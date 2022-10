En medio de los roces con Macri y Bullrich, Rodríguez Larreta se prepara para encabezar una cumbre global

Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, durante un evento. Los dirigentes compiten por el liderazgo de Juntos por el Cambio (Franco Fafasuli)

En un mes y medio comenzará el Mundial de Qatar 2022. En ese lapso, los candidatos lanzados para la carrera presidencial de cara a 2023 acelerarán sus pasos de posicionamiento electoral. Luego de la Copa del Mundo, faltará un suspiro para cerrar el año y empezar las vacaciones de verano.

Es un cronograma sumamente calculado en el dispositivo de campaña que rodea al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En 10 días, la Ciudad de Buenos Aires será epicentro de la Cumbre Mundial de Alcaldes C40, un evento que convoca a más de 100 alcaldes de todo el mundo. Tendrá lugar del 19 al 21 de octubre. Será la plataforma con la que Larreta, anfitrión del cónclave global, buscará potenciar su figura a nivel nacional e internacional.

El esquema del evento le ofrece a Larreta un escenario para exhibir agenda global y, al mismo tiempo, articular y fortalecer lazos a nivel federal. “La idea es lograr un gran posicionamiento de Horacio en lo internacional y también a nivel nacional”, admitió en diálogo con Infobae un operador del entorno de Rodríguez Larreta.

“Es una oportunidad que tenemos los argentinos de abrirnos, de relacionarnos con otras ciudades, con otros países, y de demostrar que podemos ser protagonistas en el escenario internacional”, anunció el Jefe de Gobierno ayer con tono presidencial.

En la misma línea se expresó Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad. “La participación récord de alcaldes y ciudades evidencia la centralidad que tendrá nuestro país en el debate global de cambio climático. Ser sede de #C40 es un orgullo y un reconocimiento al liderazgo de la Ciudad en materia de acción climática”, sostuvo el funcionario.

Las palabras de ese tuit fueron elegidas meticulosamente. Sobre todo, considerando que Straface es uno de los cerebros políticos de Rodríguez Larreta. Centralidad y liderazgo es lo que el larretismo apunta a mostrar con la Cumbre de alcaldes.

(Roberto Almeida)

Las claves de la cumbre de alcaldes y el guiño a Javkin

Durante la cumbre, los alcaldes debatirán compromisos climáticos, creación de empleo, ciudades del bienestar y financiamiento verde. Son disparadores con los que se presenta un evento que, especialmente, ofrecerá un espacio propicio para la gestión de intereses y las reuniones bilaterales, con el propósito de tejer vínculos globales con fines estratégicos.

Algo que también tiene fines tácticos es el evento paralelo, con intendentes argentinos, que el larretismo organizó como iniciativa propia. Fue una idea que surgió en la mesa política de Uspallata.

A la par de la foto global con los líderes de ciudades del mundo, Larreta mostrará otra imagen con 150 intendentes del país. La intención es clara: exhibir músculo político y anclaje territorial en el plan Larreta 2023.

El evento con alcaldes coterráneos tiene como nombre Foro Urbano Federal. Hay un dato relevante dentro de esa convocatoria: el rol central que el larretismo le asignó a Pablo Javkin, el intendente de Rosario que tiene aspiraciones de pelear por la gobernación de Santa Fe.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Pablo Javkin, intendente de Rosario

En agosto, Larreta se reunió con Javkin en Rosario e hizo un pre lanzamiento de la Cumbre de Alcaldes. El larretismo coquetea con el rosarino desde hace meses. Ambos jefes comunales mantienen una buena relación. Si bien el santafecino permanece afuera de Juntos por el Cambio, en la coalición opositora trabajan para tender puentes hacia un acuerdo. Este evento servirá como otra oportunidad para visibilizar un acercamiento.

Dentro de los colegas de Larreta a nivel mundial que vendrán a la cumbre sobresale la presencia de Sadiq Khan (Londres), que preside el C40, José Luis Martínez Almeida (Madrid), Claudia López Hernández (Bogotá), Ada Colau (Barcelona), Anne Hidalgo (París), Eduardo Paes (Río de Janeiro), Francis X. Suarez (Miami), Ricardo Nunes (San Pablo), Roberto Gualtieri (Roma).

La respuesta de los Halcones

La relación entre Macri y Larreta oscila a medida que el calendario electoral se acerca. Sin cortar el diálogo cotidiano, los roces en privado dan cuenta del tironeo motivado por la ambición de poder de ambos.

Cerca del otrora Presidente desconfían que Larreta pueda ser garante del programa político - económico que pretende impulsar el macrismo. Las diferencias están tanto en el qué como en las formas. Mientras que el Jefe de Gobierno apunta al “diálogo” ampliado, Macri endurece su discurso con impulsos centrífugos que consolidan la polarización.

La táctica de Macri incomoda a Larreta. “Es un histeriqueo, si quiere jugar, que juegue”, reniega un dirigente del Gobierno de la Ciudad ante la consulta de este medio.

En la Ciudad consideran que la influencia del ex presidente crece en la medida que exista un equilibrio entre Larreta y Patricia Bullrich, presidenta del PRO. Desde ese prisma, los larretistas discierne que Macri apunta a inclinar la balanza hacia la figura de la ex ministra de Seguridad.

Patricia Bullrich, presidente del PRO

No obstante, cerca del fundador del PRO se mantienen alertas y señalan que Larreta “ya no encabeza las encuestas”. Los operadores del entorno de Macri observan que hay sondeos en los que, incluso, el alcalde de Buenos Aires se ubica debajo del propio ex presidente y de Bullrich, en las mediciones de candidatos del PRO.

En Uspallata lo relativizan y se esfuerzan para asegurar que son garantía de encarnar el “cambio” que el ex Presidente le exigió en sus últimas apariciones públicas. Casi como una acción concertada, la ex ministra de Seguridad se pliega a la estrategia de Macri para terciar con Larreta.

Luego de los dichos que ayer Larreta utilizó para diferenciarse de Macri, quien recogió el guante y salió al cruce fue la presidenta del PRO. “Como dice Mauricio Macri: Somos el cambio o no somos nada”, tuiteó Bullrich y compartió un video en una recorrida por Tigre. El tuit fue destinado, casi exclusivamente, al alcalde porteño.

En su recorrida por Tigre, Bullrich estuvo acompañada por Joaquín De La Torre, legislador bonaerense, y Javier Igualcel, intendente de Capitán Sarmiento, sus dos elegidos para disputar la gobernación de la provincia. También los acompañó Nicolás Massot, el ex diputado nacional, ahora bullrichista, que tiene aspiraciones en ese municipio del conurbano.

Hay un detalle no tan inocuo en este contexto. El 24 de octubre, Macri presentará en Buenos Aires su nuevo libro. Una obra en la que se explaya sobre “el liderazgo y el poder para ganar el segundo tiempo”. El evento se hará tres días después de la Cumbre de Alcaldes que encabezará Larreta, casi como plataforma de lanzamiento rumbo a 2023.

Causalidades de la política.

Portada del libro que presentará Mauricio Macri el 24 de octubre

