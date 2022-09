Martín Guzmán defendió su gestión en el Ministerio de Economía: “Argentina ha dado pasos muy importantes”

Martín Guzmán, ex ministro de Economía

Martín Guzmán defendió su gestión al frente del Ministerio de Economía al compartir una publicación que realizó este martes la cartera que ahora conduce Sergio Massa, en la que realizan un repaso de los “logros alcanzados” en estos mil días, entre ellos, la reestructuración de la deuda con el FMI. “Argentina ha dado pasos muy importantes”, expresó el economista platense en su red social de Twitter.

La restructuración de la deuda, el Aporte Solidario y Extraordinario, el Plan Gas.Ar, el presupuesto con Perspectiva de Género y la segmetación de tarifas, fueron algunas de las medidas publicadas en un hilo de Twitter que hizo el Ministerio de Economía. Y agregaron: “1.000 días de gestión: logros alcanzados. Segunda mayor reestructuración soberana a nivel global, detrás de la de Grecia en 2012 y la mayor de la historia argentina. Se consiguió un alivio fiscal de USD34.800 millones”.

Guzmán eligió retuitear el posteo y manifestó: “En tiempos difíciles, de deudas externas insostenibles, pandemia y guerra, la Argentina ha dado pasos muy importantes”.

El tuit que compartió Martín Guzmán sobre los mil días de gestión

Guzmán renunció al Ministerio de Economía el pasado 2 de julio. Mientras Cristina Kirchner brindaba un fuerte discurso en un acto en Ensenada, el entonces funcionario publicó una extensa carta. En las semanas previas, la presión sobre el economista se había intensificado tanto de parte de los mercados como del ala kirchnerista del Gobierno. La Vicepresidenta habia denunciado “festival de importaciones”, al que Economía y el Banco Central reaccionaron instaurando una suerte de supercepo a las importaciones que exacerbó las presiones sobre el dólar y llevó al riesgo-país por encima los 2.400 puntos básicos, un nivel casi de default.

“La primera vez que le hablé a la Argentina como ministro de Economía de la Nación, conté que nuestro objetivo era tranquilizar la economía. Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica”, expresó Guzmán en la carta de 7 carillas.

Además, Guzmán recordó: “Desde el día en que los argentinos y las argentinas percibimos que usted (Alberto Fernández) podía llegar a ser el Presidente de la Nación, busqué ser su ministro de Economía” y caracterizó aquel momento como “tiempos muy difíciles” en los que -según dijo- “sentía que mi responsabilidad con la Patria, con mi pueblo y con mi familia era aportar a la construcción de una salida a la crisis económica que vivía el país”.

Cuando se despidió de los trabajadores del Palacio de Hacienda, brindó un discurso en el que expresó: “El día sábado, me tocó tomar la decisión más dolorosa de mi vida, de la cual estoy convencido. Fue un acto de responsabilidad con la Patria”.

La vicepresidenta cuestionó al ex ministro por su renuncia por redes sociales

Días más tarde, Fernández de Kirchner eligió responderle a Guzmán durante un acto en El Calafate: “En este episodio que hemos vivido donde el pasado día sábado nos enteramos de la intempestiva renuncia del ministro de Economía. Fue un inmenso acto de irresponsabilidad política porque yo, todo los espacios, todos los lugares institucionales que he ocupado en toda mi vida, fueron por voto popular”, comenzó.

Y sentenció: “Tenemos que tener responsabilidad política ante la sociedad. Fue un acto de desestabilización institucional. Cómo está el mundo, cómo está el dólar, hacerlo enterar al Presidente de una renuncia por Twitter no me parece bien. No me parece bien por la sociedad en su conjunto y finalmente me parece un gesto de ingratitud hacia el propio Presidente. No niego las diferencias, pero este Presidente había bancado a ese ministro como a nadie enfrentado inclusive con su propia coalición. ¿Se merecía eso?”.

