas las que hoy le responden de manera directa. El resto integra el Frente de Todos, pero inclinadas hacia el ala K.

“Lo que tiene que hacer Juanchi ahora es volver a caminar por el distrito todos los días, es cuestión de tiempo para re instalarse y después se acomoda todo”, opina, ante la consulta de Infobae, un intendente del Frente de Todos cercano a su par de Hurlingham.

Sin embargo, hay un punto aún no definido y es qué pasará hacia 2023. Selci y compañía están dispuestos a pelear la intendencia. Zabaleta volvió para ser reelecto y retener el lugar que consiguió en 2015. Un sector de La Cámpora todavía le cuenta el paso por el espacio de Florencio Randazzo en la elección de 2017 cuando el ex ministro del Interior buscó ser senador nacional y enfrentó a Cristina Kirchner. Hay, sin embargo, una llave para destrabar todo y la tendría Máximo Kirchner. “Nosotros somos Néstor, Cristina y Máximo”, remarcan desde el entorno de Selci. Resta un encuentro, café, charla, asado, reunión o lo que fuera entre Zabaleta y Máximo Kirchner. Todavía, al cierre de esta nota, esa instancia no se había dado. “Tiene que hablar con Máximo”, repiten en el kirchnerismo. Este viernes, Zabaleta siguió de cerca la sesión del concejo deliberante que revocó su licencia y lo ungió nuevamente como intendente, aunque en lo formal restaba aún el acta de traspaso. Cerca del intendente esperaban que la dilación existiera.

El mensaje de Juan Zabaleta por su regreso al municipio de Hurlingham

Zabaleta y Selci compartieron en el último tiempo algunas actividades: una reunión de intendentes que se llevó adelante en Avellaneda con jefes comunales de la Primera y Tercera sección electoral y ambos también se hicieron presentes en Morón cuando el diputado nacional reapareció públicamente tras el intento de asesinato de Cristina Kirchner. En ese acto, donde los rumores de la salida de Zabaleta del gobierno nacional ya circulaban con fuerza, no hubo diálogo entre los referentes hurlinghenses.

La suspensión o no de las PASO también será un factor ordenador para el Frente de Todos de Hurlingham. No se descarta que haya una interna, aunque el plan original es que si hay primarias los intendentes no caigan en esa instancia y por el contrario tengan injerencia, incluso, en el armado de listas para la elección de concejales. En 2019, se evitó la PASO, pero Selci estuvo al frente de la lista a concejales. En 2021 el Frente de Todos llegaron a presentar -siendo gobierno- dos listas que luego fueron sintetizadas en una unidad un tanto forzada. Una de las listas llevó directamente a Zabaleta como candidato a concejal para disputarle a La Cámpora, una opción que luego se desechó.

La situación en Hurlingham es particular y por ahora, solo por ahora, no comparable con el resto de los municipios donde los intendentes electos en 2019 dejaron la conducción formal de su distrito para realizar otra tarea ejecutiva a nivel provincial o nacional o bien por una “mudanza” al poder legislativo. “Yo estoy todos los días en mi distrito, lo de Juanchi es especial y él tenía que volver”, desliza un intendente en uso de licencia del conurbano peronista ante la consulta de este medio. El resto de los jefes comunales que dejaron la intendencia y pidieron licencia analizan volver, aunque más cerca de la contienda electoral. Mientras, siguen teniendo el control político de los municipios a través de sus interinos o interinas. Algunos casos: Gabriel Katopodis en San Martín, Gustavo Menéndez en Merlo, Martín Insaurralde en Lomas de Zamora, Mariano Cascallares en Almirante Brown, Leonardo Nardini en Malvinas Argentinas, Jorge Ferraresi en Avellaneda o Ariel Sujarchuk en Escobar.

