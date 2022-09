Guillermo Marcó criticó al arzobispo que convocó a la misa en Luján: “Metió la pata”

El arzobispo Jorge Eduardo Scheinig presidió la misa por la Paz que había solicitado el intendente de Luján, Leonardo Boto.

“No fue lo que él pensó. Metió la pata porque no era una convocatoria de él, era una convocatoria local. No habrá pensado que si era el intendente el que convocaba, no tenían por qué ir el Presidente de la República ni el Gobernador”. Mediante esa frase, Guillermo Marcó, ex vocero del papa Francisco cuando Jorge Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, criticó el desempeño de monseñor Jorge Eduardo Scheinig, quien presidió la misa por la Paz realizada el pasado sábado en la Basílica de Luján y solicitada previamente por Leonardo Boto, el intendente local.

Marcó, actual párroco de San Lucas y presidente del Instituto del Diálogo Interreligioso, manifestó hoy su repudio a la ceremonia religiosa que el kirchnerismo impulsó para pronunciarse nuevamente en contra del atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y en la misma línea expresó su preocupación por el fuego cruzado entre el oficialismo y la oposición. “Acá pasa algo parecido a lo que uno por ahí vive en las calles de Israel. Aunque palestinos y los ciudadanos judíos conviven tranquilamente… Después hay grupos que minoritarios hacen de este enfrentamiento la causa argentina. La misa fue parte de esa inconveniencia”, opinó en diálogo con radio Mitre.

“Se convoca para que se rece pero no había una convocatoria oficial, y eso generó mucha confusión”, agregó durante la entrevista.

El presidente Alberto Fernández, sentado en la primera fila de la Basílica de Luján durante la misa por la Paz. (Gustavo Gavotti)

Con estas declaraciones, Marcó respaldó la autocrítica que expuso el propio arzobispo Scheinig durante la polémica misa en la Basílica de Luján. “Quisiera hacer una aclaración. Este fin de semana los obispos de la Argentina invitamos a todo el país a rezar por la paz y no pensamos en una misa ni en un evento central. Pero cuando el intendente de Luján me propuso hacer esta misa le dije que sí. Pero fue creciendo la envergadura de la misa y yo quiero pedir disculpas”, dijo frente a cientos de dirigentes y funcionarios kirchneristas, con el presidente Fernández sentado en primera fila.

Y respecto a la organización del evento, completó: “De verdad, lo quiero hacer de corazón, porque tal vez yo no invité... por no querer hacer algo tan importante me equivoqué, metí la pata. Quiero pedir perdón, de verdad. Porque así fue, fue rápido y a veces estas cosas nos superan”, agregó.

Como era previsible, el encuentro en la Basílica de Luján despertó críticas de distintos actores del arco opositor al Gobierno. Uno de ellos fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien consideró que “haber politizado una misa ya es un extremo”.

Horacio Rodríguez Larreta. (Noticias Argentinas)

“Tomo un tono partidario y ahora es la propia Iglesia la que está cuestionándolo, veía que un obispo pedía disculpas, haber politizado una misa es un extremo”, aseguró este lunes el dirigente de Juntos por el Cambio, en diálogo con la radio cordobesa Cadena 3.

“Yo creo que perdimos una posibilidad a partir del atentado que sufrió Cristina Kirchner, que todos repudiamos; era una oportunidad para llamar a la unidad de los argentinos y la primera noche el Presidente mostró vocación por partidizar el tema, echando culpas a la prensa, a la justicia y a la oposición”, analizó Rodríguez Larreta.

Miguel Ángel Pichetto, auditor general de la Nación, fustigó el accionar de la Iglesia durante la misa“por la Paz y la Fraternidad de los argentinos” porque convirtió una celebración religiosa en un acto político. “Otra muestra de la Iglesia sectaria y clasista”, señaló al ser entrevistado en Radio Mitre un día después del encuentro.

A su entender, la convocatoria del oficialismo a un diálogo con la oposición para “abordar el tema de la intolerancia política” y tratar de “reencauzar la convivencia democrática” finalmente se convirtió en una muestra más de unidad del Frente de Todos detrás de la figura de Cristina Kirchner, ya que ninguna figura de peso del frente opositor aceptó la invitación.

Mientras tanto, desde el kirchnerismo insisten con la convocatoria al diálogo y admitieron que “quizá fue precipitada” la misa en Luján.

“Quizá fue precipitada la convocatoria, fue en el marco de la consternación que todos teníamos y salió una iniciativa del intendente de Luján. Tampoco no hay que dramatizar, si el otro día no se pudo ser verá en otra ocasión, pero desde ya está desde nuestra parte la predisposición para generar esos marcos porque la situación es muy delicada”, opinó Andrés “Cuervo” Larroque Así, con esa frase, Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y uno de los referentes de La Cámpora.

