Margarita Barrientos: “Nos llegan todos los días familia con tres o cuatro chicos pidiendo la ayuda del comedor”

Margarita Barrientos (Gustavo Gavotti)

Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones, manifestó su preocupación por la dramática situación que viven los sectores más vulnerables a raíz de la crisis económica que azota al país. Se refirió al aumento de la cantidad de personas que asisten por un plato de comida y le envió un duro mensaje a Alberto Fernández: “Me gustaría decirle que fuera presidente; hoy no lo es, no es nada”.

“Está muy difícil la situación y cada vez más”, lamentó la referente social remarcando que la crisis afecta a los que no tienen trabajo, pero también a los empleados.

En diálogo con el programa “Actualidad Política TV” que se emite por Canal Metro, contó que aumentó exponencialmente el número de personas que asisten a comedores: “Nos llegan todos los días familias con tres o cuatro chicos pidiendo la ayuda del comedor. Gente que viene por primera vez que nunca había ido a los comedores y tienen mucha vergüenza a veces de acercarse y hablar con nosotros porque son gente que nunca han tenido que recurrir a un comedor y hoy lo están haciendo”.

Según el relato de Barrientos, la gente dice que “la plata no les alcanza”, que “no llegan a fin de mes, ni llegan a la quincena”.

“He pasado muchos gobiernos, he pasado situaciones difíciles, pero creo que esta es la situación más difícil que estamos viviendo”, manifestó y agregó que la situación afecta “no solo a los que menos tienen, sino a la clase media también”. “El sufrimiento es de todos, la falta de comida, la falta de trabajo. No llegamos a fin de mes, no llegamos a la quincena. Eso nunca había pasado y eso que tuve que pasar muchas situaciones con distintos gobiernos”, enfatizó.

En este marco, la referente de Los Piletones declaró que si estuviese frente a Alberto Fernández “no le faltaría el respeto”, pero “sí me gustaría decirle que fuera presidente”. Para Barrientos, “en las condiciones de hoy, no es presidente y no es nada”. “Me gustaría que él manejara nuestro país. A lo mejor lo haría mejor que si otro lo mandara”, cuestionó.

“Me gustaría que tuviéramos un presidente en quien confiar. Me gustaría tener un presidente que diga lo que va a hacer y que lo haga. Me gustaría tener un presidente que no nos mienta. Me gustaría tener un presidente y que nuestros niños terminen la primaria y la secundaria. Me gustaría tener un presidente donde vamos al hospital y seamos bien atendidos. Y sobre todas las cosas, bien respetado. Tener una buena educación para nuestros hijos”, planteó a modo de reclamo Margarita Barrientos.

En este marco contó que por la pandemia tuvo que cerrar dos comedores: “Estoy con un dolor inmenso en el alma porque soy una persona que me comprometo con cada uno de la gente que va al comedor; y en ese momento se me hacía muy difícil, hasta depresión me agarró”. Si bien, “gracias a Dios” pudo reabrir el de Cañuelas, le quedó uno sin abrir y no cree que lo haga “en esta circunstancia”.

La referente social se prepara para el próximo 31 de octubre realizar una cena de su fundación para pedir ayuda a empresarios para recaudar fondos para “comprar una mesa” y poder seguir asistiendo a la gente más vulnerable. “Quiero que me ayuden para que la gente siga comiendo, para que aquel niño que se levanta en los parajes, en las provincias, tenga una buena taza de leche para tomar y un buen plato de comida para comer”, concluyó Barrientos.





