Nueve gobernadores de las provincias del Norte Grande y el ministro De Pedro viajan a Estados Unidos en misión comercial

Los gobernadores del Norte Grande argentino -Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y el vicegobernador de Tucumán, (Regino Amado- viajarán esta noche a las 20.45 junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, en una misión comercial a Estados Unidos, que contempla una estadía de cuatro días en Washington y un día en Nueva York.

La comitiva sostendrá distintas reuniones y rondas de negocios en ambas ciudades estadounidenses con el propósito de atraer nuevas inversiones para sus provincias y aumentar las exportaciones de los distritos que administran. La agenda de la gira, que fue elaborada en conjunto con el embajador argentino Jorge Argüello y su equipo de trabajo en la Embajada argentina en Washington, prevé reuniones con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y con otros organismos multilaterales.

De la misión también formará parte el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Marc Stanley, quien se reunió con De Pedro y los gobernadores recientemente, el jueves 15 de septiembre, para terminar de ultimar los detalles de la visita. A esa reunión faltaron el mandatario correntino Gustavo Valdés (quien tampoco enviará a ningún representante de la provincia en esta ocasión) y el salteño Gustavo Sáenz.

Según informaron desde Interior, la delegación que comandará De Pedro mantendrá encuentros con miembros del gobierno de Joseph Biden; con congresistas republicanos, demócratas e independientes; con empresarios e inversores; con integrantes de la Cámara de Comercio y también del Council of Americas que preside Susan Segal, quien será la coordinadora de algunas de las reuniones con empresarios.

Voy a unirme a los gobernadores del Norte Grande en muchas de sus próximas reuniones en Washington. Trabajaremos juntos para explorar la expansión de asociaciones económicas que beneficien a los pueblos de ambos países. pic.twitter.com/kCusBjWGzY — Embajador Marc R. Stanley (@USAmbassadorARG) September 15, 2022

De acuerdo a lo informado por la embajada argentina en Washington esta será la primera de tres visitas programadas por los gobernadores a Estados Unidos, que continuará el año próximo con los de la Patagonia y otra con las provincias del centro.

El embajador Argüello explicó a la agencia Télam que durante la etapa más estricta de la pandemia cuando no se podían realizar encuentros presenciales por las restricciones mundiales “se realizaban encuentros virtuales entre la Embajada argentina y los gobernadores y su gabinete, en donde se hacía un recorrido sobre los puntos posibles de desarrollo y se armaban grupos mixtos de seguimiento sobre la exportación de las economías regionales a Estados Unidos” y “la promoción de inversiones a las provincias”.

Argüello contó que hace cuatro meses viene trabajando esta misión con el gobernador de Santiago del Estero y presidente pro témpore del Norte Grande, Gerardo Zamora, y explicó que “tras este desembarco los gobernadores retornarán con contactos, mientras que desde la Embajada se hará el seguimiento sobre la posibilidad de nuevas exportaciones e inversiones” hacia esa región del país.

También destacó la importancia de este viaje que incluirá a “gobernadores oficialistas y opositores”, y remarcó que “nunca se hizo una tarea de esta naturaleza y no hay antecedentes de una misión tan importante a Estados Unidos”.

Programa AGENDA FEDERAL @ARGinUSA 🇦🇷

En los próximos días, con los gobernadores del Norte Grande argentino, y el Ministro del Interior @wadodecorrido, desarrollaremos intenso plan de trabajo con el gobierno EEUU🇺🇸(@StateDept, @WhiteHouse, @USDA, @ENERGY, @USTradeRep45 ).

Hilo🧵👇 pic.twitter.com/NMSQuL2771 — Jorge Argüello (@JorArguello) September 25, 2022

Por su parte, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, afirmó antes de viajar en su cuenta de la red social Twitter que el “núcleo de la misión” que harán los gobernadores es “concretar una agenda de financiamiento” para el corredor bioceánico “con la participación de los organismos multilaterales de crédito”, y “promover más inversiones” en diferentes complejos productivos estratégicos “junto a la dinamización del comercio bilateral”.

“Durante este año, el Consejo Regional del Norte Grande ha podido desarrollar dos misiones internacionales, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos”, precisó el mandatario chaqueño y mencionó también “la realización de la primera exposición industrial, productiva, gastronómica, turística y cultural del Norte Grande y al mismo tiempo organizar la agencia de inversiones y comercio exterior con la participación de la región en ferias y exposiciones del país y del exterior”.

La “Expo Norte” se desarrolló en Resistencia, la capital chaqueña entre el 7 y el 11 de septiembre. La región del Norte Grande abarca 10 provincias de nuestro país, con una superficie de un poco más de 849000 km2 de extensión -1/3 de la superficie terrestre continental argentina- y más de 10 millones de habitantes, lo que significa el 21,6% del total del país. Con esta exposición se intentó mostrar todo el potencial que el bloque tiene como un anticipo de lo que se ofrecerá ahora en Estados Unidos.

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, durante la última reunión de los mandatarios provinciales del Norte Grande, en Resistencia.

Capitanich aseguró, además, que en esta misión comercial están “previstas reuniones con organismos multilaterales de crédito (BID-BIRF) en virtud del artículo 86 del proyecto de ley del presupuesto nacional”, con el “objeto de promover el financiamiento en un período de 15 años equivalente al 40 % del total acordado para el país en un programa específico que se denomine Norte Grande”.

”Este programa apunta a corregir asimetrías severas en logística integrada e infraestructura social básica que hoy constituye la principal limitante para el desarrollo de la región y del país”, explicó y dijo que “sin superar la restricción logística, la región no podrá superar verdaderos cuellos de botella para lograr competitividad sistémica”.

El presidente pro témpore del Consejo Regional del Norte Grande y gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, por su parte afirmó que “la misión institucional y comercial del bloque de gobernadores del Norte Grande argentino tiene como principal objetivo mostrar las potencialidades productivas, industriales, turísticas y culturales de las diez provincias del norte con el fin de conseguir nuevas inversiones que hagan crecer a la región, potenciar las exportaciones y generar más puestos de trabajo.”

Asimismo, Zamora señaló que la agenda de actividades será muy nutrida y con el foco puesto en los perfiles productivos de cada provincia, como el litio, el algodón y la producción agrícola para exportación, entre otros. “Tendremos actividades específicas y programadas para cada una de las provincias con sectores empresariales y reuniones con varios organismos públicos, privados y multilaterales”, aseveró.

Los mandatarios provinciales tendrán la primera reunión, este lunes, con los principales “think tanks” de Estados Unidos en la embajada argentina, donde abordarán “El potencial del Norte Grande en la relación bilateral con EE.UU: energía, seguridad alimentaria, minería y reconversión eléctrica”. Participarán los expertos de Wilson Center, Inter-American Dialogue, Council of Americas, Eurasia Group, Fundación NDI (think tank del Partido Demócrata), Fundación IRI (think tank del Partido Republicano), Atlantic Council y del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Un día después se producirán las visitas al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, y en la tarde-noche tendrá lugar una reunión y cena en la embajada con altas autoridades de la Casa Blanca y de los Departamentos del Tesoro y de Defensa de los Estados Unidos, donde se prevé la asistencia del colombiano Juan González, asistente del presidente Joseph Biden para América Latina.

En la gira también participarán ministros de Producción, Trabajo, Minería y Finanzas provinciales, pero no lo harán empresarios privados de las distintas jurisdicciones. Se realiza apenas una semana después de la presencia en tierras estadounidense del presidente Alberto Fernández quien disertó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y que también visitó Houston con la intención de obtener inversiones en el sector petrolero.

Hoy, junto a colegas gobernadores del Norte Grande, nos reunimos con los ministros @SergioMassa, @wadodecorrido, y el embajador de @ARGinUSA, @JorArguello para planificar la misión comercial que llevaremos adelante en Estados Unidos, y evaluar el presupuesto 2023. pic.twitter.com/EH1jDT9wcZ — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) September 15, 2022

El jueves 15 de septiembre los gobernadores que habían estado instantes antes con Stanley -con excepción del jujeño Morales- se reunieron en Casa Rosada con De Pedro y con el ministro de Economía, Sergio Massa, en el Salón de los Escudos del ministerio del Interior, en un encuentro al que se sumó Argüello, a través de una videoconferencia.

Allí, Massa comunicó los detalles de la reciente gira que hizo por Estados Unidos y lo “sembrado” en ese país “en cuanto a la llegada de inversiones”.

El titular de la cartera económica planteó “las posibilidades” que existen para que se concreten “los acuerdos” que se negociaron en ese viaje que se hizo a principios de este mes, expresaron fuentes del ministerio a cargo de De Pedro.

