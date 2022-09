Los dos minutos que usó Waldo Wolff para cuestionar al jefe de Gabinete

El diputado de Juntos por el Cambio le reclamó a Juan Manzur por no haber ido antes a la Cámara Baja

Este miércoles, Juan Manzur asistió a la Cámara de Diputados de la Nación, donde presentó su informe de gestión. En su discurso, el jefe de Gabinete destacó los logros del Gobierno en sus primeros mil días de gestión, repudió el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner y afirmó que la estabilidad macroeconómica es uno de los pilares de la actual administración. Sin embargo, a su turno la oposición cuestionó las palabras del funcionario. Uno de los más duros fue Waldo Wolff, cuya intervención se viralizó en redes. “Parecería que no vivimos en la Argentina”, le dijo irónicamente, tras nombrarle todos los temas que, según su visión, había salteado.

“Le voy a hacer una serie de consideraciones y al final le voy a hacer una propuesta formal. En primer lugar, quiero decirle que está bien su estrategia. Usted dio una serie de explicaciones de por qué no venía. Imagínese si la damos nosotros. Usted dijo que no venía porque fue cambio de Ministro, fue la guerra en Ucrania, estuvo la pandemia. Imagínese si cuando los ciudadanos, que nos están mirando ahora atónitos porque no entienden qué es lo que hacemos acá adentro, cuando van a pagar Bienes Personales o a liquidar la plata que tienen que pagarle a la AFIP dicen ‘no, cambiaron el jefe de Ministros, voy a esperar’. ¿Qué le queda a un ciudadano común, si usted que tiene un presupuesto de 17 mil millones de pesos en la jefatura de Gabinete, incumple el artículo 101 de la Constitución Nacional? ¿Qué le queda a un ciudadano que tiene que ir a pagar a la AFIP? Imagínese”, comenzó Wolff.

“Dicho esto, en su discurso parecería que no vivimos en Argentina. No lo escuché una sola vez decir la palabra inflación, ajuste, no lo escuché hablar del éxodo de nuestros jóvenes, no lo escuché hablar de las muertes que hay en Rosario por el narcotráfico, no lo escuché hablar del recorte que hubo en educación y en salud. Ni una sola palabra. Quiero preguntarle en nombre de nuestros votantes, ¿en qué país vive, jefe de Gabinete de ministros?”, le espetó a continuación.

Y enseguida especificó todos los temas o sucesos que había obviado el jefe de Gabinete en su presentación: “Pero está bien la estrategia de no venir un año porque se salteó hablar de la fiesta de Olivos, se salteó hablar del vacunatorio VIP, se salteó de hablar de Uribarri, que lo mandamos a Israel, 53 días procesado y presidió el acto del 25 de mayo. Se salteó hablar del avión iraní y la amenaza a (Diego) Luciani por parte del presidente de la Nación, diciendo que iba a aparecer suicidado, la amenaza de (Martín) Soria a la Corte Suprema de Justicia y tantas otras cosas”.

Manzur, durante su presentación en Diputados

Finalmente, llegó el momento de la propuesta, también cargada de ironía: “Yo quiero proponerle primeramente que no nos falte más el respeto. 36 horas antes mandó la respuesta en 2.192 páginas. Para que la gente sepa, 2.192 páginas son cuatro resmas de estas, que si leemos una página por minuto necesitamos 36 horas para leer todas las preguntas. Hubiésemos estado desde el lunes a la noche que la entregó hasta hoy sin dormir, sin ir al baño y sin comer para leer las respuestas, cosa que es imposible. Le propongo que, con todo el presupuesto que tiene y con la tecnología que tenemos, nos responda online. Son cinco preguntas por día en 365 días, que es lo que usted tarda en venir, para que cada vez que le hacemos una pregunta a los pocos días nos responda, le va a estar respondiendo a la ciudadanía”.

“No soy tan optimista, porque la última vez que vino un jefe de Gabinete de ministros acá fue el 8 de julio, más de un año, así que yo lo saludo diciéndole Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, Feliz Reyes y gracias por venir”, concluyó Wolff.

