El embajador de EEUU en Argentina se sumó al furor por el álbum del Mundial y desafió al representante argentino en Washington

El mensaje de Marc Stanley al representante argentino en Washington, Jorge Argüello

Falta poco más de dos meses para el comienzo de la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero la expectativas por el pitazo inicial del torneo de fútbol viene creciendo desde hace unas semanas a partir de la salida al mercado del álbum de figuritas, una tradición para los fanáticos que se repite en la previa a la máxima competencia deportiva y que desató en los últimos días la obsesión de los niños —y de una notoria cantidad de adultos—, por llenar y atesorar el coleccionable. Esa pasión incluso llegó a funcionarios políticos, como por ejemplo Marc Stanley.

El embajador de EEUU en Argentina publicó este viernes un video en el que comenta que se sumó al furor de los argentinos que, como cada cuatro años, se palpa en los patios de escuelas, clubes de barrio y hasta oficinas de empresas que se convirtieron en espacios óptimos para el intercambio de figuritas.

“Nunca hice este pero conseguí mi primer álbum de figuritas FIFA. Entiendo que es una diversión durante el Mundial coleccionar todas las figuritas de los jugadores y estoy entusiasmado por hacerlo”, contó Stanley a través de sus redes sociales.

Jorge Arguello y Marc Stanley

El diplomático se refirió luego a la alta demanda de los fanáticos que rápidamente hizo que los álbumes y los paquetes se agotaran en muchos puntos de venta en todo el país. En ese sentido, dijo: “Sé que en este momento es difícil conseguirlas, pero imagino que en breve va a haber muchas, y puede que les pida cambiar algunas a ustedes en los próximos meses”.

“Mientras tanto, tengo otra idea”, continuó el funcionario estadounidense y se dirigió entonces al representante argentino en Washington, Jorge Argüello: “Me gustaría hacer una competencia entre embajadas. Ya estoy compitiendo con gente de la Embajada para llenar el álbum. Pero me gustaría competir con vos”.

Sin más preámbulos, Stanley desafió a Argüello: “¡Veamos quién puede completarlo primero!”.

El reto incluye un premio a definir. “Tal vez podríamos donar pelotas de fútbol a una liga infantil”, planteó el funcionario norteamericano. “Pero Jorge, ¡te toca!”, cerró su mensaje.

El embajador de Estados Unidos en el momento de desafiar a su par argentino

Cuando se trata de fanáticos, llenar el álbum puede ser cuestión de días. A un joven porteño, Francisco Di Pietro, le llevó tan solo una semana completarlo. El chico de 20 años fue uno de los primeros en mostrar en redes sociales que había conseguido todas las figuritas.

En diálogo con Infobae, Francisco contó que, con motivo del Día de la Niñez, el pasado 21 de agosto su familia le regaló para compartir con su hermano Nicolás unos 120 paquetes de figuritas. Una vez que las pegaron todas, abrió una cuenta de Instagram para intercambiar las repetidas con su compañeros de la carrera de marketing de la UADE.

Di Pietro mostró en su perfil de Tik Tok el resultado del álbum completo y en menos de 24 horas logró 800 mil reproducciones. En las imágenes, Francisco deja observar, de inicio a fin, todas las páginas del álbum con las figuritas correspondientes. Esto incluye a las más difíciles como los escudos cromados y las selecciones históricas.

El Instagram Figuritas Mundial Uade (@figuritasmundialuade) juntó más de 200 seguidores y, a través de él, Francisco convocó a un canje masivo, que organizó en una planilla de Excel. “Le pedí a la gente que me mandaran sus listas de figuritas repetidas. Agarré las que me servían y se las cambié por otras que les servían a ellos, y las que no me servían las publicaba para todos”, repasó el joven a este medio.

Y agregó sobre la estrategia que implementó: “Todos me fueron mandando y eso hizo que yo tuviera una gran variedad de figuritas para elegir, por eso pude completar el álbum tan rápido. En unos tres días llegué a cambiar unas 250 con muchos estudiantes de UADE”.

SEGUIR LEYENDO: