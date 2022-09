Ataque a Cristina Kirchner: Aníbal Fernández respaldó al jefe de la Policía Federal pese a las críticas del kirchnerismo

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, junto a Jimmy Arroyo, segundo jefe de la DEA en New York

Aníbal Fernández llegó a los Estados Unidos para profundizar las relaciones institucionales con la DEA, el FBI y Homeland Security, que puso a disposición sus laboratorios y su última tecnología para colaborar en la causa que investiga el ataque fallido a Cristina Kirchner.

El ministro de Seguridad se alojó en el Hyatt Park Central, un hotel ubicado en pleno Midtown de Manhattan. Citó en el lobby de sofás modernos y paredes austeras para dialogar con Infobae y otros periodistas que siguen la gira de Alberto Fernández por New York y Houston.

“Yo respaldo la actuación del jefe de la Policía, Juan Carlos Hernández. No hay razón alguna para que resigne su cargo”, señaló Aníbal Fernández, pese a los cuestionamientos del kirchnerismo más rancio, incluido Máximo Kirchner.

El ministro de Seguridad reconoció que trató este asunto con el Presidente y la Vicepresidente y que –en ambos casos– no hubo indicación para revelar al comisario general. “Si hubiera sido al revés, piensan que aún estaría”, reflexionó con cara de poker.

Aníbal Fernández también evaluó que la investigación es profunda y que aún está en su comienzo. “Hay muchísima información que estamos procesando”, dijo. Y añadió un dato revelador: “Aún no sabemos si Sabag Montiel llevaba el arma o se la dieron antes de gatillar”.

El titular de la cartera de Seguridad centró su interés en el rol de Gabriel Carrizo, jefe de los Copitos. Le llama la atención el contenido de sus chats y el costo de los honorarios de su defensor privado. “Son abogados caros. ¿Lo paga vendiendo copitos”?, se preguntó frente a los periodistas.

Cristina Fernandez de Kirchner es escoltada después del intento fallido de su asesinato frente a su casa de la calle Juncal

A continuación, el reportaje a Aníbal Fernández.

–Tras el ataque a Cristina Kirchner, se escuchan muchos cuestionamientos a la actuación del jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández. ¿Usted qué piensa?

–Y qué pueden saber. Si acá cualquiera opina. Yo tengo jefes y subjefes que trabajan en función del marco que yo definí, y que trabajan excelentemente bien.

–¿Le llegó alguna observación puntual?

–Lo saco re mil cagando (sic), si me llegan a decir algo.

–¿Incluido Máximo Kirchner? Pareciera que no está muy conforme con la custodia de la Policía Federal que protegía a la Vicepresidente.

–Ya le respondí.

–¿El comisario general Hernández está firme en su cargo?

–No tengo nada que me haga pensar que me diga que no.

–Cuando sucedió el ataque a Cristina, Hernández estaba en el exterior. Y no volvió…

–A mí me llamó para preguntarme si se volvía y le dije que no, que no volviera. Viajó a una reunión por Interpol, y eso para nosotros es fundamental.

–El comisario Hernández lo llamó por teléfono y le dijo que volvía…

–Sí. Y yo le dije que se quedará.

–Entonces, ¿el comisario Hernández mantiene su cargo?

–Sí. Nada indicaría lo contrario.

–¿Y el presidente le validó esta decisión?

–Sí, sí.

–¿Este asunto lo trataron cuando se encontró con Cristina?

–Charlamos temita por temita y coincidimos casi en todo, por no decirte en todo.

–¿Ella pidió el relevo de la cúpula de la Federal?

–No, en ningún momento.

–No se quejó por la custodia.

–No, no.

–Hay un manual que establece las normas a seguir cuando se trata de custodias y de marcos de seguridad. Se llama Protocolo 7…

–Nuestro protocolo, el 7, dice un montón de cosas que a la luz de lo sucedido hay que revisarlas. Están en este momento trabajando con eso para ver cuáles son las cosas que se rectifican, porque evidentemente algunas respuestas tuvo, y cuáles son las que no se deben ratificar. Nadie se dio cuenta de lo que pasó en ese momento. Cuando alguien, no sé quién, se da cuenta de lo que puede haber pasado, dice: ‘vamos, vamos’.

–¿Se creó una comisión especial para revisar sus normas?

–Hay gente nuestra especialista en el tema, que son los que están trabajando.

–¿Solo argentinos?

–Sí, sí.

El traslado de Nicolás Carrizo, el jefe de los copitos, a Tribunales

–¿Qué piensa de la relación del abogado de Carrizo con el PRO?

–En mi condición de abogado, la defensa es sagrada. Pero lo que nunca dejo de mirar es que aparecen personajes que por la estatura de trabajo que han llevado en otros casos me dan a entender que cobran un dinero que no se puede pagar vendiendo copitos de azúcar, ¿no?

–¿Cuándo vale una hora de un buen abogado, 200 dólares?

–Sí, o un poquito más también.

–¿Y cuánto vale un copito?

–300 pesos.

–El abogado de Carrizo es asesor del senador Ignacio Torres, que pertenece al PRO…

–Hay presencias que llaman la atención. Y además relaciones que se van a ir descubriendo. Porque información para procesar todavía hay como para hacer dulce. Tenemos una parva de gente trabajando.

–¿Por qué cree que un sector importante de la sociedad descree del ataque a la Vicepresidenta?

–Descreen del ataque porque hay algunos que inventan esa posición de que el ataque no fue cierto. El que crea que esto fue un chiste está loco. Esto fue un atentado fallido por la inoperancia del que tenía que actuar. Cuando llegó el momento lo abrumó la gente, el ruido. Se impone la presencia de Cristina, es muy fuerte.

–¿Eso es tu olfato o tu información?

–Olfato.

–¿La clave ahora es investigar a Carrizo?

–Hoy tenés dos perfiles, un perfil de Carrizo y de Brenda y un segundo perfil con los otros.

–Díaz y Sabag Montiel...

–Y otros que pueden andar dando vueltas, que ya veremos cómo sigue esa película. Todos estos no tienen ni estructura económica, ni capacidad intelectual, ni capacidad de cuadro para estar preparando una cosa de esas características.

–Es decir: ¿hay jefes y organizadores por encima de Brenda, Díaz, Carrizo y Sabag Montiel? O sea, ahí arriba, en la categoría como dice el Código, jefe u organizador.

–Sí, totalmente. No instigador.

–¿Está convencido?

–Absolutamente. Porque si vos prestás atención, he visto videos, millones, cuando vos mirás hay actitudes que son de entrenamiento de alguien que tuvo formación.

–¿De ellos moviéndose?

–Sí. Hay un pibe en una de las filmaciones que está apoyado contra la pared, y por ahí da vuelta el coche con Cristina y él no lo mira. Sigue mirando a otro lado.

–¿Está mirando como se mueve la gente?

–Claro. Eso sale de un mínimo de entrenamiento. Insuficiente. Pero tienen un mínimo de entrenamiento.

–¿Quién es?

–Uno que está en la banda. Hay que esperarlo y seguir juntando…

–Pregunta técnica: ¿ese entrenamiento se imparte acá o en el exterior?

–Puede ser policía, puede ser un gendarme.

–¿Pero nacional?

–Sí. Intuyo que sí.

–Pero alguien los entrenó.

–Intuyo que sí. Porque nadie sabe todavía si este pibe, o por lo menos yo no lo sé, venía con el fierro encima o se lo alcanzan. Pero si lo lleva encima se abrumó, y no se acordó que tenía que montar la pistola.

Para Macri, el intento de asesinato no está orquestado políticamente

–Mauricio Macri planteó que se trataba de una “banda de loquitos”. ¿Coincide?

–Eso es muy poco serio e irrespetuoso. Porque por una casualidad no la mató como un perro. Y la segunda parte es ver si tuvieron un mínimo de entrenamiento. Porque el entrenamiento una vez que se practicó 800 veces sale solo. Por memoria sale, se va produciendo. Acá no se produjo. Si el arma la tenía y no la montó, era un tipo que estaba sin formación. Si el que se la dio es peor. El que podía estar con la cabeza fría es el que tiene que darle la pistola montada. Con lo cual estamos en presencia de una cosa para mí cada vez más tirando hacia arriba.

–Es decir: por debajo de Carrizo son todos implicados que seguían sus órdenes…

–Manijeados. Con mucha vocación de matar.

