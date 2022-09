Expertos advirtieron que la ley de humedales no basta para terminar con los incendios forestales

El Congreso vive días decisivos mientras se ultiman detalles para el tratamiento de la ley de humedales, la cual asegura la protección y el uso racional de estas zonas (REUTERS/David Stanway/Foto de Archivo)

Veinte especialistas acudieron al debate en comisiones que tuvo lugar el lunes 27 de septiembre en torno al proyecto de ley de humedales, cuyo tratamiento cobró notoriedad a partir de la grave situación derivada de los incendios forestales. En efecto, en la opinión de varios de los expositores, la sanción de la ley no representaría por sí sola el fin del problema. “Los incendios tienen conexión con los humedales pero son cosas diferentes. Una ley no va a resolver la emergencia de los incendios. Las mismas áreas que hoy se queman muy pocos años atrás se inundaron muy fuertemente, y eso no es raro, porque los ambientes de humedales están sometidos a fluctuaciones muy fuertes. Por eso hay que tener planes de contingencia, en lugar de salir corriendo a buscar aviones hidrantes en un momento o botes en otro”, explicó Jorge Adámol, profesor de Ecología en la Facultad de Ciencias. Exactas y Naturales UBA, Investigador Conicet e INTA.

Uno tras otro, los especialistas expresaron su opinión ante la comisión de Agricultura de la cámara baja. Allí, tras ser convocados por el interbloque de Juntos por el Cambio, plantearon reparos a varios puntos del articulado del proyecto que impulsa la mayoría oficialista, y hubo coincidencia en señalar que la sanción de esta ley no traerá solución al problema de los incendios. Además, se refirieron a la imposibilidad de realizar el inventario de humedales en el tiempo propuesto por el proyecto oficialista.

La reunión había sido convocada por el titular de la Comisión, el radical Ricardo Buryaile, luego de que la oposición manifestara su disconformidad con el cronograma de trabajo impulsado por el oficialismo en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, presupuesto y Agricultura, que se reunió el jueves de la semana pasada. Allí, a instancias del diputado Leonardo Grosso (FdT) se dispuso un cuarto intermedio hasta pasado mañana para avanzar con la reunión en la que se buscará emitir dictamen.

Uno tras otro, los especialistas expresaron su opinión ante la comisión de Agricultura de la cámara baja (Franco Fafasuli)

Estas diferencias fueron las que impulsaron la decisión del ex ministro de Agricultura del gobierno de Cambiemos para organizar la reunión y así dar la palabra a quienes advierten sobre algunas cuestiones de la iniciativa. Se trata, entre otros, de técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - quienes aclararon que expresaban sus posiciones como profesionales y no en nombre de la institución -, productores agropecuarios y mineros, especialistas en derecho ambiental, técnicos de la Mesa de Enlace, representantes de las provincias afectadas, y habitantes de las islas.

Según expresan especialistas como Juan José Naiff, investigador del Conicet, es necesario tener en cuenta que cualquier mala decisión en la zona podría afectar negativamente a toda el área: “La realidad de la Argentina en cuanto a necesidades es muy diferente. Hay lugares donde es muy necesaria la ley, y donde debieran generarse leyes a nivel provincial, pero otra cosa es extender la ley a toda la Nación, siendo que los humedales son un objeto polifacético diferente de lo que son los bosques o los lagos, y son muy elásticos, con variaciones de un 500 % entre períodos de aguas altas y aguas bajas. Las salinas de Jujuy son una cosa, los humedales de la Patagonia son otra, las turberas son otra, el Iberá es otro, el Paraná es otro, y tienen diferente forma de funcionamiento”, explicó.

En una línea similar, Pablo Mércuri, técnico del INTA, opinó que cada área tiene su equilibrio natural: “Todos los humedales de la Argentina tienen sistemas productivos, tienen gente viviendo, gente que trabaja y que depende de los servicios ecosistémicos de los humedales. Muchos proyectos hacen foco en los servicios ecosistémicos de regulación y muy poco en los servicios ecosistémicos de abastecimiento y en los servicios culturales”.

El proyecto avanza en Diputados tras el paso de 20 expositores que pidieron su sanción (Foto: humedalesbogota.com)

El debate se desarrolla en medio de fuertes reclamos de organizaciones ambientalistas y vecinos autoconvocados que se concentraron en las inmediaciones para reclamar la sanción de la ley a lo largo de distintas semanas.

La idea tomó impulso luego de los incendios en las Islas del Delta, los cuales afectaron la zona y dejaron a Rosario y otras ciudades santafesinas aledañas cubiertas completamente de humo. Además, periódicamente se repiten incendios forestales en las serranías de Traslasierra, en Córdoba, y en San Luis.

