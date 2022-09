Con un video, CFK volvió a criticar la causa Vialidad y habló de “fantasías” en los alegatos de los fiscales

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a cuestionar a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola (Archivo: REUTERS/Agustin Marcarian)

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a apuntar hoy contra las “mentiras” y “fantasías” de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola por su actuación en el juicio denominado Vialidad, donde está siendo juzgada junto a otros 12 imputados por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

“Mirá este fragmento del alegato del doctor (Carlos) Beraldi, donde demuestra las mentiras de Luciani y Mola sobre la fantasía de presiones y amedrentamientos para votar el presupuesto”, escribió la ex mandataria en su cuenta oficial de Twitter, acompañando con un video de más de 3 minutos donde se escucha parte del alegato que su defensor pronunció durante las jornadas de lunes y martes en el juicio.

En el video del alegato, Beraldi esboza que la aprobación de los presupuestos del Poder Ejecutivo-en los que estaban incluidas las obras cuestionadas y sospechadas de corrupción- contaron con la participación de legisladores de la oposición, quienes con libertad decidieron validar la realización de los proyectos en la provincia patagónica.

“Esa fantasía de amedrentamientos se construyó fuera del ámbito judicial, pero cuando viene a este ámbito, hay que probar estas cosas y hay que preguntarles y probar esto a los –legisladores- que tuvieron en ese momento. No podemos probarlo con los que están con una filiación con el Gobierno y entonces le preguntamos a los otros –a la oposición-”.

El fragmento del alegato del abogado Carlos Beraldi que reprodujo Cristina Kirchner sobre presuntas presiones al Congreso

“Le vamos a preguntar a personas que han impulsado muchas denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner -continuó-. Le preguntamos a Margarita Stolbizer (GEN-Juntos por el Cambio) si sabe o conoce si algún legislador fue presionado por el Ejecutivo para que vote las leyes de Presupuesto”, añadió.

A continuación, se exhiben declaraciones de distintos diputados que niegan o desconocen supuestas presiones. Ante la consulta, Stolbizer contestó: “No, nunca. Para nada”, mientras que el diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, respondió: “Que yo sepa, no”.

Por su lado, el legislador Ariel Pasini (Frente de Todos) señaló, ante la pregunta de la defensa, que no hubo “ningún tipo de presión; toda la libertad del mundo para votar con libertad de conciencia. Me hago cargo de todo lo que voté en la Cámara de Diputados”.

“Esto demuestra la fantasía”, concluyó Beraldi en su alegato de esta semana.

El abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, fue protagonista en los primeros dos días de alegatos de la causa Vialidad

En las audiencias de este lunes y martes, ante el Tribunal Oral Federal N°2, el equipo de la defensa de Cristina Kirchner, integrado por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, rechazaron las argumentaciones de la Fiscalía para pedir la condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la Vicepresidenta de la Nación por los delitos de encabezar una “asociación ilícita” que se dedicó a favorecer con contratos millonarios en obra pública al empresario Lázaro Báez entre los años 2003-2015.

En lo que respecta al capítulo de la aprobación de las obras cuestionadas, tanto Beraldi como Llernovoy advirtieron sobre el control constitucional que ejerce el Congreso en ese procedimiento y hablaron sobre la “imposibilidad de que la Ley de Presupuesto sea un vehículo para el delito”.

Desde su punto de vista, Beraldi afirmó que los fiscales Luciani y Mola incurrieron en una “mala praxis”.

“La Fiscalía no buscó nunca la verdad, porque no solicitó ninguna medida de prueba dirigida a demostrar que hubiese habido algún tipo de presión, coacción o amedrentamiento desde la Presidencia de la Nación. ¿Por qué sino de dónde sale que la intervención era marginal? ¿Qué eran, tontos los legisladores? ¿Por qué iban a levantar la mano?”, se preguntó el abogado defensor, y agregó que no se pidió ninguna medida de prueba para ver cómo se devengaron los gastos autorizados por el Congreso.

En el alegato, el equipo de Cristina Kirchner remarcó que a pesar desde que ya en 2008 había una supuesta asociación ilícita conformada por altos funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner para asignar la obra pública en Santa Cruz con sobreprecios, los propios diputados opositores avalaron los montos asignados en 2010 a la obra pública de 2011 en esa provincia. Incluso, Llernovoy mostró en el juicio que la oposición presentó un Presupuesto alternativo en 2011 en el que, de igual forma, incluyeron las mismas obras y montos para Santa Cruz que los incluidos en el proyecto de Presupuesto del oficialismo.

Uno de los comentarios de Cristina Kirchner por las redes sociales acerca de la causa Vialidad

A lo largo de los primeros días de alegatos, Cristina Kirchner volvió a utilizar las redes sociales para visibilizar distintos aspectos del juicio en su contra. Tras finalizar la primera jornada, la dirigente del Frente de Todos publicó un mensaje en sus redes sociales: “Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis”.

Durante esta etapa del proceso, la defensa de la presidenta del Senado también cuestionó otros argumentos del Ministerio Público Fiscal, en el que denunciaron un “plan limpiar todo” que consistía en pagarle todas las obras a Lázaro Báez, para luego cerrar esas empresas, al finalizar el segundo mandato de Cristina Kirchner.

En esa audiencia, Beraldi rechazó la entidad de los mensajes que probarían cierta participación de la Vicepresidenta, y desmintió los hechos que puso en consideración el fiscal Luciani como material probatorio.

“Construyeron una historia paralela para armar una operación de acusación que llaman el plan limpiar todo. El plan limpiar todo no existe”, resumió Beraldi.

