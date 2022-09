Sin estimaciones de inflación y ante preguntas desactualizadas, Manzur expondrá mañana en Diputados

Juan Manzur volverá a la Cámara de Diputados

El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, ingresará mañana a la Cámara de Diputados, se reunirá con la presidenta Cecilia Moreau, con el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, y a las 11 se sentará frente a los legisladores para brindar el informe de gestión número 133 del Gobierno.

El encuentro tendrá varias situaciones particulares ya que, como hubo una prórroga en la fecha establecida para que se presente Manzur por el cambio de ministro de Economía y la readecuación de la cartera, muchas de las casi 4000 preguntas que adelantaron los legisladores quedaron desactualizadas. La fecha de corte para presentarlas fue el pasado 15 de agosto. Tanto es así que el documento de 2192 páginas sólo contiene 1942,

De los 22 bloques que tienen representación en el cuerpo, sólo 17 adelantaron preguntas a Jefatura. El Frente de Todos es uno de los cinco que no lo hicieron.

La primera pregunta del bloque Ahora Patria, de Salta, marca el desfasaje que hay entre los interrogantes y la coyuntura: piden “actualizar con la tasa real de inflación interanual el tipo de cambio oficial para que el campo pueda liquidar en condiciones similares a la cosecha anterior”. En este caso, Manzur respondió aludiendo al tipo de cambio especial de $200 para el complejo sojero aclarando que sólo estará activo hasta el 30 de septiembre.

El bloque de Avanza Libertad, que preside el diputado José Luis Espert, sólo hizo una única y extensa pregunta. Señala que la Argentina “no va a cumplir el acuerdo con el FMI”. Y consulta: “¿Qué medidas correctivas piensa tomar el gobierno para corregir el desvío que habría hoy y/o que waiver estarían pidiendo al FMI? y si hay un waiver si el Gobierno va a pagar “vencimientos de capital importantes”. La pregunta quedó tan desactualizada que señala que “cuando se conozcan los datos de inflación de julio, el 11 de agosto, el registro no estará lejos del 10%, lo que significa más del 200% anualizado ¿Considera que el dato es alto o no? Si lo considera alto ¿Piensan adoptar medidas para bajarla o no? ¿Cuáles?”

Manzur que responde que la revisión trimestral del FMI “plantea una reducción del gasto público, pero no plantea congelar el salario de los estatales y ni tampoco una nueva reforma previsional”, como se expone en varias de las consultas que recibió.

El bloque del Pro fue el que más preguntas realizó. Según el informe que se presentará mañana, los 50 legisladores de ese partido presentaron 981 consultas, un promedio de 20 preguntas por legislador.

Las consultas del bloque van desde la situación de los migrantes venezolanos, el rol de la Argentina en la guerra en Ucrania pasando por el estado de situación del empleo público, la crisis educativa, a la relación con el FMI, la deuda y la inflación.

Respecto del índice de costo de vida, Manzur responde que el Ministerio de Economía informa que la proyección de la inflación para 2022 “se encuentra en proceso de actualización y revisión como consecuencia del impacto que tuvo el conflicto bélico en Ucrania sobre la suba de los precios de la energía y los alimentos en el mercado mundial de las commodities”. Y aclara que las proyecciones macroeconómicas serán informadas al Congreso en el momento en que entre el proyecto de Presupuesto 2023.

Respecto de las reservas del BCRA, pregunta que se repite a lo largo de todo el informe, señala que valuadas a los tipos de cambio corrientes, “el nivel de reservas brutas al 10 de agosto de 2022 alcanzó los USD 37.081 millones”, y que las mismas se mantienen en “distintos instrumentos siempre con la característica de ser líquidos, como el swap con China que puede ser usado por el Banco Central para su intervención en el mercado de cambio”.

Un punto que fue esquivando en las respuestas fue la puesta en marcha de un Salario Universal, comentando todos los planes sociales y de acceso al trabajo que lleva adelante el Ejecutivo Nacional pero sin definiciones sobre el punto en particular.

Cristina Kirchner (Foto Gustavo Gavotti)

Respecto a Cristina Fernández de Kirchner, no hay ninguna pregunta sobre el intento de magnicidio ya que fueron enviadas con anterioridad al hecho, por lo que se espera que sean realizadas mañana en el recinto. Las consultas se refieren a las pensiones que cobra la Vicepresidenta y al rol de la Oficina Anticorrupción que se retiró como querellante en las causas en las que está comprometida la funcionara.

La respuesta en el primero de los casos apunta a la AnSeS y a fallos judiciales que establecen el pago de las pensiones y, en el segundo, el Jefe de Gabinete señal que dicha oficina se retiró de todas las causas y que hoy no es querellante en ningún caso.

Asistencia

Desde la oposición, en especial desde Juntos por el Cambio, muchas de las preguntas comienzan con un reclamo al Jefe de Gabinete por su ausencia a la hora de presentarse en el Cámara de Diputados cada dos meses. “Hace un año que no viene” señalan los legisladores de la oposición.

Respecto de esto, desde el entorno de Manzur señalan que los informes se realizan “dentro del período ordinario” que va del 1° de marzo al 30 de noviembre, lo que ya descarta la idea de que hace 12 meses que tendría que haber ido. Asimismo, se refiere a los cambios en la Jefatura de Gabinete en donde señala que su antecesor, Santiago Cafiero, se había puesto a disposición del Senado en agosto y que en noviembre se entregaron 908 preguntas por escrito.

“El 1 de marzo el Presidente Fernández hizo la apertura de sesiones, en abril Manzur se puso a disposición del Senado, el 31 de mayo entregó el informe y el 2 de junio se hizo la presentación en la Cámara Alta”. En julio presentó una nota a la Cámara de Diputados e iba a presentarse en agosto, pero recibió 3900 preguntas y se solicitó una prórroga de dos semanas. “El motivo del aplazamiento tiene que ver con el volumen de preguntas -récord desde que se creó la figura- y a los cambios que se dieron en el área económica que dificultaban las respuestas”.

