Julio De Vido afirmó que los caños que se utilizarán para el gasoducto Néstor Kirchner fueron comprados durante su gestión

Julio de Vido, ministro de Planificación (Gustavo Gavotti)

El ex ministro de Planificación Julio de Vido afirmó este martes que los caños que fueron anunciados para el inicio de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner fueron comprados durante su gestión, entre el 2003 y el 2015. Además, denunció que esos mismos materiales fueron abandonados por el gobierno de Mauricio Macri, por lo que debieron ser sometidos a pruebas para poder ser utilizados en la actualidad.

“Los caños que hoy pomposamente han anunciado como el comienzo de la construcción de gasoducto Néstor Kirchner no son los caños comprados en esta gestión. Son los caños que gestiono el Ministerio de Planificación y el ENARGAS 2003-2015 para las obras de ampliación de gasoductos que comenzó en el 2007. Estos caños comprados en esa gestión con los fideicomisos exitosos fueron abandonados por la gestión macrista y arrumbados: abandonados”, expresó en sus redes sociales.

De hecho, resaltó que para poder ser utilizados en la actualidad deberán “ser sometidos a pruebas de integridad para garantizar las condiciones de seguridad”. “Los caños estuvieron abandonados por 6 años desde la gestión macrista hasta la actualidad. Pueden hoy rescatarse gracias a la planificación que se hizo durante 12 años. Como corolario estos caños no se pueden usar para construir el gasoducto Nestor Kirchner porque no resisten ni la presión y no tienen el diámetro suficiente”, sentenció.

La publicación de Julio de Vido sobre la construcción del gasoducto Néstor Kirchner

“Pero si sirven (después de reacondicionarlos por el abandono sufrido) para la obra del gasoducto Mercedes Cardales, también diseñada por nuestra gestión allá por el 2014 y que fue paralizada por el macrismo. Seis años más tarde nos acordamos que están ahí. Nos sentimos orgulloso de lo que hicimos con profesionalismo, legalidad y dignidad y que aunque sea tardíamente hoy hacen uso de lo que proyectamos en aquel momento”, concluyó.

Este martes, el Gobierno anunció el despacho de los primeros camiones con caños desde la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires. El material trasladado en primera instancia será destinado a la construcción de dos obras complementarias al Gasoducto Néstor Kirchner: el nuevo gasoducto Mercedes-Cardales –de 80 kilómetros de extensión- y la ampliación del Gasoducto Neuba II, de 29 kilómetros.

Para ello se utilizarán caños de 30 y 36 pulgadas, que se encontraban abandonados en custodia aduanera. Según aseguraron desde la firma estatal de energía, estos caños, pese a ser destinados para la ampliación de ductos contemplados previo al año 2015, no fueron utilizados durante la administración de Mauricio Macri por encontrarse paralizadas las obras.

De acuerdo con el Programa Transport.Ar, la construcción del tramo Mercedes-Cardales será canal de vinculación entre los sistemas que operan las empresas Transportadora Gas del Sur y Transportadora Gas del Norte, lo que conformará un canal adicional de alimentación del Anillo Gran Buenos Aires (GBA). En tanto, la ampliación mediante un loop del Neuba II era requerido para facilitar el traslado adicional del gas que ofrecerá el gasoducto Néstor Kirchner, lo que en conjunto permitirá reforzar el abastecimiento del gran consumo residencial y de generación eléctrica que se registra en la zona de entrega del GBA.

El resto de la obra del Gasoducto Néstor Kirchner requerirá de 48.000 caños de 36 pulgadas de diámetro y 12 metros de largo –adjudicados a la firma Techint- que están próximos a comenzar a fabricarse y que requerirán 14.000 viajes en camión para transportarlos hacia los tres frentes de obra, con despachos previstos cada siete minutos en un operativo logístico que insumirá las 24 horas del día.

