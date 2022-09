La advertencia de un intendente kirchnerista: “Sin recuperación salarial se pierden las elecciones” (Archivo/Franco Fafasuli)

El intendente kirchnerista Mario Secco realizó esta tarde una advertencia respecto al escenario económico y electoral del oficialismo con miras a 2023. “Sin recuperación salarial se pierden las elecciones”, avisó el referente del municipio bonaerense de Ensenada. Además, buscó reabrir el debate respecto a la distribución de las riquezas durante la gestión de Alberto Fernández y la comparó con lo registrado durante las presidencias de Cristina Kirchner.

“El año pasado el país creció 10 puntos y este año se calcula que crecerá 6.5 ¿Y a dónde la vimos nosotros? La vimos por televisión porque la verdad es que se la siguen llevando todos los ricos, los formadores de precios, los dueños de los bancos”, comentó Secco a modo de crítica. En ese sentido, apuntaló su postura con dichos de CFK: “48 empresarios son dueños del 80% de lo que consumen todas las familias argentinas. Cuando Cristina habla de que el crecimiento del país se lo lleven unos pocos, está hablando de eso. A muchos les cuesta entender esa frase”.

En declaraciones a AM530, el intendente de Ensenada enfatizó sus observaciones en el impacto que registran los sueldos a partir de la inflación del país. “Cómo puede ser que el salario de los trabajadores vaya decayendo tanto y le hagamos tanto la segunda a las grandes empresas. Cómo puede ser que no vayamos, en base, ganándole a la inflación como nos propusimos”.

En ese sentido, Secco insistió en el planteo: “Discutamos el modelo económico, discutamos todo lo que tenemos que discutir. A mi me extraña cómo hoy no discutimos un salario más competitivo. ¿Les querés ganar con medio puntito? ¿Venimos retrasados tres o cuatro años y vos les querés ganar con medio puntito’ Hay que ganarles con cifras contundentes”.

La inflación de agosto fue del 7% y acumuló 78,5% en los últimos 12 meses, según el INDEC (Archivo EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

En su lectura de escenario, el intendente kirchnerista hizo hincapié en las consecuencias que puede registrar su espacio político en el caso de no lograr mejoras. “Si no le ganás a la inflación, no vas a ser una propuesta competitiva el año que viene. Si no le ganás a la inflación y sos parte del Frente de Todos, entonces no vas a ser competitivo para el año que viene. La gente con un bolsillo destruido no te va a dar ni cinco de pelotas y va a terminar eligiendo cualquier cosa. Va a terminar eligiendo liberalismo, derecha, cualquiera que le prometa que va a estar mucho mejor”, advirtió el jefe comunal sobre 2023.

“Si a vos ya te probaron y no podés demostrar que tenes un modelo económico que sea la distribución de las riquezas y que sea el famoso ‘50-50′... No te digo que hagas la de Cristina, pero por lo menos acercate un poco loco”, reflexionó el intendente al realizar una suerte de comparación de la actual gestión de Alberto Fernández con la de CFK.

Mario Secco, intendente de Ensenada

Secco, entonces, volvió a hacer hincapié en su advertencia. “Sin recuperación salarial, se pierden las elecciones. No hay dudas de eso. Si no tenemos recuperación salarial, estamos muertos”, apuntó.

Luego, el jefe comunal insistió en lo que respecta a la distribución de las riquezas. “Yo te creo que vamos a crecer, no digo que no vayamos a crecer, pero quién se lleva el crecimiento del país: esa es la discusión. ¿El año pasado, quiénes se la llevaron? Se la llevaron los ricos. Esa es la diferencia de criterios que tenemos”, aclaró.

Secco también se refirió puntualmente al nuevo rol de Sergio Massa, como ministro de Economía. “Le deseo lo mejor a Massa, por el bien del pueblo argentino. Estamos hablando de la gente. Se está moviendo despacito los índices y eso me pone contento. Si recuperamos el salario, habrá consumo. SI no hay consumo, no habrá economía buena”.

SEGUIR LEYENDO