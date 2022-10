Aníbal Fernández se reunirá con los jefes del Comando Unificado para analizar cómo sigue el desalojo de los mapuches de Villa Mascardi

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, mantendrá esta tarde un encuentro con los jefes de las cuatro fuerzas federales (Policía Federal, Policía Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura) para analizar cómo seguirá la actuación del Comando Unificado que se creó para desalojar tierras ocupadas por miembros de la comunidad mapuche en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro.

De ese encuentro participarán el comandante general Andrés Severino, director de Gendarmería; el prefecto general Mario Farinon, director de Prefectura Naval Argentina; José Glinski, director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el comisario general Juan Carlos Hernández, jefe de la Policía Federal. En paralelo habrá otra reunión de las máximas autoridades del “Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi” donde también se consensuarán los pasos a seguir.

Este martes, las fuerzas federales lograron desalojar los predios usurpados por la agrupación Lafken Winkul Mapu y se produjo la detención de 7 mujeres, tras la orden de la jueza federal subrogante Silvina Domínguez de liberar esos terrenos. Cuando se produjo la irrupción de las fuerzas de seguridad, un grupo de hombres que formaba parte de esa comunidad escapó de la zona, boscosa y de difícil acceso. La ruta 40, en tanto, recién pudo ser despejada ayer por la noche.

Fuerzas federales desalojaron a mapuches de tierras que habían tomado hace 5 años

Aníbal Fernández habló esta mañana en la sede de su ministerio sobre la calle Gelly y Obes, en el barrio porteño de Palermo, y dijo que “el resultado (del operativo) ha sido positivo”.

“Nuestra intención siempre fue entrar con los cuidados del caso, poder entrar sin armas letales. Me cansé de escuchar sobre las agresiones y los disparos, pero ninguna de esas cosas pueden ser ciertas porque no hubo armas letales ni hubo agresiones de ninguna característica. No hubo ni un rasguño siquiera”, enfatizó el ministro.

Asimismo, Fernández evitó confirmar hasta cuando se quedarán las fuerzas federales en esa zona de Río Negro. “Todavía no lo hemos definido”, se limitó a responder.

La gobernadora de la provincia patagónica, Arabela Carreras, fue muy contundente en sus declaraciones de los últimos días cuando reclamó “presencia permanente en el lugar” que permita evitar nuevas intrusiones.

“Tenemos que encontrar la solución nosotros, anoche hemos hablado con los jefes”, detalló sobre las conversaciones que mantiene en forma permanente con el Comando Unificado que se diagramó y que incluye a miembros de las cuatro fuerzas federales para garantizar que no haya nuevas ocupaciones ilegales.

“Va a haber una reunión dentro de un rato para pergeñar el formato para seguir trabajando juntos para eso formamos el Comando Conjunto con todas las fuerzas”, precisó el titular de Seguridad y agregó: “Es un trabajo que tenemos que seguir revisando y analizando hoy y en el resto de los días”.

Se analiza por estas horas la permanencia de los uniformados en la zona

“Las detenidas fueron trasladadas, salvo una señora embarazada que fue llevada a un hospital y luego fue con el resto de las señoras que fueron detenidas a una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Queríamos levantar los retenes de la ruta 40, que no quedara nadie adentro (de los terrenos). Nos avisó una docente que había chiquitos escondidos adentro, los ubicamos y los entregamos, los revisaron los médicos y fueron entregados a sus familias”, detalló Fernández.

Y añadió: “No creo, ni intuyo (NdR: sobre si había más gente u hombres). Entramos nosotros hay mucho trabajo por hacer, deduzco que tiene que haber habido otra gente, la que en el oficio de la jueza Domínguez se solicita la captura que nosotros hubiéramos efectuado si hubiesen estado”.

Fernández sostuvo además que en estos casos “hay usurpación ilegal y delitos comunes” y explicó que había llamado a la gobernadora Carreras. “Acabo de hablar con la gobernadora hace una hora. En líneas generales estábamos de acuerdo antes, hablamos con su ministra de Seguridad y estamos de acuerdo. Lo que pasa es que lo hicimos en silencio con cuidado, estas cosas no pasan por ufanarse, pasan por decidir cuáles son los roles a seguir. Nuestra responsabilidad la ejercimos y la llevamos a la práctica. Repito, entramos a ese lugar sin armas letales”, manifestó.

“La gobernadora me dijo que estaba contenta con lo que habíamos hecho”, amplió después. Y también expresó cuando le consultaron del por qué no había viajado a Río Negro para presenciar los operativos de desalojo de las tierras: “No soy de los que creen que hay que poner la ‘caripela’ y sacarse fotitos. No trabajo de policía porque soy un civil. Si lo hacen los que estudiaron, los que se prepararon para eso”.

