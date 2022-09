Tras conocerse las nuevas pruebas, Brenda Uliarte y Sabag Montiel se negaron a declarar y seguirán detenidos

Fernando Sabag Montiel salió con la cara tapada y escoltado luego de negarse a declarar (Nicolas Stulberg)

Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel se volvieron a negar a declarar hoy ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo en la causa en la que están acusados del intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que ambos hicieron uso de su derecho de negarse a declarar y luego fueron retirados de los tribunales de Comodoro Py a sus lugares de detención en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Sus indagatorias se hicieron pasadas las 15 en el tercer piso de los tribunales de Retiro. Fue luego de que declarara Agustina Díaz, amiga de Uliarte y la tercera detenida del caso. “Brenda me hablaba de matar a Cristina Kirchner, pero yo no creía que fuera capaz de hacerlo”, dijo Díaz en un tramo de su indagatoria que duró dos horas y media.

Luego fue el turno de la pareja. Para Uliarte fue la segunda indagatoria y para Sabag Montiel la tercera. “Brenda no tuvo nada que ver”, dijo Sabag Montiel en su segunda indagatoria. Ella también negó la participación.

Una de las imágenes de Sabag Montiel y Uliarte juntos previo al ataque

Sobre ellos se recogió más pruebas que los involucra en la acusación que les hizo la justicia: haber participado de la planificación y del intento de homicidio de Cristina Kirchner el 1 de septiembre pasado con una pistola Bersa 32 que accionó Sabag. El hombre fue detenido el 1 de septiembre y su novia tres días después.

En la indagatoria a Díaz se conocieron mensajes que intercambió con Uliarte en la que esta ultima hablaba de matar a Cristina Kirchner. Uliarte tenía agendada a Díaz como “amor de mi vida”.

Uliarte: Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina. Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo si voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo. Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro.

Amor de mi vida: ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí?

Uliarte: Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi.

Brenda Uliarte al ser detenida

Amor de mi vida: Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?

Uliarte: No me cobró lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quede impune.

Amor de mi vida: Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la Vicepresidenta”.

Uliarte: Por eso mandé a alguien

Amor de mi vida: Aunque si, pero quien no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorea (sic).

Uliarte: Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo re pensada.

Amor de mi vida: ¿Sabes cuanta guita necesitas para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites.

Uliarte: Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país.

Por otra parte, Cristina Kirchner fue aceptada como querellante en la causa penal y sus abogados, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, se presentaron hoy en los tribunales de Comodoro Py.

“Ya tenemos acceso a la causa. No venimos a ver el expediente con ninguna instrucción de la vicepresidenta. Dejar que la prueba nos lleve a donde nos tenga que llevar y evitar todo tipo de interferencia, política o judicial”, dijo Ubeira en diálogo con la prensa.

