La Justicia investiga los mensajes violentos en redes sociales de los acusados de intentar matar a Cristina Kirchner

Nuevos videos que complican la situación de Sabag Montiel y su novia

La Justicia analiza una serie de posteos realizados por los dos imputados en el expediente judicial por intentar asesinar a Cristina Kirchner el 1 de septiembre frente a su departamento de Recoleta, rodeada de militantes que la vivaban. La pesquisa se extiende a un grupo de amigos, conocidos como la “banda de los copitos”, a quienes se los identificó los días previos en las inmediaciones de Juncal y Uruguay, se supone, realizando inteligencia sobre los movimientos de CFK. “Unos cuantos corchos a los parásitos y todo será menos malo”, dice uno de ellos. En la jerga, por “corchos” se entiende “balazos”. Para los investigadores, y tal como informó este medio, también “se comprobó que hubo otros intentos de atentado contra la Vicepresidenta que fueron abortados”.

Infobae pudo saber que los investigadores, patrullando las redes, descubrieron más de diez perfiles truchos en Twitter, Instagram, Facebook y Tik Tok de los acusados de participar en el intento de magnicidio y sus allegados con mensajes muy violentos contra el kirchnerismo y Alberto Fernández.

Uno de los expertos informáticos consultados aseguró que tanto Sabag Montiel como Uliarte tienen un excelente manejo y conocimiento de las redes y la web; que antes del intento de magnicidio abrieron perfiles truchos y que los cerraron después de la agresión a la ex jefa de estado al intuir que eran “caminados” por la policía.

En ese contexto, el patrullaje en las redes comenzó a dar resultados. El tema se simplificó después que los especialistas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) abrió el teléfono de Uliarte y encontraron imágenes y referencias a esos perfiles.

Por ejemplo, en Instagram, la red del pajarito y Tik Tok, la novia del hombre que apuntó con un arma a la cabeza de CFK, se hacía llamar “-”_ambareliza”. Ambar, además fue el nombre que dio en un móvil de Crónica TV cuando se manifestó a favor del trabajo y en contra de los planes sociales, como el Programa Potenciar Trabajo.

En Instagram, dónde tenía 13.100 seguidores seguía cuentas que se manifestaban contra la ex mandataria, su hijo y La Cámpora como “BASTA antik.juntos.3″; o “antikmasjuntos”. “_ambareliza” también subió en Tik Tok fragmentos del discurso del diputado libertario Javier Milei en la Cámara Baja, quien, con un encendido discurso, repudió el atentado contra Cristina Fernández pero apuntó contra la “casta política”.

“¿Dónde estuvo el feriado para los familiares de la tragedia de Once?”, gritó al criticar la decisión del presidente Alberto Fernández de decretar el feriado nacional del viernes 2 de septiembre.

Brenda Uliarte celebró las palabras del diputado Javier Milei

“ Comunistas disfrazados de demócratas” , posteó tras la “marcha de las antorchas” del 18 de agosto frente a la Casa Rosada que terminó en enfrentamiento con la Policía Federal Argentina después que los manifestantes arrojasen piedras sobre el frente de Balcarce 50 y escribieran sobre las baldosas de Plaza de Mayo la frase: “Casa de Chorros”.

Fue la propia imputada y detenida quien reconoció, a través de sus redes sociales, que participó de la violenta movilización organizada por el grupo de ultraderecha Revolución Federal. Se sacó fotos en el lugar enfundada en pantalón y buzo negro a rayas blancas, y con la policía y la Casa de Gobierno de fondo.

“Fui a la marcha, faltan más personas, tenemos que ser muchos gritando para que nos escuchen”, escribió presidido por con el hashtag “#18a presente”.

Brenda Uliarte posteo en sus redes sociales que participó en la violenta "marcha de las antorchas" el 18 de agosto contra el gobierno de Alberto Fernández

Jonnny.dipp.31, uno de los supuestos organizadores y militantes de Revolución Federal posteó un comentario de extrema violencia: “Unos cuantos corchos a los parásitos y todo será menos malo”.

Desde la cuenta de “revoluciónfederal” la respuesta no se hizo esperar: “Exacto, pero aún no conseguimos el héroe que se anime. No sé cuándo aparecerá…”

Quince días después, Fernando Sabag Montiel apretó el gatillo para matar a la Vicepresidenta de la Nación. Su novia estaba en el lugar y lo acompañó desde Quilmes, municipio del conurbano desde donde viajaron a Recoleta después de comer en una cadena de comidas rápidas.

¿Está relacionado el hecho con esos posteos?, la justicia, hasta ahora, no puede vincularlos y quizás nunca lo haga.

Jonathan Morel, uno de los fundadores y voceros del grupo Revolución Federal, salió a desmarcarse del intento de magnicidio: aseguró que no conocía a Uliarte y que nunca la vio en la marcha. “Soy una persona que saluda a todos. Son marchas de 60 personas, tampoco es muy difícil, los ves a todos. Somos siempre los mismos”, afirmó y reconoció: “A mí en lo particular me parece una locura, repudiable, ahora hay gente en el grupo que opina distinto”, dijo sobre la agresión a CFK.

La "banda de los copitos" bajo investigación judicial

Moral también reconoció que, a poco de conocerse el atentado contra la Presidenta Provisional del Senado, le llegó a la cuenta de Revolución Federal un mensaje que decía: “¿Lo hicimos bien? Lo organizamos en un chat de una comunidad de Taringa, con un extranjero. Igual no tenía alas, es solo para que corran”.

“Creo que la justicia tiene que investigarlo, por eso decidimos hacerlo público y estamos hablando con abogados para que lo presenten”, cerró Morel.

Alberto Fernández sorprendió ayer con una declaración explosiva ante un medio español. “Los inculpados por el atentado contra Cristina Kirchner decían que el próximo soy yo”, le dijo a Telecinco y agregó: “Se conocieron las conversaciones de los inculpados y hablaban del fallido atentado contra Cristina y que el próximo soy yo”, afirmó. Hasta aquí no se conocen conversaciones de ese tenor entre los dos detenidos.

Los investigadores siguen muy de cerca los movimientos, las llamadas telefónicas y mensajes en redes y chats de Gabriel “Nicolás” Carrizo el joven que reconoció públicamente ser el dueño de la máquina de copos de azúcar, que se observa días antes en las inmediaciones del departamento de la dos veces presidenta y que se presume realizaban, bajo esa máscara, inteligencia sobre los movimientos de CFK y su entorno.

En su estado de WhatsApp y otras redes sociales publicó: “Seguro el próximo sos vos Alberto! ¡Tene cuidado!

La "banda de los copitos" habría realizado inteligencia previa en los alrededores de la casa de Cristina Kirchner (Rolando Andrade Stracuzzi)

Según pudo saber Infobae, lo último que se rescató de los teléfonos de Montiel y Uliarte es que ya habían intentado asesinar a la Vicepresidenta en las inmediaciones del departamento de Juncal y Uruguay. “Se comprobó que hubo otros intentos de atentado contra la Vicepresidenta que fueron abortados y se profundiza acerca de las participaciones y distintos roles en la planificación del atentado”, explicaron fuentes al tanto de la investigación.

Además, agregaron, hubo un importante trabajo en la reconstrucción del accionar del grupo durante los días previos al atentado, con un análisis pormenorizado de imágenes, comunicaciones y georeferenciación, para intentar establecer circuitos, recorridos y posibles presencias reiteradas de terceros en los alrededores al domicilio de la ex mandataria en Recoleta.

En Instagram, dónde tenía 13.100 seguidores seguía cuentas que se manifestaban contra la ex mandataria, su hijo y La Cámpora como “BASTA antik.juntos.3″; o “antikmasjuntos”

La conclusión más fuerte de las últimas pericias es que el 27 de agosto, cuando el perímetro del departamento de CFK amaneció vallado, la “Banda de los copitos” tenía planeado disparar contra la ex presidenta. “La quisieron matar cuando salió a hablar, pero finalmente abortaron el atentado”, sostuvieron las mismas fuentes.





